Заглянуть в глубь веков

В Уральске презентована первая в Казахстане интерактивная книга, рассказывающая об истории города.

В разработке уникальной книги, созданной в рамках концепции программы «Рухани жаңғыру», принимали участие более сорока человек. Над текстами работали ученые-историки. Использовались редкие фотографии из госархива ЗКО, а также из частных коллекций краеведов. Издание вышло под общей редакцией доктора исторических наук, профессора, академика НАН РК и высшей школы НАН РК Туякбая Рысбекова.

– Редакционная коллегия поставила перед собой задачу – четко обозначить время образования города, которое мы сейчас можем подтвердить, опираясь на археологические и картографические исследования, имеющиеся на сегодняшний день. Мы относим начало истории нашего города к XIII веку. До этого мы во всех учебниках, книгах основание Уральска обозначали XVII веком, – отметил ученый.

Древняя история Уральска многогранна и таит в себе еще множество нераскрытых тайн. А это всегда вызывает интерес. Каждая ее веха, будь она счастливой или полной тяжелых испытаний, дает определенный опыт, позволяет нам понять, кем были наши предки, какое наследие они оставили нам, предоставляя возможность оценить прошлое, понимать настоящее, планировать будущее, открывая новые пути для духовного возрождения.

Споры о дате образования одного из старейших городов Казахстана идут и по сей день. В советское время сформировалось мнение, что основание Уральску было положено в 1613 году казаками, когда русский царь Михаил издал указ о присоединении уральских казаков к своему войску. Но вместе с тем есть немало других данных. Например, на двух из восьми постаментах храма Христа Спасителя выбиты даты «1591» и «1891». Церковь была построена в честь 300-летия служения казаков Российской империи. В торжественной закладке ее фундамента 31 июля 1891 года принимал участие император Николай ІІ.

Археологические раскопки последних лет подтвердили тот факт, что в средние века на месте Уральска было городище Жайык, тем самым датируя начало истории города XIV веком. Однако сохранились письменные свидетельства о том, что город здесь был еще в IX веке. Пока археологи не подтвердили эту информацию. Можно надеяться, что ответ кроется в последующих исследованиях.

Уникальность издания заключается и в том, что впервые в Казахстане при создании книги были применены IT-технологии, благодаря которым читатели могут буквально заглянуть в глубь веков.

– Впервые при издании книги мы применили AR-технологию, которая позволяет соединить физический мир с виртуальным, – рассказывает руководитель проекта, генеральный директор ТОО «TORUS.KZ» Дау­рен Габдуллаев. – Начинается книга с видеообращения акима Уральска Абата Шыныбекова, которое читатель может увидеть, наведя смартфон или планшет с установленным приложением на AR-метку. Главное, что необходимо, – это стабильный Интернет на гаджете. Музейные экспонаты, найденные на территории области, и памятники города представлены в 3D-формате и сопровождаются озвучкой на трех языках. ­QR-код для интерактивных фото позволяет, двигая «шторку», сравнивать старые и современные изображения зданий и улиц города. Читатель может побывать в ­3D-туре по Уральску и городищу Жайык. Фотогалерея организована по технологии слайд-шоу. Книга выпущена на казахском языке, а переводы текстов на русский и английский языки также даются через QR-коды. Таким образом, издание можно не только читать, но и с помощью современных технологий смот­реть, а также бесконечно дополнять новой информацией в интернет-версии.

Как отметил аким Уральска Абат Шыныбеков, новое издание вносит вклад не только в изучение истории региона, но станет стимулом развития туризма.

После презентации книги, прошедшей в Уральске в конце декабря, сотрудники Национальной библиотеки РК подтвердили, что такое издание в Казахстане выпущено впервые.