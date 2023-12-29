Закон Республики Казахстан

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам недропользования и экологии

Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

1. В Кодекс Республики Казахстан «О недрах и недропользовании» от 27 декабря 2017 года:

1) статью 1 дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:

«1-1. Внесение изменений и (или) дополнений в настоящий Кодекс осуществляется законом, не предусматривающим внесение изменений и дополнений в другие законодательные акты Республики Казахстан, за исключением проектов законов, разрабатываемых в порядке законодательной инициативы Президента Республики Казахстан.»;

2) статью 7 дополнить пунктом 5 следующего содержания:

«5. Обеспечение государством доступности информации в сфере недропользования основывается на обязательной достоверности и полноте сведений, формируемых и представляемых должностными лицами и другими участниками отношений, регулируемых настоящим Кодексом.»;

3) в статье 36:

в пункте 2:

подпункт 7) изложить в следующей редакции:

«7) обязательства недропользователя по доле внутристрановой ценности в товарах, работах и услугах, соответствующей требованиям настоящего Кодекса, в том числе по видам товаров, работ и услуг, включенных в перечень приоритетных товаров, работ и услуг, утверждаемый уполномоченным органом в области углеводородов;»;

дополнить частью второй следующего содержания:

«Помимо условий, предусмотренных частью первой настоящего пункта, контракт на недропользование по истощающимся месторождениям должен содержать инвестиционное обязательство, предусмотренное статьей 153-1 настоящего Кодекса.»;

подпункт 12) пункта 2-1 после слов «ценности в» дополнить словом «товарах,»;

в пункте 3:

в подпункте 1) слова «размеру и срокам возмещения» заменить словом «возмещению»;

в подпункте 2) слова «размеру и срокам возмещения», «выплаты» заменить соответственно словами «возмещению», «выплате»;

4) пункт 2 статьи 37 дополнить подпунктом 8-1) следующего содержания:

«8-1) возникновения инвестиционных обязательств по истощающимся месторождениям в соответствии со статьей 153-1 настоящего Кодекса;»;

5) пункт 1 статьи 43 после слов «(доли в праве недропользования)» дополнить словами «и (или) объектов, связанных с правом недропользования,»;

6) пункт 2 статьи 57 дополнить словами «Республики Казахстан или у Национального оператора почты»;

7) часть вторую статьи 60 дополнить подпунктом 2-2) следующего содержания:

«2-2) реализации на условиях добровольного участия пилотных проектов по автоматизации мониторинга выполнения недропользователями обязательств по контракту (лицензии) на недропользование, процедуры предоставления через информационные системы права недропользования, регистрации перехода или залога права недропользования и (или) объектов, связанных с правом недропользования, в порядке, определяемом компетентным органом;»;

8) статью 64 дополнить подпунктом 17-2) следующего содержания:

«17-2) разработки и утверждения минимальных требований по разведке месторождений твердых полезных ископаемых;»;

9) статью 72 дополнить пунктами 8 и 9 следующего содержания:

«8. Включение в государственный учет полезных ископаемых сведений о количестве и качестве основных и совместно с ними залегающих полезных ископаемых осуществляется уполномоченным органом по изучению недр в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан, с учетом положений настоящего Кодекса.

9. Данные по ресурсам и запасам, содержащиеся в отчете об оценке ресурсов и (или) запасов твердых полезных ископаемых, подготовленном компетентным лицом в соответствии с Казахстанским кодексом публичной отчетности о результатах геологоразведочных работ, минеральных ресурсах и минеральных запасах (Кодекс KAZRC) и представленном в уполномоченный орган по изучению недр, подлежат включению в государственный учет полезных ископаемых в следующем порядке:

1) поступивший в уполномоченный орган по изучению недр отчет об оценке ресурсов и (или) запасов твердых полезных ископаемых рассматривается в течение тридцати календарных дней;

2) в течение срока, указанного в подпункте 1) настоящего пункта, уполномоченный орган по изучению недр должен принять решение о принятии отчета об оценке ресурсов и (или) запасов твердых полезных ископаемых и включении ресурсов и (или) запасов твердых полезных ископаемых в государственный учет полезных ископаемых или о возврате отчета об оценке ресурсов и (или) запасов твердых полезных ископаемых с мотивированным возражением к нему;

3) если в течение срока, указанного в подпункте 1) настоящего пункта, уполномоченный орган возвратил отчет об оценке ресурсов и (или) запасов твердых полезных ископаемых с мотивированным возражением, заявитель на выдачу лицензии на добычу твердых полезных ископаемых или недропользователь вправе доработать его либо обжаловать возражение уполномоченного органа по изучению недр в установленном законодательством Республики Казахстан порядке;

4) если в отчете об оценке ресурсов и (или) запасов твердых полезных ископаемых величина ресурсов с учетом произведенной добычи и потерь уменьшилась более чем на двадцать пять процентов относительно ранее утвержденных запасов промышленных категорий, уполномоченный орган по изучению недр проводит заслушивание недропользователя, компетентных лиц, подготовивших и проверивших отчет об оценке ресурсов и (или) запасов твердых полезных ископаемых, на предмет обоснованности таких изменений и выносит мотивированное заключение о принятии или об отказе от принятия на государственный учет полезных ископаемых. Заключение уполномоченного органа по изучению недр может быть обжаловано заинтересованными лицами в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Заслушивание недропользователя, компетентных лиц, подготовивших и проверивших отчет об оценке ресурсов и (или) запасов твердых полезных ископаемых, проводится в порядке, определенном уполномоченным органом по изучению недр.»;

10) статью 76 дополнить пунктом 4 следующего содержания:

«4. Недропользователи, в результате деятельности которых подготовлены отчеты об оценке ресурсов и (или) запасов твердых полезных ископаемых, обязаны представлять их копии национальному оператору по сбору, хранению, обработке и предоставлению геологической информации.

Указанные отчеты и содержащиеся в них сведения не являются конфиденциальными и подлежат раскрытию в соответствии с настоящим Кодексом.»;

11) пункт 1 статьи 77 дополнить словами «в информационной системе в течение десяти рабочих дней со дня предоставления соответствующего права недропользования»;

12) статью 79 дополнить пунктом 4 следующего содержания:

«4. Лица, скрывающие или представляющие заведомо недостоверные (ложные) сведения о недрах и недропользовании в отчетах об оценке ресурсов и (или) запасов твердых полезных ископаемых, представляемых в соответствии с настоящим Кодексом, несут ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан.»;

13) в пункте 1 статьи 94:

в подпункте 1) слова «место жительства,» исключить;

в подпункте 2) слова «его место нахождения,» исключить;

дополнить подпунктом 2-1) следующего содержания:

«2-1) сведения о лицах, государствах, международных организациях, контролирующих заявителя, а также о лицах, государствах, международных организациях, не являющихся контролирующими лицами, владеющих долями участия, акциями заявителя, с раскрытием сведений о доле и способе владения;»;

дополнить частями второй и третьей следующего содержания:

«Для целей настоящей главы владением долями участия, акциями признается владение физическим лицом, государством или международной организацией долями участия, акциями заявителя и (или) долями участия, акциями юридического лица и (или) организации, владеющих долями участия, акциями заявителя, в том числе посредством владения долями участия, акциями другого юридического лица и (или) иной организации. При этом владение означает право на долю участия, право собственности на акции, паи и другие формы долевого участия, включая ценные бумаги, подтверждающие право собственности или конвертируемые в акции или паи.

Требование подпункта 2-1) настоящего пункта о представлении сведений о лицах, государствах, международных организациях, владеющих долями участия, акциями заявителя, не являющихся контролирующими лицами, не распространяется на указанных лиц, государства, международные организации, владеющие такими долями участия, акциями через акции и (или) ценные бумаги, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг.»;

14) в статье 95:

подпункт 11) части первой пункта 2 после слов «ценности в» дополнить словом «товарах,»;

в подпункте 1) пункта 3:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«условие по возмещению доверительному управляющему произведенных в соответствии с договором доверительного управления затрат, а также выплате ему вознаграждения, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом;»;

в абзаце третьем слова «размеру и срокам возмещения» заменить словом «возмещению»;

дополнить абзацем четвертым следующего содержания:

«условие по возмещению государству стоимости передаваемого имущества, приобретенного и (или) полученного доверительным управляющим в процессе доверительного управления;»;

15) в статье 96:

в пункте 2:

в подпункте 1) слова «место жительства,» исключить;

в подпункте 2) слова «его место нахождения,», «, сведения обо всех (о любых) юридических лицах, физических лицах, государствах и международных организациях, прямо и (или) косвенно контролирующих заявителя» исключить;

дополнить подпунктом 2-1) следующего содержания:

«2-1) сведения о лицах, государствах, международных организациях, контролирующих заявителя, а также о лицах, государствах, международных организациях, не являющихся контролирующими лицами, владеющих долями участия, акциями заявителя, с раскрытием сведений о доле и способе владения.

Требование настоящего подпункта о представлении сведений о лицах, государствах, международных организациях, владеющих долями участия, акциями заявителя, не являющихся контролирующими лицами, не распространяется на указанных лиц, государства, международные организации, владеющие такими долями участия, акциями через акции и (или) ценные бумаги, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг;»;

пункт 3 дополнить подпунктом 4-1) следующего содержания:

«4-1) удостоверенное нотариусом схематическое описание структуры контроля заявителя с указанием лиц, государств, международных организаций, контролирующих заявителя, а также лиц, государств, международных организаций, не являющихся контролирующими лицами, владеющих долями участия, акциями заявителя, с раскрытием сведений о доле и способе владения;»;

16) в статье 97:

пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. По результатам рассмотрения заявления компетентный орган допускает заявителя к участию в аукционе, отказывает в допуске к участию в аукционе либо уведомляет о необходимости устранения выявленных несоответствий.

Если по результатам рассмотрения заявления будет установлено, что заявитель не может быть допущен к участию в аукционе по основаниям, указанным в подпунктах 2), 4), 6) и 9) пункта 3 настоящей статьи, компетентный орган отказывает заявителю в допуске к участию в аукционе.»;

дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:

«2-1. За исключением случаев, предусмотренных частью второй пункта 2 настоящей статьи, если по результатам рассмотрения заявления, поданного в установленный срок, будет выявлено его несоответствие требованиям статьи 96 настоящего Кодекса, компетентный орган уведомляет об этом заявителя с указанием выявленных несоответствий.

Заявитель вправе устранить выявленные несоответствия, указанные в уведомлении компетентного органа, в течение трех рабочих дней с даты направления уведомления компетентным органом, но не позднее чем за пятнадцать рабочих дней до даты проведения аукциона.

После устранения выявленных несоответствий заявитель повторно направляет заявление в компетентный орган. Такое заявление должно быть подано до истечения срока, установленного для устранения несоответствий, указанного в части второй настоящего пункта, но не позднее чем за пятнадцать рабочих дней до даты проведения аукциона. Заявление, повторно поданное в соответствии с настоящей частью, подлежит рассмотрению компетентным органом в течение пяти рабочих дней. По результатам рассмотрения заявления компетентный орган допускает заявителя к участию в аукционе либо отказывает в допуске.

Истечение срока подачи заявлений на участие в аукционе, указанного в извещении о проведении аукциона, не является основанием для отказа в подаче и рассмотрении повторного заявления в соответствии с настоящим пунктом, если оно подано в течение срока, указанного в части второй настоящего пункта.»;

в пункте 3:

в абзаце первом слова «в приеме заявления» заменить словами «в допуске к участию в аукционе»;

подпункты 1) и 2) изложить в следующей редакции:

«1) заявитель не устранил выявленные несоответствия заявления на участие в аукционе, указанные компетентным органом, в установленный срок;

2) заявление подано позже срока, предоставленного для подачи заявлений на участие в аукционе;»;

подпункты 3) и 8) исключить;

в подпункт 9) внесено изменение на казахском языке, текст на русском языке не изменяется;

в пункте 4:

слова «в приеме заявления» заменить словами «в допуске к участию в аукционе»;

цифры «3),» и «, 8)» исключить;

в пункте 5 слова «в приеме заявления» заменить словами «в допуске к участию в аукционе»;

17) в статье 103:

пункт 5 дополнить частью второй следующего содержания:

«При этом обязательным условием предоставления права недропользования на основании прямых переговоров по крупным месторождениям является долевое участие национальной компании в области углеводородов в качестве недропользователя по соответствующему контракту на недропользование в размере пятидесяти и более процентов.»;

пункт 8 дополнить частью третьей следующего содержания:

«Снижение размера долевого участия национальной компании в области углеводородов или юридического лица, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) в котором прямо или косвенно принадлежат национальной компании в области углеводородов в контракте на недропользование по крупным месторождениям, осуществляется при условии, что национальная компания в области углеводородов или юридическое лицо, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) в котором прямо или косвенно принадлежат национальной компании в области углеводородов, сохранят свой контроль за принятием решений недропользователями по контракту на недропользование.»;

18) пункт 1-1 статьи 106 дополнить подпунктом 4) следующего содержания:

«4) неисполнения недропользователем инвестиционного обязательства по контракту на недропользование по истощающемуся месторождению в соответствии с пунктом 3 статьи 153-1 настоящего Кодекса.»;

19) подпункт 2) пункта 9 статьи 107 изложить в следующей редакции:

«2) имущество, указанное в подпункте 1) пункта 8 настоящей статьи, а также имущество, приобретенное и (или) полученное доверительным управляющим в процессе осуществления доверительного управления, со дня заключения контракта на недропользование переходят в собственность нового недропользователя, который уплачивает прежнему собственнику стоимость такого имущества в сроки, указанные в извещении о проведении аукциона. Доверительный управляющий передает такое имущество новому недропользователю по акту, содержащему перечень передаваемого имущества и сведения о его состоянии.»;

20) в статье 109:

заголовок изложить в следующей редакции:

«Статья 109. Особенности обращения взыскания на право недропользования и (или) объекты, связанные с правом недропользования»;

в пункте 1:

часть вторую изложить в следующей редакции:

«При заключении по результатам торгов сделки по отчуждению права недропользования (доли в праве недропользования) и (или) объектов, связанных с правом недропользования, в том числе при залоге, лицо, являющееся победителем торгов, обязано получить разрешение компетентного органа на переход права недропользования (доли в праве недропользования) и (или) объектов, связанных с правом недропользования, в соответствии со статьей 45 настоящего Кодекса, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 статьи 44 настоящего Кодекса.»;

части третью, четвертую, пятую и седьмую исключить;

пункты 3 и 4 изложить в следующей редакции:

«3. До объявления торгов по реализации (продаже) права недропользования (доли в праве недропользования) и (или) объектов, связанных с правом недропользования, инициатор торгов обязан запросить у компетентного органа сведения о праве недропользования (доли в праве недропользования), которое выставлено на торги или связано с соответствующим объектом, подлежащим выставлению на торги.

Компетентный орган в течение десяти рабочих дней после получения запроса направляет инициатору торгов сведения о праве недропользования (доли в праве недропользования), которые включают:

1) вид операций по недропользованию;

2) сведения о сроке права недропользования, включая оставшийся срок действия права недропользования;

3) сведения о наличии уведомлений о нарушении условий контракта на недропользование;

4) сведения о выполнении условий по контракту на недропользование согласно представленной отчетности;

5) иные сведения, влияющие на условия проведения операций по недропользованию.

После получения сведений, предусмотренных частью второй настоящего пункта, инициатор торгов в объявлении о проведении торгов также публикует сведения о праве недропользования (доли в праве недропользования), полученные от компетентного органа.

4. При объявлении торгов по реализации (продаже) права недропользования (доли в праве недропользования) и (или) объектов, связанных с правом недропользования, несостоявшимися залогодержатель вправе обратить заложенное имущество в свою собственность (стать обладателем права недропользования (доли в праве недропользования) и (или) объектов, связанных с правом недропользования) либо требовать назначения новых торгов.»;

дополнить пунктом 6 следующего содержания:

«6. Торги по реализации (продаже) права недропользования (доли в праве недропользования) и (или) объектов, связанных с правом недропользования, проведенные в нарушение требований настоящей статьи, признаются недействительными.

Компетентный орган отказывает в выдаче разрешения на переход права недропользования (доли в праве недропользования) и (или) объектов, связанных с правом недропользования, если такой переход осуществляется в нарушение требований настоящей статьи.»;

21) в статье 113:

подпункт 2) пункта 1 дополнить словами «, за исключением случая, когда участок недр находится в пользовании по контракту на недропользование по углеводородам у того же лица»;

пункт 3 дополнить частью второй следующего содержания:

«В случае, предусмотренном подпунктом 2) пункта 1 настоящей статьи, если весь расширяемый участок недр или его часть располагаются в пределах границ другого участка недр, находящегося в пользовании по контракту на недропользование по углеводородам у того же лица, к заявлению также прилагается дополнение к контракту на недропользование, предусматривающее соразмерное уменьшение участка недр.»;

22) пункт 8 статьи 114 дополнить подпунктом 3) следующего содержания:

«3) увеличением участка недр в соответствии с частью второй пункта 3 статьи 113 настоящего Кодекса.»;

23) в пункте 1 статьи 115:

в абзац первый и подпункт 3) внесены изменения на казахском языке, текст на русском языке не изменяется;

дополнить подпунктом 6) следующего содержания:

«6) выделение участка добычи, относящегося к истощающимся месторождениям в соответствии со статьей 153-1 настоящего Кодекса.»;

24) в статье 117:

пункт 1 дополнить частью второй следующего содержания:

«Первоначальный период разведки по контракту на разведку и добычу углеводородов на участке недр, не относящемся к сложным проектам, может быть продлен свыше срока, предусмотренного пунктом 1 статьи 116 настоящего Кодекса, с учетом возможных продлений согласно части первой настоящего пункта в порядке и на условиях, которые предусмотрены пунктом 3-2 настоящей статьи.»;

дополнить пунктами 2-1 и 3-2 следующего содержания:

«2-1. В целях оценки обнаруженной залежи (совокупности залежей) период разведки по контракту на разведку и добычу углеводородов на участке недр, не относящемся к сложным проектам, может быть продлен свыше срока, предусмотренного частью первой пункта 2 настоящей статьи, в порядке и на условиях, которые предусмотрены пунктом 3-2 настоящей статьи. В этом случае продолжительность периода (периодов) разведки по контракту на разведку и добычу углеводородов на участке недр, не относящемся к сложным проектам, не может превышать двенадцать лет.»;

«3-2. Период разведки по контракту на разведку и добычу углеводородов на участке недр, не относящемся к сложным проектам, может быть однократно продлен на срок, превышающий максимальные сроки, предусмотренные пунктом 1 статьи 116 настоящего Кодекса или частью первой пункта 2 настоящей статьи, но не более трех лет, по заявлению недропользователя при одновременном соблюдении следующих условий:

1) в полном объеме выполнены работы по сейсморазведке и бурению независимых скважин, предусмотренные программой работ периода разведки;

2) отсутствуют неустраненные нарушения обязательств, указанные в уведомлении компетентного органа;

3) срок разведки по контракту ранее не продлевался в соответствии с настоящим пунктом.

Программа работ, прилагаемая к дополнению к контракту, должна предусматривать:

1) бурение скважины (скважин);

2) объемы, описание и сроки выполнения работ, которые недропользователь обязуется выполнить на соответствующем участке недр на период продления по годам.

До подачи заявления о продлении периода разведки недропользователь размещает на своем банковском счете в банке второго уровня Республики Казахстан деньги в размере семьсот пятидесяти тысячекратного месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете, на дату подачи заявления о продлении периода разведки на условиях эскроу-счета.

Использование указанных средств допускается исключительно на выполнение разведочных работ, предусмотренных программой работ. В случае невыполнения программы работ в период продления деньги, размещенные на таком банковском счете, подлежат перечислению в бюджет Республики Казахстан.

В случае использования средств, размещенных на банковском счете в соответствии с настоящим пунктом, на цели, не предусмотренные программой работ на период продления, недропользователь обязан выплатить такие суммы в бюджет Республики Казахстан.»;

пункт 4 дополнить частями второй, третьей, четвертой и пятой следующего содержания:

«Недропользователь вправе подать заявление о продлении срока подачи заявления о продлении периода разведки по контракту на недропользование на двенадцать месяцев, исчисляемых с даты завершения предыдущего периода разведки, при одновременном соблюдении следующих условий:

1) в полном объеме выполнены работы по сейсморазведке и бурению независимых скважин, предусмотренные программой работ периода разведки;

2) отсутствуют неустраненные нарушения обязательств, указанные в уведомлении компетентного органа;

3) имеются подтверждение уполномоченного органа по изучению недр об обнаружении, выданное в соответствии с пунктом 8 статьи 123 настоящего Кодекса (при продлении периода разведки в целях оценки обнаруженной залежи (совокупностей залежей), или оперативный подсчет запасов (при продлении периода разведки для целей пробной эксплуатации);

4) заявление подано до истечения периода разведки.

Заявление о продлении срока подачи заявления о продлении периода разведки по контракту на недропользование рассматривается компетентным органом в течение пятнадцати рабочих дней.

Компетентный орган отказывает в продлении срока подачи заявления о продлении периода разведки, если по контракту на недропользование не выполнены условия, указанные в части второй настоящего пункта.

В случае отсутствия оснований для отказа компетентный орган продлевает срок подачи заявления о продлении периода разведки на двенадцать месяцев. Заявление о продлении периода разведки должно быть подано до истечения срока, указанного в решении о продлении срока подачи заявления о продлении периода разведки, в соответствии с пунктом 6 настоящей статьи. При таком продлении периода разведки из максимального срока продления периода разведки исключается количество полных месяцев, прошедших после истечения периода разведки и до даты подачи заявления о продлении периода разведки.»;

пункт 6 дополнить подпунктом 5) следующего содержания:

«5) в случае, предусмотренном пунктом 3-2 настоящей статьи:

утвержденное недропользователем и получившее положительные заключения предусмотренных настоящим Кодексом и иными законами Республики Казахстан экспертиз дополнение к проекту разведочных работ;

выписка из банка второго уровня Республики Казахстан о наличии соответствующих денег на банковском счете недропользователя на условиях эскроу-счета.»;

пункт 7 дополнить частью второй следующего содержания:

«В случае принятия решения о продлении срока подачи заявления о продлении периода разведки в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи контракт на разведку и добычу углеводородов продолжает действовать до истечения срока подачи заявления о продлении периода разведки, а в случае подачи заявления о продлении периода разведки – также в течение срока рассмотрения такого заявления. При этом в течение указанного срока недропользователю запрещается проводить на участке недр, указанном в заявлении, операции по недропользованию.»;

дополнить пунктом 12 следующего содержания:

«12. В случае продления периода разведки в соответствии с пунктом 3-2 настоящей статьи максимальный срок периода добычи по контракту на разведку и добычу уменьшается на срок, на который продлен период разведки.»;

25) в статье 118:

часть вторую пункта 1 после слова «углеводородов» дополнить словами «, не относящимся к сложным проектам,»;

подпункт 3) части первой пункта 2 изложить в следующей редакции:

«3) добычу углеводородов на уровне, не превышающем проектные среднесуточные объемы добычи при пробной эксплуатации такого месторождения, бурение, расконсервацию скважин, опробование и испытание объектов на основе утвержденного проекта разработки месторождения.»;

26) часть вторую пункта 7 статьи 119 после слов «по сложным проектам» дополнить словами «, указанным в подпункте 1) пункта 1-2 ста­тьи 36 настоящего Кодекса,»;

27) в статье 120:

в пункте 2:

слова «шести месяцев» заменить словами «одного месяца»;

слова «двадцати четырех месяцев до завершения продлеваемого периода добычи» заменить словами «шести месяцев до истечения срока контракта на недропользование»;

подпункт 1) пункта 4 исключить;

в пункте 9 слова «и обязательство недропользователя по выполнению программы работ, указанной в подпункте 1) пункта 4 настоящей статьи и прилагаемой к контракту в качестве его неотъемлемой части» исключить;

28) пункт 14 статьи 121 изложить в следующей редакции:

«14. Обременение права недропользования (доли в праве недропользования) по углеводородам, а также обременение акций (долей участия в уставном капитале) организаций, прямо или косвенно контролирующих лицо, обладающее правом недропользования по углеводородам, не запрещенные настоящим Кодексом, осуществляются с разрешения компетентного органа по заявлению недропользователя или владельца акций (долей участия в уставном капитале), подлежащих обременению.

Заявление о выдаче разрешения на обременение права недропользования (доли в праве недропользования) по углеводородам,

акций (долей участия в уставном капитале) организаций, прямо или косвенно контролирующих лицо, обладающее правом недропользования по углеводородам, должно содержать:

1) сведения о заявителе и лице (лицах), в пользу которого (которых) производится обременение:

для физических лиц – фамилию, имя и отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), гражданство, сведения о документах, удостоверяющих личность заявителя;

для юридических лиц – наименование, сведения о государственной регистрации в качестве юридического лица (выписку из торгового реестра или другой легализованный документ, удостоверяющий, что заявитель является юридическим лицом по законодательству иностранного государства), сведения о лицах, государствах, международных организациях, контролирующих такое юридическое лицо;

2) сведения о возникновении и (или) приобретении права недропользования (доли в праве недропользования);

3) сведения об акциях (долях участия в уставном капитале), подлежащих обременению;

4) основание возникновения обременения;

5) если обременение возникает в силу денежного требования – указание на сумму требования, иного требования – описание такого требования.

К заявлению о выдаче разрешения на обременение права недропользования (доли в праве недропользования) по углеводородам, акций (долей участия в уставном капитале) организаций, прямо или косвенно контролирующих лицо, обладающее правом недропользования по углеводородам, прилагаются оригинал документа, на основании которого возникает обременение, или его нотариально засвидетельствованная копия.

Заявление и прилагаемые к нему документы должны быть составлены на казахском и русском языках. Если заявление подается иностранцем или иностранным юридическим лицом, прилагаемые к нему документы могут быть составлены на ином языке с обязательным приложением к каждому документу перевода на казахский и русский языки, верность которого засвидетельствована нотариусом.

Заявление подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней.

Компетентный орган отказывает в выдаче разрешения на обременение права недропользования (доли в праве недропользования), акций (долей участия в уставном капитале) организаций, прямо или косвенно контролирующих лицо, обладающее правом недропользования, по следующим основаниям:

заявление не содержит сведений, предусмотренных частью второй настоящего пункта;

к заявлению не приложены документы, предусмотренные частями третьей и (или) четвертой настоящего пункта;

если обременение возникает на основании договора залога права недропользования (доли в праве недропользования) по займу, условия которого не предусматривают его использование на цели недропользования либо для организации последующих переделов на территории Республики Казахстан в соответствии с пунктом 15 настоящей статьи;

если обременение права недропользования (доли в праве недропользования) и (или) обременение акций (долей участия в уставном капитале) организаций, прямо или косвенно контролирующих лицо, обладающее правом недропользования по углеводородам, повлекут несоблюдение требований по обеспечению национальной безопасности,

в том числе концентрацию прав недропользования.»;

29) статью 123 дополнить пунктом 13-1 следующего содержания:

«13-1. Недропользователь вправе отказаться от бурения скважины, предусмотренного программой работ контракта на разведку и добычу углеводородов на участке недр, не относящемся к сложным проектам, при одновременном соблюдении следующих условий:

1) на участке недр проведены сейсморазведочные работы в соответствии с проектом разведочных работ и программой работ;

2) заявление об отказе подано не позднее трех лет с даты заключения контракта на разведку и добычу.

При этом недропользователь обязан осуществить возврат всего участка недр в порядке и на условиях, которые предусмотрены статьей 126 настоящего Кодекса.

В случае отказа от бурения и возврата участка недр в соответствии с частями первой и второй настоящего пункта обязательство по бурению считается прекращенным.»;

30) в статье 126:

пункт 2 дополнить подпунктом 3) следующего содержания:

«3) на участке недр в случае возврата всего участка недр в соответствии с пунктом 13-1 статьи 123 настоящего Кодекса.»;

в пункте 3:

в абзаце первом слова «прекращено, обязано» заменить словами «прекращено, а также недропользователь, заявивший о возврате всего участка недр в соответствии с подпунктом 3) пункта 2 настоящей статьи, обязаны»;

подпункт 1) после слов «права недропользования» дополнить словами «или подачи заявления об отказе от всего участка недр»;

31) в статье 129:

подпункт 3) пункта 1 дополнить предложением вторым следующего содержания:

«При этом в случае исполнения инвестиционного обязательства недропользователя по контракту на недропользование по истощающемуся месторождению финансирование социально-экономического развития региона и развития его инфраструктуры осуществляется в размере неиспользованного остатка суммы, предусмотренной для осуществления дополнительных инвестиций в разработку такого истощающегося месторождения.»;

дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:

«1-1. Для недропользователей, заключивших согласно пункту 10 ста­тьи 120 настоящего Кодекса контракт на добычу углеводородов в новой редакции, разработанный в соответствии с типовым контрактом на добычу углеводородов, обязательство, предусмотренное пунктом 1 настоящей статьи, действует начиная с первого года периода добычи.»;

пункт 2 дополнить частью второй следующего содержания:

«К финансированию расходов на социально-экономическое развитие региона и развитие его инфраструктуры, осуществляемому в рамках инвестиционного обязательства по контракту на недропользование по истощающемуся месторождению, относятся средства недропользователя, перечисляемые им на эти цели в государственный бюджет.»;

32) часть четвертую пункта 1 статьи 130 исключить;

33) пункт 3 статьи 138 изложить в следующей редакции:

«3. Проект ликвидации последствий разведки углеводородов составляется в порядке и сроки, которые предусмотрены ста­тьей 126 настоящего Кодекса.»;

34) в статье 139:

в пункте 2 слова «не предусматривающий бурения и (или) испытания скважин» заменить словами «за исключением проекта, предусматривающего разведочные работы по оценке, разведочные работы на море, увеличение участка недр в соответствии со статьей 113 настоящего Кодекса»;

в пункте 3:

слова «бурение и (или) испытание скважин» заменить словами «разведочные работы по оценке, разведочные работы на море, увеличение участка недр в соответствии со статьей 113 настоящего Кодекса»;

слова «соответствующего экологического разрешения» заменить словами «заключения об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду или заключения по результатам оценки воздействия на окружающую среду»;

35) в пункте 2 статьи 140:

часть вторую изложить в следующей редакции:

«Порядок привлечения и квалификационного отбора независимых экспертов, а также оплаты независимой экспертизы определяется уполномоченным органом в области углеводородов.»;

дополнить частью третьей следующего содержания:

«Независимая экспертиза базовых проектных документов и анализов разработки в сфере недропользования оплачивается недропользователем.»;

36) в статье 142:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Корректировка проектных показателей, которая не требует изменений и дополнений в проектные документы, осуществляется в рамках проведения авторского надзора проектной организацией.

Едиными правилами по рациональному и комплексному использованию недр устанавливаются случаи, когда требуется корректировка проектных показателей.

Отчет по авторскому надзору за реализацией проектных решений не подлежит государственной экспертизе базовых проектных документов и направляется недропользователем в уполномоченный орган в области углеводородов в уведомительном порядке в электронном виде.»;

подпункт 1) пункта 2 изложить в следующей редакции:

«1) авторского надзора;»;

в пункте 4 слово «ежегодного» исключить;

в абзаце первом части первой пункта 5 слово «ежегодном» исключить;

37) подпункт 2) части первой пункта 4 статьи 147 изложить в следующей редакции:

«2) используемых недропользователем на собственные технологические нужды в объемах, предусмотренных программой развития переработки сырого газа, утвержденной уполномоченным органом в области углеводородов;»;

38) заголовок главы 21 дополнить словами «, а также добычи углеводородов на истощающихся месторождениях»;

39) дополнить статьей 153-1 следующего содержания:

«Статья 153-1. Добыча углеводородов на истощающихся месторождениях

1. Недропользователь, осуществляющий добычу углеводородов в рамках контрактов на недропользование по истощающимся месторождениям, обязан соблюдать одновременно следующие условия:

1) соответствие месторождения критериям, предусмотренным пунктом 2 настоящей статьи. При этом такое соответствие указывается в получившем положительное заключение предусмотренных настоящим Кодексом и иными законами Республики Казахстан экспертиз проекте разработки месторождения;

2) исполнение недропользователем инвестиционного обязательства, предусмотренного пунктом 3 настоящей статьи.

Контракт на недропользование признается контрактом на недропользование по истощающимся месторождениям при включении обязательства по исполнению инвестиционного обязательства недропользователя, предусмотренного пунктом 3 настоящей статьи.

2. Месторождение углеводородов относится к категории истощающихся при условии, что в ходе его разработки достигнут хотя бы один из следующих показателей:

для крупных месторождений углеводородов выработанность запасов должна составлять семьдесят и более процентов от утвержденных извлекаемых запасов и обводненность месторождения – восемьдесят пять и более процентов;

текущий коэффициент извлечения нефти должен составлять 0,4 доли единицы и более.

3. Инвестиционным обязательством недропользователя по контракту на недропользование по истощающимся месторождениям являются осуществление дополнительных инвестиций в разработку такого истощающегося месторождения и (или) дополнительное финансирование социально-экономического развития региона в порядке, установленном статьей 129 настоящего Кодекса, в размере не менее суммы, рассчитываемой как произведение коэффициента инвестирования, установленного пунктом 4 настоящей статьи, и суммы совокупного годового дохода по такому месторождению, исчисленной в соответствии с методикой ведения раздельного налогового учета недропользователя, утвержденной в налоговой учетной политике в соответствии со статьей 723 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс), по итогам предыдущего года.

4. Коэффициент инвестирования по истощающемуся месторождению устанавливается исходя из фактического годового объема добычи углеводородов по такому месторождению и составляет:

№

п/п Объем годовой добычи Коэффициент инве-

стирования, в % 1. до 250 000 тонн включительно 1,0 2. свыше 250 000 тонн и до 500 000 тонн

включительно 2,0 3. свыше 500 000 тонн и до 1 000 000 тонн

включительно 3,0 4. свыше 1 000 000 тонн и до 2 000 000 тонн

включительно 4,0 5. свыше 2 000 000 тонн и до 3 000 000 тонн

включительно 5,0 6. свыше 3 000 000 тонн и до 4 000 000 тонн

включительно 5,5 7. свыше 4 000 000 тонн и до 5 000 000 тонн

включительно 6,5 8. свыше 5 000 000 тонн и до 7 000 000 тонн

включительно 7,0 9. свыше 7 000 000 тонн и до 10 000 000 тонн

включительно 8,0 10. свыше 10 000 000 тонн 8,5

.»;

40) подпункт 1) части первой пункта 5 статьи 187 после слов «Республики Казахстан» дополнить словами «или у Национального оператора почты»;

41) подпункт 1) части первой пункта 4 статьи 204 после слов «Республики Казахстан» дополнить словами «или у Национального оператора почты»;

42) пункт 2 статьи 214 изложить в следующей редакции:

«2. Добыча твердых полезных ископаемых проводится на участке недр с запасами и (или) ресурсами, включенными в государственный учет полезных ископаемых и представляющими для недропользователя коммерческий интерес.»;

43) в статье 277:

пункт 3 дополнить абзацем двадцать вторым следующего содержания:

«При этом недропользователи с разрешения компетентного органа вправе заменить всю сумму обеспечения по ликвидации последствий недропользования по углеводородам, сформированную в виде ликвидационного фонда, на залог банковского вклада путем перечисления средств ликвидационного фонда на банковский вклад, выступающий обеспечением соответствующего залога.»;

дополнить пунктами 3-2 и 5-1 следующего содержания:

«3-2. Установить, что в отношении крупных месторождений углеводородов, по которым по состоянию на 1 января 2023 года осуществлялась добыча по контракту на недропользование, в том числе по соглашению о разделе продукции, контракту, утвержденному Президентом Республики Казахстан, заключенному до введения в действие настоящего Кодекса, после истечения срока действия соответствующего контракта на недропользование не применяются положения части четвертой пункта 1, части третьей пункта 2 статьи 28, подпунктов 1) и 2) пункта 1-1, пунктов 1-2 и 2-1, частей второй и четвертой пункта 4, пункта 5-1 статьи 36, пункта 2 статьи 78, пункта 2-1 статьи 95, пунктов 2 – 8, 11 статьи 116, пункта 1-1, части второй пункта 7, части третьей пункта 8, пунктов 18-1 – 18-4 статьи 119, части третьей пункта 16 статьи 121, пункта 15 статьи 123, пунктов 6-1 – 6-4, части третьей пункта 7 статьи 126, части третьей пункта 1 статьи 130, пункта 8 статьи 131 настоящего Кодекса.»;

«5-1. Установить, что подпункт 16-1) статьи 64 настоящего Кодекса действует до 1 января 2026 года.»;

в пункте 6:

в абзаце первом цифры «2024» заменить цифрами «2026»;

абзацы шестой, седьмой и восьмой исключить;

в абзаце первом пункта 12 цифры «2024» заменить цифрами «2026»;

в пункте 14:

абзац первый дополнить словами «, а также в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом»;

в подпункте 1) цифры «2024» заменить цифрами «2026»;

подпункт 13) изложить в следующей редакции:

«13) подпункта 12) пункта 1 статьи 76, действующего с учетом того, что порядок финансирования обучения казахстанских кадров по контрактам на недропользование по углеводородам и добыче урана, заключенным до введения в действие настоящего Кодекса, определяется в соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 129 и подпунктом 1) пункта 1 статьи 178 настоящего Кодекса;»;

дополнить подпунктом 13-1) следующего содержания:

«13-1) подпункта 12-1) пункта 1 статьи 76, действующего с учетом того, что порядок финансирования научно-исследовательских, научно-технических и (или) опытно-конструкторских работ по контрактам на недропользование по углеводородам и добыче урана, заключенным до введения в действие настоящего Кодекса, определяется в соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 129 и подпунктом 2) пункта 1 статьи 178 настоящего Кодекса;»;

в подпункте 16) слова «, действующих до 1 января 2024 года» исключить;

дополнить частью третьей следующего содержания:

«При этом статьи 121 и 122 Закона Республики Казахстан от 24 июня 2010 года «О недрах и недропользовании» продолжают действовать в случаях, предусмотренных пунктом 10 статьи 278 настоящего Кодекса.»;

44) в статье 278:

пункт 10 изложить в следующей редакции:

«10. Установить, что с 1 января 2024 года в отношении территорий участков недр и (или) месторождений, по которым действуют контракты на добычу, заключенные, либо лицензии на добычу твердых полезных ископаемых, выданные до 31 декабря 2023 года, недропользователи вправе осуществлять подсчет запасов твердых полезных ископаемых в соответствии со статьей 121 Закона Республики Казахстан «О недрах и недропользовании».

Заявители при подаче заявления на получение лицензии на добычу твердых полезных ископаемых в соответствии со статьей 204 настоящего Кодекса вправе представить в компетентный орган отчет по подсчету запасов твердых полезных ископаемых в соответствии со статьей 121 Закона Республики Казахстан «О недрах и недропользовании».»;

пункт 11 дополнить частью второй следующего содержания:

«При этом с 1 января 2024 года ведение сведений из государственного баланса запасов полезных ископаемых осуществляется в государственном учете полезных ископаемых в рамках ведения единого кадастра государственного фонда недр в соответствии со статьей 72 настоящего Кодекса.»;

часть одиннадцатую пункта 12 изложить в следующей редакции:

«Настоящий пункт не применяется к внесению изменений и дополнений в контракты на недропользование по углеводородам и по урану.»;

дополнить пунктом 12-1 следующего содержания:

«12-1. В контракты на недропользование по углеводородам, урану, заключенные до введения в действие настоящего Кодекса, по соглашению сторон, а также в случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан или контрактами, могут быть внесены изменения и дополнения.

Дополнение в контракт на недропользование, указанное в части первой настоящего пункта, заключается в порядке, установленном настоящим пунктом, с учетом особенностей, предусмотренных пунктами 13 и 16 настоящей статьи.

Недропользователь, имеющий намерение заключить дополнение к контракту на недропользование по углеводородам, урану, направляет в компетентный орган заявление, в котором должны быть изложены предлагаемые изменения и дополнения в контракт на недропользование по углеводородам, урану, их обоснование и иные сведения, необходимые для принятия решения по заявлению.

Компетентный орган в срок не позднее пяти рабочих дней выносит поступившее заявление на рассмотрение экспертной комиссии по вопросам недропользования, создаваемой согласно статье 45 настоящего Кодекса. Экспертная комиссия является консультативно-совещательным органом при компетентном органе в целях выработки рекомендаций при рассмотрении заявлений недропользователей по вопросам внесения изменений и дополнений в контракт на недропользование по углеводородам, урану. Экспертная комиссия рассматривает заявление в срок не более пяти рабочих дней со дня его поступления и направляет свои рекомендации в компетентный орган.

На основании рекомендаций экспертной комиссии компетентный орган в течение пяти рабочих дней со дня поступления рекомендаций экспертной комиссии выносит решение об отказе от внесения изменений и дополнений в контракт на недропользование по углеводородам, урану или о начале переговоров по внесению изменений и дополнений в контракт на недропользование по углеводородам, урану с учетом рекомендаций экспертной комиссии.

В решении компетентного органа о начале переговоров указывается срок его действия.

Переговоры по внесению изменений и дополнений в контракт на недропользование по углеводородам, урану проводятся рабочей группой компетентного органа. Положение о рабочей группе и ее состав утверждаются компетентным органом.

Переговоры проводятся в течение пятнадцати рабочих дней со дня представления недропользователем в компетентный орган проекта дополнения к контракту на недропользование по углеводородам, урану и иных необходимых документов на рассмотрение рабочей группы.

По соглашению сторон данный срок может быть продлен. Результаты переговоров оформляются протоколом.

Одобренный рабочей группой проект дополнения к контракту на недропользование по углеводородам, урану подписывается компетентным органом в течение двадцати рабочих дней с даты представления его недропользователем в компетентный орган.

Условия изменений и дополнений в контракт на недропользование по углеводородам, урану не могут быть менее выгодными для Республики Казахстан, чем условия, на которых право недропользования было предоставлено.

Внесение изменений и дополнений в контракт на недропользование по углеводородам, урану в соответствии с настоящим пунктом, предусматривающих продление срока действия такого контракта,

не допускается.»;

в пункте 13:

в части первой:

абзац первый после цифр «12» дополнить словами «или 12-1»;

в подпункте 1) слова «, и пояснительная записка к ней» исключить;

подпункт 2) дополнить словами «в контракт на недропользование»;

часть вторую изложить в следующей редакции:

«В случае принятия компетентным органом (государственным органом, являющимся стороной контракта) решения о проведении переговоров о внесении изменений и дополнений в контракт на недропользование недропользователь помимо документов, указанных в части первой настоящего пункта, должен представить в компетентный орган (государственный орган, являющийся стороной контракта) на рассмотрение рабочей группы:

1) по контрактам на разведку и (или) добычу твердых полезных ископаемых, за исключением урана, а также общераспространенных полезных ископаемых – проектные документы и план (проект) ликвидации, разработанные, согласованные, утвержденные и получившие положительные заключения экспертиз в соответствии с настоящим Кодексом;

2) по контрактам на разведку и (или) добычу углеводородов, урана – проектные документы, разработанные, согласованные, утвержденные и получившие положительные заключения экспертиз в соответствии с настоящим Кодексом.»;

в части второй пункта 14-1 цифры «12» заменить цифрами «12-1»;

часть первую пункта 16 после слова «недропользование» дополнить словами «, за исключением урана»;

подпункт 6) части восьмой пункта 38 изложить в следующей редакции:

«6) обязательства недропользователя по доле внутристрановой ценности в товарах, работах и услугах, соответствующей требованиям настоящего Кодекса, в том числе по видам товаров, работ и услуг, включенных в перечень приоритетных товаров, работ и услуг, утверждаемый уполномоченным органом в области углеводородов;».

2. В Экологический Кодекс Республики Казахстан от 2 января 2021 года:

в статье 149:

пункт 2 дополнить словами «или у Национального оператора почты»;

в части второй пункта 6 слова «банка второго уровня» исключить;

пункт 7 после слов «банком второго уровня» дополнить словами «Республики Казахстан или Национальным оператором почты».

Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, за исключением:

1) абзаца пятого подпункта 34) пункта 1 статьи 1, который вводится в действие с 1 января 2022 года;

2) подпункта 42), абзацев седьмого, восьмого, девятого, десятого, двенадцатого, тринадцатого, восемнадцатого, девятнадцатого и двадцатого подпункта 43), абзацев второго – шестого подпункта 44) пункта 1 статьи 1, которые вводятся в действие с 31 декабря 2023 года;

3) подпункта 1) пункта 1 статьи 1, который вводится в действие с 1 июля 2024 года.

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 28 декабря 2023 года

№ 52-VІIІ ЗРК