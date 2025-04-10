О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам охраны и использования водного фонда
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О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам охраны и использования водного фонда
Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:
1. В Гражданский кодекс Республики Казахстан от 27 декабря
1994 года:
1) в статье 193-1:
часть первую пункта 2 после слова «водохозяйственные» дополнить словами «и гидротехнические»;
пункт 3 дополнить словами «, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан»;
2) часть первую пункта 3 статьи 242 дополнить предложением третьим следующего содержания:
«При этом в случаях, если бесхозяйная вещь является объектом жизнеобеспечения населения, законами Республики Казахстан может предусматриваться ее временная эксплуатация до признания судом этой вещи поступившей в коммунальную собственность.».
2. В Земельный кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 года:
1) в подпункте 5-1) пункта 1 статьи 16 слова «уполномоченным государственным органом в области использования и охраны водного фонда, водоснабжения, водоотведения» заменить словами «уполномоченным органом в области охраны и использования водного фонда»;
2) в части первой пункта 1 статьи 42 слова «замкнутые водоемы,» исключить;
3) в части девятой пункта 2 статьи 43 слова «использования и охраны водного фонда, водоснабжения, водоотведения» заменить словами «бассейновых водных инспекций по охране и регулированию использования водных ресурсов»;
4) пункт 8 статьи 44 изложить в следующей редакции:
«8. Предоставление земельных участков, расположенных в пределах пятисот метров от уреза воды при среднемноголетнем меженном уровне,
за исключением земель особо охраняемых природных территорий, земель государственного лесного фонда, земель для размещения и обслуживания рыбного хозяйства и аквакультуры, осуществляется после установления водоохранных зон и полос, а также режима их хозяйственного использования либо с учетом особенностей охраны водных объектов, предусмотренных статьей 87 Водного кодекса Республики Казахстан.»;
5) в пункте 2 статьи 97 слова «замкнутыми водоемами,» исключить;
6) в статье 98:
в абзаце третьем пункта 8 слова «инспекцией по регулированию использования и охране водных ресурсов» заменить словами
«водной инспекцией по охране и регулированию использования водных ресурсов»;
в пункте 10 слова «использования и охраны водного фонда, водоснабжения, водоотведения» заменить словами «охраны и использования водного фонда»;
7) в части пятой пункта 3 статьи 107:
подпункт 4) изложить в следующей редакции:
«4) занятые поверхностными водными объектами, водоохранными зонами и полосами, а также земли, занятые водохозяйственными и гидротехническими сооружениями;»;
в подпункте 6) слово «водоемами,» исключить;
8) статью 109 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. Режим использования земель, занятых водными объектами, водоохранных зон и полос, а также земель, занятых водохозяйственными и гидротехническими сооружениями, входящих в иную функциональную зону населенных пунктов, регулируется водным законодательством Республики Казахстан.»;
9) в подпункте 2) части пятой пункта 2 статьи 122 слова «водохозяйственных сооружений, имеющих особое стратегическое значение» заменить словами «стратегических водохозяйственных и гидротехнических сооружений»;
10) статью 132 изложить в следующей редакции:
«Статья 132. Понятие и состав земель водного фонда
Землями водного фонда признаются земли, занятые поверхностными водными объектами, а также земли, выделенные под водоохранные полосы поверхностных водных объектов и зоны санитарной охраны водозаборных сооружений питьевого водоснабжения.»;
11) в статье 133:
заголовок изложить в следующей редакции:
«Статья 133. Право собственности на земли водного фонда и земельные участки, занятые водохозяйственными сооружениями»;
в пункте 2 слова «из состава земель водного фонда» исключить;
12) в статье 134:
в заголовке слова «по берегам водоемов» заменить словами «поверхностных водных объектов»;
в пункте 1:
в части первой слова «рек, озер, водохранилищ, каналов, внутренних вод, ледников, болот» заменить словами «поверхностных водных
объектов»;
часть вторую после слова «берегам» дополнить словом «поверхностных»;
13) в статье 135:
заголовок дополнить словами «и водоохранных зон»;
после слов «лесного фонда,» дополнить словами «а также земельные участки, занятые водоохранными зонами,»;
слова «уполномоченным государственным органом в области использования и охраны водного фонда, водоснабжения, водоотведения» заменить словами «бассейновыми водными инспекциями по охране и регулированию использования водных ресурсов»;
14) в пункте 2 статьи 145:
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«уполномоченный орган в области развития агропромышленного комплекса;»;
дополнить абзацами шестым, седьмым, восьмым, девятым и десятым следующего содержания:
«уполномоченный орган в области лесного хозяйства;
уполномоченный государственный орган в области охраны, воспроизводства и использования животного мира;
уполномоченный орган в области рыбного хозяйства;
уполномоченный орган в области особо охраняемых природных территорий;
уполномоченный орган в области охраны и использования водного фонда.».
3. В Лесной кодекс Республики Казахстан от 8 июля 2003 года:
1) в пункте 2 статьи 1 слова «водных объектов» заменить словами «водного фонда»;
2) в подпункте 7) части первой пункта 1-1 статьи 51 слова «водохозяйственных сооружений, имеющих особое стратегическое значение,» заменить словами «стратегических водохозяйственных и гидротехнических сооружений».
4. В Предпринимательский кодекс Республики Казахстан от
29 октября 2015 года:
1) пункт 4 статьи 129 дополнить подпунктом 12) следующего содержания:
«12) соблюдением требований в области охраны и использования водного фонда с целью осуществления государственного контроля за недопущением самовольного водопользования и соблюдением установленных Водным кодексом Республики Казахстан запретов на осуществление хозяйственной деятельности на водных объектах, в водоохранных зонах и полосах.»;
2) подпункт 26) статьи 138 изложить в следующей редакции:
«26) в области охраны и использования водного фонда;»;
3) статью 139 дополнить подпунктом 24) следующего содержания:
«24) в области охраны и использования водного фонда.»;
4) пункт 8 статьи 144 после слов «радиационных аварий» дополнить словами «, уничтожения и (или) загрязнения, засорения, истощения
водных объектов, дефицита водных ресурсов для орошаемого земледелия
в вегетационный период».
5. В Экологический кодекс Республики Казахстан от 2 января
2021 года:
1) абзац седьмой подпункта 2) пункта 1 статьи 112 исключить;
2) в подпункте 3) пункта 4 статьи 143 слова «и хозяйственно-бытового» исключить;
3) подпункт 2) пункта 2 статьи 160 после слова «объектов» дополнить словами «и водных ресурсов»;
4) в пункте 2 статьи 163 слова «рек, озер, морей, водохранилищ, каналов, иных» исключить;
5) в подпункте 1) пункта 5 статьи 166 слова «реках, озерах (морях), водохранилищах, каналах и иных» исключить;
6) в подпункте 2) статьи 171 слова «использования и охраны» заменить словами «охраны и использования»;
7) в статье 213:
в подпункте 3) пункта 2 слово «добытые» заменить словом «забранные»;
в подпункте 1) части первой пункта 3 слово «добытых» заменить словом «забранных»;
8) пункт 4 статьи 220 исключить;
9) статью 221 изложить в следующей редакции:
«Статья 221. Экологические требования по забору и (или) использованию вод
Забор и (или) использование поверхностных и подземных вод
в порядке специального водопользования должны осуществляться
в соответствии с условиями разрешения на специальное водопользование, предусмотренными водным законодательством Республики Казахстан,
а также при соблюдении экологических требований, предусмотренных настоящим Кодексом.»;
10) в статье 222:
в пункте 2 слова «искусственные водные объекты» заменить словом «сооружения»;
в подпункте 2) пункта 11 слова «использования и охраны» заменить словами «охраны и использования»;
11) статью 223 изложить в следующей редакции:
«Статья 223. Экологические требования по осуществлению
деятельности на поверхностных водных объектах,
в водоохранных зонах и полосах
1. Требования к хозяйственной деятельности на поверхностных водных объектах и их водоохранных полосах в части, не урегулированной настоящим Кодексом, устанавливаются водным законодательством Республики Казахстан.
2. В пределах водоохранной зоны запрещаются:
1) проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию новых и реконструируемых зданий, сооружений (за исключением противоселевых, противооползневых и противопаводковых) и их комплексов, не обеспеченных сооружениями и устройствами, предотвращающими загрязнение и засорение водных объектов и их водоохранных зон и полос;
2) размещение и строительство складов для хранения нефтепродуктов, пунктов технического обслуживания спецтехники, механических мастерских, моек транспортных средств и сельскохозяйственной техники, мест размещения отходов, а также размещение других объектов, оказывающих негативное воздействие на качество воды;
3) производство строительных, дноуглубительных и взрывных работ
(за исключением противоселевых, противооползневых и противопаводковых), добыча полезных ископаемых, прокладка кабелей, трубопроводов и других коммуникаций, проведение буровых, сельскохозяйственных и иных работ,
за исключением случаев, когда эти работы согласованы с уполномоченными органами в области охраны окружающей среды, охраны и использования водного фонда.
3. В черте населенных пунктов границы водоохранной зоны устанавливаются исходя из конкретных условий их планировки и застройки
при обязательном инженерном или лесомелиоративном обустройстве береговой зоны (парапеты, обвалование, лесокустарниковые полосы), исключающем засорение и загрязнение водного объекта.»;
12) в пункте 4 статьи 225 слова «использования и охраны» заменить словами «охраны и использования»;
13) в пункте 2 статьи 235 слова «уполномоченным государственным органом в области использования и охраны» заменить словами «уполномоченным органом в области охраны и использования»;
14) в статье 270 слова «пунктом 2» заменить словами «пунктом 3»;
15) в части первой статьи 273:
в подпункте 4) слова «использования и охраны» заменить словами «охраны и использования»;
в подпункте 9) слова «использования и охраны» заменить словами «охраны и использования»;
16) в пункте 11 статьи 278 слова «использования и охраны» заменить словами «охраны и использования»;
17) в подпункте 13) пункта 2 статьи 397 слова «использования и охраны» заменить словами «охраны и использования»;
18) в статье 398:
в заголовке и пункте 6 слова «, внутренних водоемах» исключить;
в пункте 7:
в части первой слова «, внутренних водоемах» исключить;
в абзаце первом части четвертой слова «использования и охраны водного фонда, водоснабжения, водоотведения» заменить словами «охраны и использования водного фонда»;
в части седьмой слова «, внутренних водоемах» исключить;
в пункте 9:
слова «использования и охраны водного фонда, водоснабжения, водоотведения» заменить словами «охраны и использования водного фонда»;
слова «, внутренних водоемах» исключить;
в пункте 10:
в части первой слова «и внутренних водоемах» исключить;
в частях второй, четвертой и пятой слова «, внутренних водоемах» исключить;
в части первой пункта 11 слова «, внутренних водоемах» исключить;
в пункте 12:
в подпунктах 1) и 3) слова «, внутренних водоемах» исключить;
в подпункте 2):
слова «, внутренних водоемах» исключить;
слова «использования и охраны водного фонда, водоснабжения, водоотведения» заменить словами «охраны и использования водного
фонда»;
19) в подпункте 8) пункта 2 приложения 4 слова «водохозяйственных сооружений и гидромелиоративных систем» заменить словами «водохозяйственных и гидротехнических сооружений».
6. В Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»:
1) в пункте 5 статьи 6 слово «источников» заменить словами «водных объектов (ежегодно)»;
2) в пункте 1 статьи 27:
подпункт 7-1) исключить;
дополнить подпунктами 7-5) и 7-6) следующего содержания:
«7-5) субсидирует затраты организаций по водоснабжению и (или) водоотведению на погашение и обслуживание займов международных финансовых организаций, привлеченных для реализации проектов
по расширению, модернизации, реконструкции, обновлению, поддержанию существующих активов и созданию новых активов в населенных пунктах,
в порядке, определяемом уполномоченным органом в сфере жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства;
7-6) субсидирует затраты организаций по водоснабжению и (или) водоотведению на погашение и обслуживание облигационных займов, привлеченных для реализации проектов строительства и реконструкции комплексов очистных сооружений сточных вод;».
7. В Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года
«Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности
в Республике Казахстан»:
1) в пункте 3 статьи 9:
часть вторую после слова «полосах» дополнить словами «поверхностных водных объектов»;
часть третью изложить в следующей редакции:
«В случае отсутствия установленных водоохранных зон и полос поверхностных водных объектов для планируемой территории заданием
на разработку указанных градостроительных проектов должна предусматриваться обязательность специального раздела по установлению границ водоохранных зон и полос поверхностных водных объектов.»;
2) подпункт 4-1) пункта 2 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«4-1) бассейновых водных инспекций по охране и регулированию
использования водных ресурсов − в части ведения контроля за архитектурной, градостроительной и строительной деятельностью на водных объектах,
в водоохранных зонах и полосах;»;
3) часть первую пункта 2 статьи 44 дополнить подпунктом 6) следующего содержания:
«6) охрану водных объектов от загрязнения, засорения, истощения.»;
4) пункт 3 статьи 47 дополнить подпунктом 5-2) следующего содержания:
«5-2) меры по охране водных объектов от загрязнения, засорения, истощения;»;
5) пункт 3 статьи 47-1 дополнить подпунктом 2-1) следующего содержания:
«2-1) границы водоохранных зон и полос;»;
6) в статье 68:
пункт 11 дополнить частью второй следующего содержания:
«Разработанная проектная (проектно-сметная) документация для строительства объекта на водном объекте, территории водоохранных зон и полос подлежит согласованию в порядке, установленном водным законодательством Республики Казахстан.»;
пункт 12 дополнить частью второй следующего содержания:
«В случае, если производство строительно-монтажных работ планируется на водных объектах, территории водоохранных зон и полос, условия производства работ подлежат согласованию в порядке, установленном водным законодательством Республики Казахстан.».
8. В Закон Республики Казахстан от 9 июля 2004 года «Об электроэнергетике»:
1) в подпункте 1-2) части первой пункта 3-1 статьи 15-3 слова «водохозяйственных сооружений, имеющих особое стратегическое значение» заменить словами «стратегических водохозяйственных и гидротехнических сооружений»;
2) пункт 3 статьи 20 дополнить предложением вторым следующего содержания:
«При этом собственник (владелец) гидроэлектростанции в течение трех календарных дней после внесения изменений в утвержденные графики расходов воды через гидроузлы обязан уведомить бассейновую водную инспекцию по охране и регулированию использования водных ресурсов
о времени, продолжительности и расходах воды, сброшенной сверх утвержденного графика.».
9. В Закон Республики Казахстан от 9 июля 2004 года «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира»:
1) в пункте 2 статьи 17 слова «каналов, плотин и
иных водохозяйственных» заменить словами «водохозяйственных и гидротехнических»;
2) в пункте 1-1 статьи 21 слова «, внутренних водоемах» исключить;
3) в подпунктах 1) и 12) пункта 5 статьи 39 слово «плотин» заменить словами «водохозяйственных и гидротехнических сооружений»;
4) в статье 40:
пункт 1 дополнить частью шестой следующего содержания:
«Уполномоченный орган в области рыбного хозяйства формирует список резервных рыбохозяйственных водоемов и (или) участков, выставляемых на конкурс для ведения рыбного хозяйства, который размещается на официальных интернет-ресурсах уполномоченного
органа в области рыбного хозяйства и местных исполнительных
органов областей, городов республиканского значения и столицы
после согласования с бассейновой водной инспекцией по охране
и регулированию использования водных ресурсов в порядке и сроки,
которые определяются уполномоченным органом в области рыбного хозяйства.»;
в пункте 2-1 слова «всем водным объектом» заменить словами
«и распоряжения всем водным объектом, его частью (частями), а также без права изъятия водных ресурсов, требующего разрешения на специальное водопользование в соответствии с водным законодательством Республики Казахстан».
10. В Закон Республики Казахстан от 8 июля 2005 года
«О государственном регулировании развития агропромышленного комплекса и сельских территорий»:
1) подпункты 17-17) и 17-18) пункта 2 статьи 7 исключить;
2) подпункт 11-1) пункта 2 статьи 9 исключить;
3) в пункте 6 статьи 11 слова «использования и охраны водного фонда, водоснабжения, водоотведения» заменить словами «охраны и использования водного фонда».
11. В Закон Республики Казахстан от 7 июля 2006 года «Об особо охраняемых природных территориях»:
1) в подпункте 6) статьи 1 слова «устранения неблагоприятного» заменить словами «предупреждения и ликвидации вредного»;
2) в статье 23:
предложение первое пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1. Особо охраняемые природные территории, их земли, водные объекты и (или) их участки принадлежат народу Казахстана и не подлежат отчуждению.»;
в подпункте 2) части второй пункта 2 слова «водохозяйственных сооружений, имеющих особое стратегическое значение,» заменить
словами «стратегических водохозяйственных и гидротехнических сооружений»;
3) в подпункте 8) пункта 1 статьи 43 слова «плотин, дамб,»
исключить;
4) в подпункте 6) пункта 1 статьи 48 слова «плотин, дамб,»
исключить.
12. В Закон Республики Казахстан от 4 июля 2009 года «О поддержке использования возобновляемых источников энергии»:
1) в подпункте 1-4) статьи 1 слова «подземных вод, рек, водоемов» заменить словами «поверхностных и подземных водных объектов»;
2) в пункте 6-2 статьи 7-1 слова «использования и охраны» заменить словами «охраны и использования».
13. В Закон Республики Казахстан от 1 марта 2011 года
«О государственном имуществе»:
1) пункт 1 статьи 23 дополнить предложением третьим следующего содержания:
«При этом, в случаях, если бесхозяйная вещь является объектом жизнеобеспечения населения, законами Республики Казахстан может предусматриваться ее временная эксплуатация до признания судом этой вещи поступившей в коммунальную собственность.»;
2) в подпункте 9) пункта 2 статьи 134 слова «систем и» заменить словами «и гидротехнических».
14. В Закон Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года
«О гражданской защите»:
в пункте 2 статьи 2 слова «водохозяйственных систем и» заменить словом «гидротехнических».
15. В Закон Республики Казахстан от 16 мая 2014 года «О разрешениях и уведомлениях»:
строки 87 и 101 приложения 2 изложить в следующей редакции:
«
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87.
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Аттестация организаций на право проведения работ в области безопасности гидротехнических сооружений
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Аттестат организации на право проведения работ в области безопасности гидротехнических сооружений
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»;
«
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101.
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Согласование размещения, проектирования и строительства, реконструкции сооружений и других объектов, влияющих на состояние водных объектов, а также условий проведения работ, связанных со строительной деятельностью, лесоразведением, операциями по недропользованию, бурением скважин, санацией поверхностных водных объектов, рыбохозяйственной мелиорацией водных объектов, сельскохозяйственными и иными работами на водных объектах, в водоохранных зонах и полосах
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Согласование размещения, проектирования и строительства, реконструкции сооружений и других объектов, влияющих на состояние водных объектов, а также условий проведения работ, связанных со строительной деятельностью, лесоразведением, операциями по недропользованию, бурением скважин, санацией поверхностных водных объектов, рыбохозяйственной мелиорацией водных объектов, сельскохозяйственными и иными работами на водных объектах, в водоохранных зонах и полосах
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».
16. В Закон Республики Казахстан от 29 октября 2015 года
«О сельскохозяйственных кооперативах»:
1) пункт 1 статьи 5 после слова «водообеспечении» дополнить словами «, эксплуатации, ремонте и реконструкции ирригационных и (или) дренажных систем»;
2) статью 11 после слова «водообеспечении,» дополнить словами «эксплуатации, ремонте и реконструкции ирригационных и (или) дренажных систем,».
17. В Закон Республики Казахстан от 20 февраля 2017 года
«О пастбищах»:
1) в статье 1:
в подпункте 11) внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется;
дополнить подпунктом 12-2) следующего содержания:
«12-2) копань − яма, ров, шурф, котлован, выкопанные для сбора и хранения дождевых или грунтовых вод в засушливых местах и предназначенные для водопоя сельскохозяйственных животных;»;
2) в подпункте 7) пункта 2 статьи 13 внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется.
18. Закон Республики Казахстан от 27 декабря 2018 года
«О естественных монополиях»:
1) в подпункте 4) пункта 1 статьи 5 слова «грунтовых вод, рек, водоемов» заменить словами «поверхностных и подземных водных объектов»;
2) в части второй подпункта 13) статьи 8:
после слова «каналам» дополнить словами «, подаче воды для орошения»;
слова «использования и охраны» заменить словами «охраны и использования»;
3) в статье 9:
в абзаце первом слова «использования и охраны водного фонда, водоснабжения, водоотведения» заменить словами «охраны и использования водного фонда»;
подпункты 2), 2-1), 2-2) и 2-3) после слова «каналам» дополнить словами «, подаче воды для орошения».
Статья 2.
- Настоящий Закон вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования,
за исключением подпункта 1) пункта 18 статьи 1, который вводится в действие со 2 июля 2025 года.
- Приостановить до 1 января 2027 года действие подпункта 4)
пункта 2 статьи 1 настоящего Закона, установив, что в период приостановления данный подпункт действует в следующей редакции:
«8. Предоставление земельных участков, расположенных в пределах пятисот метров от береговой линии водного объекта, осуществляется после определения границ водоохранных зон и полос, а также установления режима их хозяйственного использования, за исключением земель особо охраняемых природных территорий и государственного лесного фонда, земель для размещения и обслуживания рыбного хозяйства и аквакультуры.
Порядок определения береговой линии определяется правилами установления водоохранных зон и полос, утвержденными уполномоченным органом в области охраны и использования водного фонда.
Действие части первой настоящего пункта не распространяется на предоставление земельных участков для целей, не запрещенных пунктом 2 статьи 86 Водного кодекса Республики Казахстан, при наличии согласования бассейновой водной инспекции по охране и регулированию использования водных ресурсов.
Не допускается в последующем изменение целевого назначения
земель, предоставленных для целей, указанных в части третьей настоящего пункта.».
Президент
Республики Казахстан
К. ТОКАЕВ
Астана, Акорда, 9 апреля 2025 года
№ 179-VIII ЗРК