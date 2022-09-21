Фото: time.kz
Общество
Юрий Ильин ответил на вопрос о своей отставке
Диасов Ораз
корреспондент

Министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин ответил на вопрос о требовании казахстанцев его отставки после пожаров в Костанайской области, передает корреспондент Каzpravda.kz.

Предложения и требования об отставке министра люди высказывают в социальных сетях, указывая на его некомпетентность в свете пожаров в Костанайской области.

В этой связи журналисты в кулуарах после заседания правительства поинтересовались у Ильина, не планирует ли он сложить полномочия главы МЧС.

"Решение обо мне принимает непосредственно руководство - Правительство и Глава государства. Если они посчитают, что моя компетенция недостаточна и будет принято решение о моей отставке, соответственно я уйду в отставку", - сказал им в ответ Юрий Ильин.

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