Заболеваемость коронавирусом в Казахстане продолжает снижаться – Цой

Министр здравоохранения РК Алексей Цой на заседании Правительства рассказал об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Казахстане, передает Kazpravda.kz.
"По республике продолжается снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией. Число выявленных случаев КВИ за последнюю неделю снизилось с 15 тысяч до 12 тысяч случаев или на 21% по сравнению с прошлой неделей. В целом за последний месяц заболеваемость снизилась в 1,6 раза", – сообщил Цой.
Он добавил, что по состоянию на 1 июня занятость инфекционных коек по республике составляет 28%, реанимационных – 24%.
Министр также отметил, что Казахстан находится в "желтой" зоне.
В "красной" зоне – Нур-Султан, Акмолинская, Карагандинская области.
В "желтой" зоне находится шесть регионов – Алматы, Атырауская, Павлодарская, Западно-Казахстанская, Костанайская и Северо-Казахстанская области. Остальные восемь регионов в "зеленой" зоне.