Задачи для молодежи

Организаторами мероприятия, старт которому был дан в рамках инициированного Елбасы Года молодежи, выступили Ассоциация выпускников детских домов Казахстана совместно с Фондом развития молодежи. Первые два этапа форума состоялись в Шымкенте и Алматы. В них приняли участие представители госорганов, бизнеса и общественных молодежных организаций из регионов страны.

В рамках форума его участники пытаются совместными усилиями найти способы решения задач, связанных со становлением гражданской позиции молодых, профессио­нальной ориентацией молодежи, усилением ее участия в социальной, экономической и общественной жизни страны.

– Еще на этапе разработки мероприятия, изучив повестку Целей устойчивого развития (ЦУР), принятых в сентябре 2015 года в рамках 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, мы пришли к выводам, что приоритеты ЦУР совпадают с нашими. Это и послужило ориентиром и основой для определения целей форума, – отметил председатель правления Ассоциации выпускников детских домов Казахстана Рафаэль Гасанов.

Первые два рабочих этапа форума, по его словам, подтвердили правильность поставленных целей и показали высокую эффективность работы. Демократичный формат встреч (таун-холлы, мастер-классы) позволил участникам настроиться на открытый, равноправный и плодотворный диалог. Общими усилиями удалось создать открытое информационное поле, на котором плодотворно взаимодействуют общество в лице молодежи, государство в лице руководителей госструктур и бизнес в лице активных успешных предпринимателей.

– Сегодня мы можем аргументированно говорить о том, что форум стал важным инструментом развития, вносящим в жизнь казахстанцев позитивные перемены, – подчеркнул Рафаэль Гасанов.