Закон по реформированию судебной системы прошел второе чтение в Мажилисе

Депутаты Мажилиса на пленарном заседании под председательством спикера Палаты Ерлана Кошанова приняли во втором чтении закон по вопросам реформирования судебной системы и совершенствования процессуаль­ного законодательства, а также ратифицировали Соглашение между правительствами Казахстана и Катара о военном сотрудничестве.

фото пресс-службы Мажилиса Парламента РК

Законодательные поправки по вопросам реформирования судебной системы и совершенствования процессуального законодательства парламентарии инициировали в реализацию соответствующих поручений Главы государства. С момента одобрения в первом чтении проект закона претерпел некоторые изменения. В частности, по словам председателя Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Снежанны Имашевой, сущест­венной переработке подверглись нормы, связанные с совершенствованием кассационного пересмотра.

– 5 июля этого года Глава государства подписал Конституционный закон, предусматривающий создание самостоятельных кассационных судов по уголовным, гражданским и административным делам, которые должны заработать с 1 июля 2025 года. В этой связи по всем видам судопроизводства предлагается ввести единые правила обращения в кассационный суд и пересмотра судебных актов. Дела в кассационные суды будут поступать напрямую в коллегию, состоящую из трех судей, без предварительного рассмотрения. Сроки рассмотрения дел не будут превышать шести месяцев. Судебный процесс будет проводиться устно, с приглашением сторон, – проинформировала депутат.

При этом действующие сейчас в кассации ограничения будут исключены позже – с 1 июля 2027 года. По гражданским делам исключаются ограничения по спорам, связанным с имущественным интересом физлиц при сумме иска менее 200 МРП и юрлиц при сумме иска менее 30 тыс. МРП, по уголовным делам – по проступкам и преступлениям небольшой тяжести.

Вместе с тем изменится роль Верховного Суда, который сосредоточится на изучении и обобщении судебной практики и вопросах соблюдения законности при отправлении правосудия.

– Пересмотр судебных актов будет возможен в Верховном Суде в исключительных случаях по представлению судьи Верховного Суда или по протесту генерального прокурора. К таким случаям отнесены: нарушение единообразия судебной практики, когда затрагиваются государственные или общественные интересы, когда принятые судебные акты нарушают права неопределенного круга лиц либо могут привести к тяжким необратимым последст­виям для жизни и здоровья людей, и другие случаи, – пояснила Снежанна Имашева.

По итогам голосования депутаты приняли закон во втором чтении и направили его в Сенат для дальнейшего рассмотрения.

Мажилис также ратифицировал Соглашение между правительствами Казахстана и Катара о военном сотрудничестве, подписанное 12 декабря 2023 года в городе Дохе. Документ депутатам представил заместитель министра обороны Дархан Ахмедиев.

– Катар является важным политическим и экономическим партнером нашей страны в арабском мире. При этом имеются перспективные направления военного сотрудничества. Ратификация соглашения позволит сторонам осуществлять военное сотрудничество в таких областях, как военные образование, наука, медицина, а также в иных взаимно согласованных областях, – сообщил замглавы Минобороны.

Председатель Комитета по меж­дународным делам, обороне и безопасности Айгуль Куспан в своем содокладе добавила, что в рамках соглашения предусматриваются также культурные и спортивные мероприятия в военной области, консультации по вопросам, связанным с операциями по поддержанию мира, боевой подготовкой, и другие.

Кроме того, сегодня Комитет по законодательству и судебно-правовой реформе принял в работу новый законопроект о ратификации Соглашения между Казахстаном и Катаром о взаимной правовой помощи по уголовным делам.

В заключение пленарного заседания мажилисмены направили 18 депутатских запросов государственным органам по актуальным социальным и экономическим темам.