​Загадка Алана

Свежий выпуск
680
Галия ШИМЫРБАЕВА, Алматы

Картины «Алан Бурибаев. Кармен» и «Абай» входят в серию фильмов о выдающихся молодых казахстанцах, снимаемых по заданию Президента Казахстана и Министерства культуры и спорта.

– Мне кажется, режиссеру удалось заинтересовать зрителя, – сказал заслуженный деятель РК Алан Бурибаев после премьеры. – Я видел, что у людей, не связанных с классической музыкой, возник интерес к ней, им захотелось узнать для себя что-то новое. В этом плане Ермек сделал просто блестящую работу.

Картины «Алан Бурибаев. Кармен» и «Абай» рассказывают зрителям не только о том, как велась работа над постановкой популярных опер. Режиссер сделал попытку разгадать феномен выдающегося музыканта, который вот уже два десятка лет желанный гость лучших концертных площадок мира.

Юрий Темирканов как-то сказал, что дирижер – это профессия второй половины жизни. Но Алан Бурибаев стал исключением: свою дирижерскую карьеру он начал в 18 лет. 30 мая нынешнего года ему исполнится 37 лет, а в 25 он был уже обладателем Гран-при целого ряда престижнейших международных конкурсов: в Загребе (Хорватия) имени Ловро фон Матачича, в Италии – конкурс имени Антонио Педротти, в Копенгагене – имени Николая Малько... А это – пропуск в мир большой музыки. Так, Гран-при, выигранный в Италии, дал возможность получить контракт на 12 концертов с лучшими симфоническими оркест­рами Европы. На конкурсе в Копенгагене за ним уже наблюдали импресарио европейских агентств. В 2001-м Алан Бурибаев подписал контракт с агентством IMG. Artists, с которым сотрудничали Святослав Рихтер, Юрий Темирканов, Марис Янсонс, Лучано Паваротти и другие знаменитые музыканты.

Юрий Темирканов, кстати, для Алана огромный авторитет. Однажды он совершил 19-часовой перелет из Лондона в Токио и Гонконг, потому что Юрий Хатуевич Темирканов, прилетев на гастроли в Японию, совершенно неожиданно с сердечным приступом попал в госпиталь. Поскольку Санкт-Петербургский симфонический оркестр уже приехал в Токио, то концерты отменять было никак нельзя. И тогда Темирканов сказал, что его может заменить Алан Бурибаев. Молодой музыкант в это время находился в Лондоне, а его фрак – в Вене. Он залетел сначала за ним, а потом – в Токио. Всю ночь, пока летел, учил партитуру. Утром была репетиция, а вечером – концерт.

У Алана Бурибаева не было плавного переходного периода от юности к взрослой самостоятельной жизни. Это случилось в один миг.

– Когда ему было 18 лет, мы оставили его одного в Стамбуле. Он наутро должен был лететь в Италию на свой первый конкурс, а сами улетели в Грецию, где жила тогда наша семья, – рассказывает отец дирижера, известный виолончелист, художественный руководитель ГАТОБ им. Абая Аскар Бурибаев. – Для него это было все равно что перейти Рубикон. Помню, мы с женой и младшим сыном сели в такси, а ему сказали: «Не волнуйся, все будет хорошо». Алан оставался у входа в гостиницу. Такой маленький и беззащитный, как нам казалось, мальчуган. Он привык, чтобы мы его контролировали, заставляли заниматься, вечерами никуда не отпускали, а тут – совершенно один. Переживали сильно, а с другой стороны, ничего не поделаешь, в какой-то момент все равно надо было отпускать его от себя.

Везде, где дирижировал в те годы юный музыкант, – на афишах, на концертных проспектах и программах – писали «молодой казахский дирижер».

– Может, я лишком горжусь своим сыном, но он мне напоминает корабль под названием «Казах», который плавает по всем морям и океанам, – говорит Аскар Бурибаев. – Очень жаль, что музыканты подобно спортсменам на олимпийском пьедестале, не накидывают на себя, находясь на самых известных сценах, флаг своей страны.

Сегодня Алан – главный дирижер столичного театра Astana Opera и при этом гастролирует по всему миру. Был момент, когда в течение недели дал четыре концерта в разных концах света – в Лондоне, Токио, Гонконге и снова в Лондоне. Вот и в этот раз сразу после премьеры документальных фильмов в Алматы Алан улетел в Германию. Через пять дней был уже в Хельсинки, где дирижирует национальным симфоническим оркестром Финляндии. Затем четыре концерта с Королевским филармоническим оркестром Англии. Дальше – японское концертное турне…

В юные годы, устав от бесконечных перелетов, Алан мечтал и жить, и работать в Казахстане. Отчасти это сбылось. Будучи главным дирижером Astana Opera, теперь он чаще бывает на родине. И если его спросить, где же его пос­тоянное место жительства, он наверняка ответит: «Астана».

Популярное

Все
Муза Каюма Мухамедханова
Алматинские школьники подготовили документальную выставку в честь Дня Конституции
На нулевом горизонте
В Семее почтили память жертв ядерных испытаний
И на сотом году – победитель!
Зарубежные издания уделили особое внимание Дню Конституции Казахстана
Наследие во всем
Итоги международного конкурса «Казахстан глазами зарубежных СМИ» подвели в Астане.
«Ата заңым – айбыным!»
Закон об электросамокатах вступил в силу
Поздравление главы государства Касым-Жомарта Токаева с Днем Конституции
Корабли и самолеты эвакуируют ВМС США из Флориды из-за урагана
Донской ГОК отметил 85-летие
Нравственное измерение политики
Кому ограничат переезд в Астану
США и КНР готовят репатриацию панд в конце года
Более 1 тыс км дорог реконструируют до конца года в Казахстане
Особая миссия сельского учителя
Родные мотивы
На принципах демократии и верховенства права
Ярмарку в рамках дней культуры Таджикистана в Казахстане проведут в Астане
Где посмотреть в прямом эфире бой Кособуцкий - Аджагба
Как выучить язык и обрести друзей
Выборы акимов: первые ласточки президентских реформ
Динмухамед Кунаев: Я верю своему народу, его будущее светлое
Президенты Токаев и Рахмон посетили Главную мечеть города Астаны
Опубликован список пассажиров разбившегося в России самолета Еmbraer
Токаев и Рахмон открыли Дни культуры Таджикистана в Казахстане
Мысли о будущем
Токаев и Рахмон осмотрели выставку народного творчества Таджикистана
Касым-Жомарт Токаев примет участие в саммите БРИКС
Муравьи из Италии пытались незаконно "проникнуть" в Казахстан (видео)
Мертвую девушку нашли грибники в Костанайской области
Токаев поручил правительству урегулировать ситуацию на границе с Кыргызстаном
Новое землетрясение произошло в турецком Кахраманмараше
Владелец магазина в Туркестане оформил кредит на 1,5 млн тенге на работника
Казахстан стал третьим в чемпионате мира по дзюдо
33 млн тенге ущерба нанес государству лаборант школы в Жетысуской области
Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон посетили выставку-ярмарку товаров Таджикистана
Призыв военнообязанных на воинские сборы стартует в Казахстане
Будущий отец был осужден за сношение с несовершеннолетней в области Абай
Жители Атырау теперь будут платить за вывоз мусора почти в два раза больше – такое решение принято депутатами городского маслихата
Оправдательный приговор вынес суд в деле о рухнувшей трубе Петропавловской ТЭЦ-2
Ушел из жизни участник легендарного ансамбля "Дос-Мукасан" Александр Литвинов
Семья погибла в ДТП на трассе в Костанайской области
Какие продукты продолжают дорожать в Казахстане
Пожар в ЖК в Алматы: выпрыгнувших девушек могли спасти огнеборцы
Онлайн смогут передавать автономера новому владельцу казахстанцы
О ношении хиджаба в школах высказался министр просвещения РК
Мать погибшего в поезде атырауского подростка сделала заявление
Когда объявят список обладателей образовательных грантов в РК
Смаилов встретился с предпринимателями из нескольких регионов
Опубликованы обновленные данные о населении Казахстана
Казахстанцам напомнили о необходимости поставить на учет собак и кошек
«Золотая мина» в окрестностях Маралды
Самый охраняемый завод Казахстана впервые за многие годы показал свое производство ядерного топлива для реакторов АЭС
Антикор ищет волонтеров
Новый пожар произошел в резервате "Семей орманы"
Президент наградил посмертно орденом "Айбын" учителя НВП школы Астаны
Неразрешенные налоговые проверки бизнесменов пресек Антикор

Читайте также

На новом этапе развития
«Вашими победами гордятся казахстанцы!»
Технологии на службе у полиции
Праздничный забег

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]