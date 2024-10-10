Закон по реформированию судебной системы прошел второе чтение в Мажилисе

Статьи
3
Маулен Кожа

Депутаты Мажилиса на пленарном заседании под председательством спикера Палаты Ерлана Кошанова приняли во втором чтении закон по вопросам реформирования судебной системы и совершенствования процессуаль­ного законодательства, а также ратифицировали Соглашение между правительствами Казахстана и Катара о военном сотрудничестве.

фото пресс-службы Мажилиса Парламента РК

Законодательные поправки по вопросам реформирования судебной системы и совершенствования процессуального законодательства парламентарии инициировали в реализацию соответствующих поручений Главы государства. С момента одобрения в первом чтении проект закона претерпел некоторые изменения. В частности, по словам председателя Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Снежанны Имашевой, сущест­венной переработке подверглись нормы, связанные с совершенствованием кассационного пересмотра.

– 5 июля этого года Глава государства подписал Конституционный закон, предусматривающий создание самостоятельных кассационных судов по уголовным, гражданским и административным делам, которые должны заработать с 1 июля 2025 года. В этой связи по всем видам судопроизводства предлагается ввести единые правила обращения в кассационный суд и пересмотра судебных актов. Дела в кассационные суды будут поступать напрямую в коллегию, состоящую из трех судей, без предварительного рассмотрения. Сроки рассмотрения дел не будут превышать шести месяцев. Судебный процесс будет проводиться устно, с приглашением сторон, – проинформировала депутат.

При этом действующие сейчас в кассации ограничения будут исключены позже – с 1 июля 2027 года. По гражданским делам исключаются ограничения по спорам, связанным с имущественным интересом физлиц при сумме иска менее 200 МРП и юрлиц при сумме иска менее 30 тыс. МРП, по уголовным делам – по проступкам и преступлениям небольшой тяжести.

Вместе с тем изменится роль Верховного Суда, который сосредоточится на изучении и обобщении судебной практики и вопросах соблюдения законности при отправлении правосудия.

– Пересмотр судебных актов будет возможен в Верховном Суде в исключительных случаях по представлению судьи Верховного Суда или по протесту генерального прокурора. К таким случаям отнесены: нарушение единообразия судебной практики, когда затрагиваются государственные или общественные интересы, когда принятые судебные акты нарушают права неопределенного круга лиц либо могут привести к тяжким необратимым последст­виям для жизни и здоровья людей, и другие случаи, – пояснила Снежанна Имашева.

По итогам голосования депутаты приняли закон во втором чтении и направили его в Сенат для дальнейшего рассмотрения.

Мажилис также ратифицировал Соглашение между правительствами Казахстана и Катара о военном сотрудничестве, подписанное 12 декабря 2023 года в городе Дохе. Документ депутатам представил заместитель министра обороны Дархан Ахмедиев.

– Катар является важным политическим и экономическим партнером нашей страны в арабском мире. При этом имеются перспективные направления военного сотрудничества. Ратификация соглашения позволит сторонам осуществлять военное сотрудничество в таких областях, как военные образование, наука, медицина, а также в иных взаимно согласованных областях, – сообщил замглавы Минобороны.

Председатель Комитета по меж­дународным делам, обороне и безопасности Айгуль Куспан в своем содокладе добавила, что в рамках соглашения предусматриваются также культурные и спортивные мероприятия в военной области, консультации по вопросам, связанным с операциями по поддержанию мира, боевой подготовкой, и другие.

Кроме того, сегодня Комитет по законодательству и судебно-правовой реформе принял в работу новый законопроект о ратификации Соглашения между Казахстаном и Катаром о взаимной правовой помощи по уголовным делам.

В заключение пленарного заседания мажилисмены направили 18 депутатских запросов государственным органам по актуальным социальным и экономическим темам.

#мажилис #депутаты #суд #система #реформирование

Популярное

Все
Дело о громком убийстве подростка в Алматинской области взято на особый контроль
Нарушения водного законодательства выявлены в ходе прокурорской проверки в ЗКО
В области Жетысу подключили к природному газу Алгабасский сельский округ
Музей под открытым небом планируют создать в Атырау
В области Жетысу подключили к природному газу Алгабасский сельский округ
До конца года начнет действовать трасса на Кандыагаш в Актюбинской области
Зал первооткрывателя Ботая
Интеллектуальные системы помогут обеспечить безопасное управление транспортной инфраструктурой
Призер международного фестиваля из Державинска
Аул Бозанбай, что в 65 километрах от Усть-Каменогорска, в октябре будет встречать гостей со всего мира
Кто он, основатель Семипалатной крепости?
Ушел из жизни сын известного казахстанского композитора Армана Дуйсенова
Молодая семейная пара педагогов из Алматы планирует переехать в сельскую местность
Предприятие оштрафовали на 2,9 млрд тенге в Актюбинской области
Безопасность превыше всего
Нужны дополнительные мощности
Кадры для атомной отрасли
Ждут туристов в Атырау
Primus inter pares
Казахстанский дизайнер создал одноразовый чемодан для туристов
Без атомной генерации энергопереход не состоится
До 5 апреля 2025 года казахстанцы должны установить номерные знаки на свои мопеды
Президент подписал поправки по вопросам дорожной безопасности
Не остаться бы сырьевым придатком
Касым-Жомарт Токаев принимает участие в форуме депутатов маслихатов
В Жамбылской области поэтапно включают отопление
Запуск экспресс-маршрутов в Астане: названа цена проездных билетов
Страховые компании Костаная на грани разорения
Царь-рыбу – легендарного сибирского осетра – пробуют вернуть в Черный Иртыш
Растущее энергопотребление свидетельствует об устойчивом росте экономики
Труба пока не готова
На энергетической безопасности экономить... опасно
Перуашев прокомментировал задержание своего заместителя
Казахстанцы просят изменить призывной возраст срочников
Отбасы банк и акимат области Жетісу запускают жилищную программу для жителей районов и сел
В Атырау появится дендрологический парк
Шоу мирового уровня: иностранцы поделились впечатлениями от концерта Димаша Кудайбергена в Астане
Группа общественников побывала на экскурсии в учебном центре Института ядерной физики
Школьница находилась в секс-рабстве в Кызылорде: стали известны подробности дела
В Таразе начали подготовку специалистов для химической промышленности
Во избежание идентификации астанчанин заклеивал бумагой госномер авто
Схрон оружия нашли по маршруту кортежа Токаева в Туркестанской области
Недостроенные объекты и жилье принимал акимат Жезказгана
В режиме мозгового штурма: ERG провела первый в Казахстане хакатон в алюминиевой отрасли
Как рождается мирный атом
Участие в голосовании – проявление гражданской ответственности
Более 170 тонн картофеля без сертификатов пытались завезти в Казахстан из России
Преимущества АЭС разъяснили молодежи
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Костанайскую область

Читайте также

Призер международного фестиваля из Державинска
Зал первооткрывателя Ботая
Музей под открытым небом планируют создать в Атырау
Детскую безопасность в организациях образования обсудили в …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]