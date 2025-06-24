На днях сотрудники Балхашского рай­отдела полиции раскрыли серию краж скота. В ходе оперативно-розыскных мероприятий им удалось изобличить и задержать троих мужчин, подозреваемых в скотокрадстве, совершенном в крупном размере по предварительному сговору.

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Как сообщила пресс-служба департамента полиции Алматинской области, задержанные дали признательные показания по пяти эпизодам краж. По предварительным данным, в общей сложности похищено 46 голов КРС, причиненный сельчанам ущерб превысил 15 млн тенге. Проводится досудебное расследование. Подозреваемые водворены в ИВС, их проверяют на возможную причастность к другим аналогичным преступлениям.

Стражи порядка просят фермеров-животноводов и владельцев личных подсобных хозяйств не оставлять без присмотра скот в местах свободного выпаса, а также установить видеокамеры в подсобных помещениях и загонах для животных. Задержанным барымтачам грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как показывает оперативная полицейская сводка, несмотря на ужесточение наказания за скотокрадство, введенное в Уголовный кодекс республики в 2019 году, этот нелегальный промысел продолжает процветать. Желающих заработать легкие деньги меньше не становится: с начала года в Алматинской области задержано несколько групп злоумышленников, причастных к серийным кражам скота.

Общее количество похищенных ими коров, лошадей и овец превышает 500 голов. Зачас­тую скотокрады стараются быстрее сбыть «товар», тем самым избавляясь от улик. Раскрываемость таких преступлений оставляет желать лучшего.

Тем временем прокуратура Балхашского района совместно с полицией провела рейды по проверке наличия светоотражающих лент у лошадей и коров, пасущихся вдоль дорог. По данным правоохранительных органов, очень часто безнадзорные животные выходят на автотрассы, где попадают под колеса машин. Львиная доля таких ДТП происходит в вечернее и ночное время по причине отсутствия освещения и ограждения дорог. Согласно статистике, в 2024 году в результате аварий, произошедших в регионе с участием крупного рогатого скота, один человек погиб, пятеро получили ранения.

По итогам рейдовых мероприятий выяснилось, что сигнальные ленты-ошейники имеются в наличии лишь в одном крестьянском хозяйстве, расположенном близ трассы Баканас – Конаев. Данный факт вызвал большие нарекания к фермерам со стороны проверяющих.

Как отметили в областном департаменте полиции, животные, пасущиеся без присмотра на проезжей части или близ автодорог, не только создают угрозу безопасности дорожного движения, но и становятся приманкой для скотокрадов. Поэтому найденных в степи коров, лошадей и овец полицейские помещают в специальные загоны. Участковые инспекторы составляют акты, находят беспечных владельцев скота, в отношении которых налагается штраф.

Если в прошлом году за нарушения правил выпаса сельскохозяйственных животных были оштрафованы 62 человека, то с начала текущего года – 59.