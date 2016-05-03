За мир без ядерной угрозы

Людмила КОРИНА, Западно-Казахстанская область
Свое выступление председатель областного центра профсоюзов и областного общественного совета Ербол Салыхов начал с того, что в сложившихся реалиях эта тема имеет глобальное значение. Она важна для всех и каждого. Нет задачи более актуальной, чем безопасность и защита планеты от ядерной угрозы. Поэтому Манифест является документом огромного значения. Он приобрел статус официального документа ООН. Международный интерес к нему только возрастает, поскольку Глава нашего государства не только призывает к предотвращению войн, но и предлагает конкретную, четкую программу решительных шагов по уничтожению причин противостояния и конфликтов.

Как мудрый и дальновидный политик Нурсултан Назарбаев предупреждает о том, что в современной войне не может быть победителей, а применение ядерного оружия неизбежно приведет к уничтожению человечества. Следовательно единственно возможным является только путь мирного диалога и переговоров. Терроризм, миллионы беженцев, уничтожение исторических и культурных памятников, экономические санкции и торговые войны – все это признаки нарастания международной напряженности. Поэтому вопросы укрепления мира все больше волнуют население всех стран и континентов.
Жители Приуралья не понаслышке знают о ядерной опас­ности. Южные районы области многие годы испытывали влияние полигонов Капустин Яр и Азгир. И только после обретения независимости ситуация была взята под государственный контроль. В районном центре Жангала работает реабилитационный центр, оснащенный современным оборудованием. В нем поправляют здоровье те, кто еще в советские времена ощутил воздействие опасного соседства.

Генеральный директор Института ядерной физики, профессор КазИИТУ Саябек Сахиев подчеркнул, что Лидер нации просто и доходчиво объяснил, что смертоносное оружие и технологии его изготовления из-за двойных стандартов крупных держав расползаются по всему миру. В связи с этим огромное значение имеет создание Банка низкообогащенного ядерного топлива. Это проявление огромного доверия к нашей стране. Сейчас в мире действует более 400 реакторов, вырабатывающих ядерную энергию. В будущем желающие использовать ее в мирных целях могут воспользоваться ресурсами банка. Человечеству нужен только мирный атом.

Ректор Казахстанского университета инновационных и телекоммуникационных технологий Аксерик Айтимов считает, что Манифест стал новой точкой отсчета движения к безъядерному миру. Голос нашей страны услышан, а призыв Президента, пользующегося огромным международным авторитетом, находит все более широкую поддержку. В том числе и среди молодежи Казахстана, делом доказавшего свою приверженность делу укрепления мира.

Подводя итоги встречи, Ербол Салыхов заверил, что общественность области примет самое активное участие в разъяснении основных положений Манифес­та, в котором говорится, что необходимо сделать все от нас зависящее для избавления человечества от угрозы смертельной войны.

