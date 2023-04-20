За шесть лет число потребляющих синтетические наркотики выросло в 17 раз – депутат

Фото пресс-службы КНБ РК

Депутат Мажилиса, член фракции партии «Respublica» Динара Шукижанова бьет тревогу в связи с распространением в стране синтетических наркотиков и деятельности нарколабораторий. Соответствующий депутатский запрос она озвучила на пленарном заседании Мажилиса, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Депутат привела статистику, согласно которой ежегодно на территории республики возрастает количество изъятых синтетических наркотиков, что свидетельствует об активном замещении «традиционных». Так, в 2019-2021 годах МВД изъято 263,6 кг синтетических видов наркотиков, стоимость которых на «черном рынке» могла бы составить более 5,1 млрд тенге. С начала этого года из незаконного оборота изъято более 88 кг синтетических наркотиков, стоимостью 1,7 млрд. тенге.

«Особую тревогу вызывает популярность синтетических наркотиков среди молодежи от 15 до 28 лет из-за доступности и дешевизны, вытеснившей «тяжелые» наркотики. В основном эти преступления совершаются лицами в возрасте от 21 до 29 лет – 5343 или 15,5% из числа зарегистрированных наркопреступлений (34 316).

В разрезе потребляемых психоактивных веществ отмечается тенденция роста числа лиц, зависимых от новых, так называемых «синтетических наркотиков». За шесть лет данный контингент вырос более чем в 17 раз среди детского и взрослого населения», – сказала депутат.

Кроме того, отметила Шукижанова, наркоторговцы активно наладили местное производство «синтетики», о чем свидетельствует динамика роста ликвидированных нарколабораторий. С 2018 по 2022 годы МВД и КНБ было ликвидировано 106 нарколабораторий.

Динара Шукижанова также напомнила, что в стране разработан Комплексный план борьбы с наркоманией и наркобизнесом в РК на 2023-2025 годы, однако этот документ все еще не принят.

«Указанный Комплексный план до сих пор не принят. Утверждение плана затягивается, срок принятия перенесен с марта на июль этого года. Если необходимо рассмотреть проблемы, тормозящие принятие и реализацию данного плана, то нужно заново собрать рабочую группу», – отметила Шукижанова.

В этой связи члены фракции партии «Respublica» предлагают принять меры по ужесточению законодательства, усилению ответственности за организацию деятельности подпольных нарколабораторий и оборот «конструкторов», используемых при изготовлении синтетических наркотиков, а также ввести квалифицирующий признак к уголовной ответственности за вербовку лиц к незаконному обороту наркотиков, в том числе с использованием информационно-коммуникационных систем.

Также депутаты считают необходимым сократить сроки производства судебной экспертизы синтетических наркотиков, упростить механизм внесения под контроль новых видов наркотиков, прекурсоров, иных веществ и оборудования, используемых для их изготовления.