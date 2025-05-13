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Алматы так же активно присоединился к этой инициативе, неделя репродуктивного здоровья, стартовала в 14 молодежных центрах здоровья, специалистами оказывается бесплатная помощь и проводятся консультации по волнующим проблемам, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Поскольку вопросы репродуктивного здоровья носят деликатный характер и далеко не каждый готов открыто обсуждать эту проблему, было принято решение по оказанию конфиденциальной помощи подросткам и молодежи.

О запланированных мероприятиях на неделю репродуктивного здоровья рассказали в ходе пресс-конференции региональной службы коммуникаций.

Как отметила депутат Маслихата Алматы, внештатный советник акима по гендерным вопросам Айгуль Шалбаева: «Город не просто формально поддерживает акцию, а организует целый комплекс мероприятий. В школах, колледжах и вузах уже стартовали встречи, проходят дни открытых дверей в поликлиниках, профилактические осмотры, интерактивные лекции и прямые диалоги с подростками, родителями и педагогами. Это не просто информирование, а попытка включить общество в важнейший разговор - о здоровье, осознанности и ответственности».

Она так же подчеркнула, что «Наша цель - говорить об этом открыто, спокойно и честно. Мы привлекаем к участию не только специалистов и медиков, но и родителей, волонтеров, учителей, представителей СМИ и лидеров мнений. Через чат-боты, цифровые ресурсы, живые встречи и публикации в СМИ мы доносим информацию туда, где она особенно нужна. И надеемся, что каждый день этой недели станет шагом к культуре заботы и осознанного отношения к себе и другим».

Эксперты в области репродуктивной медицины подчеркивают необходимость таких мероприятий: по данным исследований, лишь 9% подростков в стране имеют комплексные знания о ВИЧ, а более 60% не знают, как защитить себя от ИППП и нежелательной беременности. При этом вакцина против ВПЧ доступна, но окружена мифами и недоверием.

Открытые мероприятия, лекции и диалоги с подростками проходят и при Молодежных центрах здоровья (МЦЗ), где предоставляется поддержка по вопросам психического и репродуктивного здоровья в дружественной и безопасной атмосфере.

Всего в городе работает 14 таких центров, в которых задействованы 128 специалистов, включая терапевтов, гинекологов, урологов, дерматовенерологов, психологов, социальных работников и юристов.

Как отметила координатор по развитию МЦЗ Управления общественного здравоохранения Алматы Дина Кусаинова: «Работа центров строится по принципу «четырех Д»: доступность, добровольность, доброжелательность и доверие. Это означает бесплатные услуги в рамках ОСМС, конфиденциальность общения и безопасную среду, где молодые люди могут открыто обсудить волнующие их темы».

В МЦЗ оказывается помощь по охране репродуктивного и психического здоровья, в том числе:

- консультации по вопросам контрацепции, планирования семьи, профилактики ИППП и ВИЧ;

- диагностика и лечение заболеваний, передающихся половым путем;

- поддержка после случаев сексуального насилия;

- консультации по вопросам эмоционального состояния и социальной адаптации;

- юридическая помощь;

- профилактические мероприятия, лекции и тренинги, в том числе по вопросам ЗОЖ, ранней беременности и рискованного поведения.

Особую роль в работе МЦЗ играют психологи, которые проводят индивидуальные и групповые консультации, арт-терапию, занятия по профилактике суицидального поведения и тренинги для беременных.

В центрах также проводится бесплатное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию.

Как было отмечено в ходе пресс конференции в городе увеличивается число обращений в молодежные центры здоровья, растет охват женщин профилактическими программами. Охрана репродуктивного здоровья - один из ключевых приоритетов системы здравоохранения и социальной политики Алматы. По данным за первый квартал 2025 года наблюдаются позитивные изменения в вопросах планирования семьи, медицинской профилактики и работы с молодежью.