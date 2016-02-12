​Загадка Алана

Картины «Алан Бурибаев. Кармен» и «Абай» входят в серию фильмов о выдающихся молодых казахстанцах, снимаемых по заданию Президента Казахстана и Министерства культуры и спорта.

– Мне кажется, режиссеру удалось заинтересовать зрителя, – сказал заслуженный деятель РК Алан Бурибаев после премьеры. – Я видел, что у людей, не связанных с классической музыкой, возник интерес к ней, им захотелось узнать для себя что-то новое. В этом плане Ермек сделал просто блестящую работу.

Картины «Алан Бурибаев. Кармен» и «Абай» рассказывают зрителям не только о том, как велась работа над постановкой популярных опер. Режиссер сделал попытку разгадать феномен выдающегося музыканта, который вот уже два десятка лет желанный гость лучших концертных площадок мира.

Юрий Темирканов как-то сказал, что дирижер – это профессия второй половины жизни. Но Алан Бурибаев стал исключением: свою дирижерскую карьеру он начал в 18 лет. 30 мая нынешнего года ему исполнится 37 лет, а в 25 он был уже обладателем Гран-при целого ряда престижнейших международных конкурсов: в Загребе (Хорватия) имени Ловро фон Матачича, в Италии – конкурс имени Антонио Педротти, в Копенгагене – имени Николая Малько... А это – пропуск в мир большой музыки. Так, Гран-при, выигранный в Италии, дал возможность получить контракт на 12 концертов с лучшими симфоническими оркест­рами Европы. На конкурсе в Копенгагене за ним уже наблюдали импресарио европейских агентств. В 2001-м Алан Бурибаев подписал контракт с агентством IMG. Artists, с которым сотрудничали Святослав Рихтер, Юрий Темирканов, Марис Янсонс, Лучано Паваротти и другие знаменитые музыканты.

Юрий Темирканов, кстати, для Алана огромный авторитет. Однажды он совершил 19-часовой перелет из Лондона в Токио и Гонконг, потому что Юрий Хатуевич Темирканов, прилетев на гастроли в Японию, совершенно неожиданно с сердечным приступом попал в госпиталь. Поскольку Санкт-Петербургский симфонический оркестр уже приехал в Токио, то концерты отменять было никак нельзя. И тогда Темирканов сказал, что его может заменить Алан Бурибаев. Молодой музыкант в это время находился в Лондоне, а его фрак – в Вене. Он залетел сначала за ним, а потом – в Токио. Всю ночь, пока летел, учил партитуру. Утром была репетиция, а вечером – концерт.

У Алана Бурибаева не было плавного переходного периода от юности к взрослой самостоятельной жизни. Это случилось в один миг.

– Когда ему было 18 лет, мы оставили его одного в Стамбуле. Он наутро должен был лететь в Италию на свой первый конкурс, а сами улетели в Грецию, где жила тогда наша семья, – рассказывает отец дирижера, известный виолончелист, художественный руководитель ГАТОБ им. Абая Аскар Бурибаев. – Для него это было все равно что перейти Рубикон. Помню, мы с женой и младшим сыном сели в такси, а ему сказали: «Не волнуйся, все будет хорошо». Алан оставался у входа в гостиницу. Такой маленький и беззащитный, как нам казалось, мальчуган. Он привык, чтобы мы его контролировали, заставляли заниматься, вечерами никуда не отпускали, а тут – совершенно один. Переживали сильно, а с другой стороны, ничего не поделаешь, в какой-то момент все равно надо было отпускать его от себя.

Везде, где дирижировал в те годы юный музыкант, – на афишах, на концертных проспектах и программах – писали «молодой казахский дирижер».

– Может, я лишком горжусь своим сыном, но он мне напоминает корабль под названием «Казах», который плавает по всем морям и океанам, – говорит Аскар Бурибаев. – Очень жаль, что музыканты подобно спортсменам на олимпийском пьедестале, не накидывают на себя, находясь на самых известных сценах, флаг своей страны.

Сегодня Алан – главный дирижер столичного театра Astana Opera и при этом гастролирует по всему миру. Был момент, когда в течение недели дал четыре концерта в разных концах света – в Лондоне, Токио, Гонконге и снова в Лондоне. Вот и в этот раз сразу после премьеры документальных фильмов в Алматы Алан улетел в Германию. Через пять дней был уже в Хельсинки, где дирижирует национальным симфоническим оркестром Финляндии. Затем четыре концерта с Королевским филармоническим оркестром Англии. Дальше – японское концертное турне…

В юные годы, устав от бесконечных перелетов, Алан мечтал и жить, и работать в Казахстане. Отчасти это сбылось. Будучи главным дирижером Astana Opera, теперь он чаще бывает на родине. И если его спросить, где же его пос­тоянное место жительства, он наверняка ответит: «Астана».