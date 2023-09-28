Юрист новой формации

Научная и образовательная деятельность в современных геополитических условиях становится важным элементом процесса развития и укрепления взаимодействия государств как на международном, так и на региональном уровнях. В этой связи значительно возрастает роль ведущих университетов и институтов в укреплении связей по подготовке высококвалифицированных кадров для экономики и социальной сферы.

Шанхайская организация сотрудничества как один из примеров динамично развивающегося регионального торгового и экономического партнерства определила 77 ведущих университетов, включенных в систему сетевого Университета ШОС. Казахстан представлен в ней 14 вузами, Китай – 24, Россия – 20, Таджикистан – 11, Кыргызстан – восемью. В качестве приоритетных направлений подготовки специалистов определены энергетика, экономика, педагогика, информационные технологии, экология, религиоведение, нанотехнологии.

Снятие правовых барьеров между сотрудничающими государствами, унификация их законодательства и разработка единого правового пространства, правовое сопровождение и единое правоприменение поставили вопрос консолидации научной и образовательной юридической мысли в рамках ШОС и вместе с тем обозначили проблемы в организации обучения юридических кадров новой формации.

13 сентября 2013 года на Бишкекском саммите ШОС председатель КНР Си Цзиньпин объявил, что китайской стороной будет создан Центр международной юридической подготовки и сотрудничества для ШОС в Шанхайском политико-юридическом университете с целью подготовки и повышения квалификации юридических специалистов стран – членов организации. А в сентябре этого года в рамках десятилетия этого события состоя­лись форум Ассоциации юридических вузов ШОС и совещание по подготовке международных высококвалифицированных специалистов.

Участниками мероприятий стали представители крупнейших юридических вузов государств – членов ШОС, в том чис­ле Казахский национальный университет им. аль-Фараби, Академия государственного управления при Президенте Рес­публики Казахстан, Шанхайский университет политики и права, Университет права и политологии провинции Ганьсу, Северо-Западный университет права и политологии КНР, Российский университет дружбы народов, Московский государственный юридический университет им. Кутафина, Академия государственного управления при Президенте Респуб­лики Таджикистан, Академия управления при Президенте Республики Беларусь.

В своем выступлении замес­титель Генерального секретаря ШОС Нурлан Ермекбаев отметил, что сотрудничество в юридичес­кой и судебной сферах остается неотъемлемой частью многопланового взаимодействия государств – членов ШОС. Важно в полной мере использовать сущест­вующие механизмы и платформы для организации большего числа мероприятий, имеющих практическое значение в сфере юридического сотрудничества, таких как обмен специалистами, совместные курсы по подготовке кадров в области права с учетом особенностей организации.

Ректор КазНУ Жансеит Туймебаев рассказал о работе вуза по укреплению межрегионального сотрудничества и развитию научного и образовательного взаимодействия с университетами стран ШОС – Китая, России и Центральной Азии. В этом плане у Казахского национального университета немало достижений, отмеченных на международном уровне. Так, например, согласно авторитетному рейтингу QS World University Rankings КазНУ им. аль-Фараби входит в топ-250 лучших вузов мира, занимает 44-е место среди лучших вузов Азии и первое – на центральноазиатском пространстве. Ряд образовательных программ вуза имеет оценки европейских рейтингов, что позволяет ему входить в пул ведущих университетов Европы.

КазНУ открыл свои филиалы в Стамбуле и Бишкеке, на его базе действует филиал Национального исследовательского ядерного университета МИФИ, готовится открытие филиала Северо-Западного политехнического университета КНР. Это говорит о том, что вуз активно развивает международную повестку, уже сегодня он имеет более 600 договоров о сотрудничестве с ведущими университетами Великобритании, Японии, Франции, ОАЭ, Турции, США, стран Центральной Азии.

Из недавних событий – подписание документов, способствующих углублению сотрудничества КазНУ с вузами КНР, которое состоялось в рамках государственного визита Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в город Сиань в мае этого года. И уже сейчас между КазНУ и университетами Китая наблюдается высокая академическая мобильность: в Казахском нац­университете обучается более 400 китайских студентов. Растет число студентов из России и стран Центральной Азии.

Однако новый запрос на консолидацию регионального образовательного процесса ставит ряд проблем как в целом в системе высшего образования государств ШОС, так и в сфере высшего юридического образования. Первая и самая значительная из них – несхожие правовые системы, различия законодательства и подходов к формированию фундаментальных правовых институтов, в том числе инс­титутов публичной власти, права собственности, права человека и гражданина. Все-таки ШОС – союз разных государств, и механичес­ки унифицировать такой пласт государственного устройства невозможно без потери национальной само­идентификации. Поэтому в данном процессе возможны только точечные или фрагментарные изменения.

Другой вызов – растущая академическая мобильность студентов и магистрантов между вузами стран – участниц ШОС. Ее сопровождают трудности адаптации студентов в учебном процессе, что связано с существенным различием образовательных прог­рамм. Аналогичные труднос­ти возникают при их переводе из вуза одной страны в вуз другой. Это обусловлено существенной разницей в учебных программах, а в сфере высшего юридического образования – еще и различными национальными системами права и законодательства.

Однако урегулировать эти разногласия возможно и необходимо. Прежде всего должна стать более тесной координация уполномоченных органов в сфере высшего образования стран Сотрудничества. Возможно, следует принять единый государственный образовательный стандарт «юрист-международник ШОС». Необходимо создать образовательную комиссию из представителей университетов и не ограничиваться только рамками юридической специальности. Такая операция должна носить более масштабный характер, включая технические и гуманитарные специальности.

Еще один акцент – рейтинг университетов стран ШОС. Речь идет о качестве работы учебного заведения, приоритетных нап­равлениях его развития. Здесь нужно определить критерии ранжирования в зависимости от научно-исследовательской, материально-технической и учебной составляющих. Мировой рейтинг университетов QS стал значительным и зачастую необходимым условием и ориентиром для высшей школы. Он позволяет определить перспективы и цели науки и образования. Но в пос­леднее время в этой оценочной системе обнаруживается много политического содержания, показатели рейтингов зачастую отходят от профессиональных критериев.

Состояние китайско-американских и российско-европейских отношений только ускоряет региональное сотрудничество и направляет университеты Цент­ральной Азии, России и Китая на выработку собственных шкал для оценки репутации вузов. Ректор КазНУ Жансеит Туймебаев предложил ввести рейтинг университетов стран ШОС.

Продолжая направление на усиление образовательного и научного взаимодействия между государствами Центральной Азии, России и Казахстана, на следующий год в КазНУ имени аль-Фараби планируется ряд крупных мероприятий, среди которых форумы ректоров Альянса университетов Нового Шелкового пути и ректоров вузов Цент­ральной Азии и Китая, а также очередное заседание Ассоциации юридических вузов стран ШОС.