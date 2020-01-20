Задачи для молодежи

Свежий выпуск
467
Бота Женискызы

Организаторами мероприятия, старт которому был дан в рамках инициированного Елбасы Года молодежи, выступили Ассоциация выпускников детских домов Казахстана совместно с Фондом развития молодежи. Первые два этапа форума состоялись в Шымкенте и Алматы. В них приняли участие представители госорганов, бизнеса и общественных молодежных организаций из регионов страны.

В рамках форума его участники пытаются совместными усилиями найти способы решения задач, связанных со становлением гражданской позиции молодых, профессио­нальной ориентацией молодежи, усилением ее участия в социальной, экономической и общественной жизни страны.

– Еще на этапе разработки мероприятия, изучив повестку Целей устойчивого развития (ЦУР), принятых в сентябре 2015 года в рамках 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, мы пришли к выводам, что приоритеты ЦУР совпадают с нашими. Это и послужило ориентиром и основой для определения целей форума, – отметил председатель правления Ассоциации выпускников детских домов Казахстана Рафаэль Гасанов.

Первые два рабочих этапа форума, по его словам, подтвердили правильность поставленных целей и показали высокую эффективность работы. Демократичный формат встреч (таун-холлы, мастер-классы) позволил участникам настроиться на открытый, равноправный и плодотворный диалог. Общими усилиями удалось создать открытое информационное поле, на котором плодотворно взаимодействуют общество в лице молодежи, государство в лице руководителей госструктур и бизнес в лице активных успешных предпринимателей.

– Сегодня мы можем аргументированно говорить о том, что форум стал важным инструментом развития, вносящим в жизнь казахстанцев позитивные перемены, – подчеркнул Рафаэль Гасанов.

Популярное

Все
Оперативно, грамотно и честно!
Определены самые популярные у туристов регионы
Учиться с удовольствием
Баланс строгих норм и морали
Батареи дождались тепла
Алматинская школьница стажировалась в космическом агентстве США
Пик «Казправды»: преодолеть себя
Их породнило печатное слово
Так комфортнее и интереснее жить
Ключ к душе человека
Казахстан – в числе лидеров студенческих игр
Совсем не розовые пони
Бахыт и его команда
Школьники Астаны получат дипломы по рабочим специальностям
Лучшие инвестиции –  в комфортное детство
Вставай на лед!
В память об Алие
Кем быть?
Экоотели уже на подходе
Модульное жилье для военнослужащих
Закон Республики Казахстан
Елдос Сметов перебрался с семьей в Лондон
Алматы – Туркестан – Ташкент – Самарканд – Шымкент – Алматы
Умную мусорную корзину изобрел школьник из Астаны
Закон Республики Казахстан
На языке текста и рисунка
Глава МЧС открыл спасательную станцию на реке Жайык
В 2025 году 9 тыс. жителей Атырауской области получат адресную помощь
Чтобы не потерять себя
Похищавшую нефтепродукты ОПГ задержали в Кызылорде
Джуд Лоу сыграет Путина в начале его политической карьеры
Через «социальный кошелек» медики выдают бесплатные лекарства
Подписан закон по внедрению Единой добровольной накопительной системы «Келешек»
Дело Шерзата Болата: расследование не окончено
Триумф на родине Болливуда
Объем выявленных фальшивых денег вырос в Казахстане
Хранитель вечной любви
Цена на золото снова подскочила
Третью четверть в наилучших условиях начали ученики районов Приаралья
Разработка старшеклассника поможет диагностировать кожные заболевания
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым 2025 годом
Более 1,4 млн казахстанцев заблокировали возможность оформления займов без их ведома
Секс за золото: как живут женщины на нелегальных приисках Амазонки
Год единства и созидания
Аида Балаева: Реализация идеологической политики требует комплексного подхода
Одного из пассажиров потерпевшего крушение самолета AZAL сняли с рейса
Целый месяц рассчитывался за покупки найденной картой житель Аксая
Самолет рейса Баку - Грозный упал в Актау
В Атырау выявили частную школу без лицензии
Закон Республики Казахстан
Информацию об уходе Черчесова прокомментировали в КФФ
Смогут ли «Жетысу» и «Семей» настичь «Кайрат»?
Интерактивные уроки ведут в... театре кукол
Как изменятся пенсии и пособия в Казахстане в 2025 году
МВД обратилось к казахстанским водителям
В МВД разъяснили нормы, запрещающие прогревать авто во дворах
Новые госнаграды появились в Казахстане
Сигареты подорожают в РК
Путин извинился перед Алиевым за инцидент в небе над Актау
Главы государств и международных организаций поздравляют Токаева с Новым годом

Читайте также

С заботой о каждом
Встречи с молодежью станут постоянными
В память об Алие
Экоотели уже на подходе

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]