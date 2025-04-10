Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам охраны и использования водного фонда

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О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам охраны и использования водного фонда
 

 

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам охраны и использования водного фонда

 

 

Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

1. В Гражданский кодекс Республики Казахстан от 27 декабря
1994 года:

1) в статье 193-1:

часть первую пункта 2 после слова «водохозяйственные» дополнить словами «и гидротехнические»;

пункт 3 дополнить словами «, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан»;

2) часть первую пункта 3 статьи 242 дополнить предложением третьим следующего содержания:

«При этом в случаях, если бесхозяйная вещь является объектом жизнеобеспечения населения, законами Республики Казахстан может предусматриваться ее временная эксплуатация до признания судом этой вещи поступившей в коммунальную собственность.».

 

2. В Земельный кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 года:

1) в подпункте 5-1) пункта 1 статьи 16 слова «уполномоченным государственным органом в области использования и охраны водного фонда, водоснабжения, водоотведения» заменить словами «уполномоченным органом в области охраны и использования водного фонда»;

2) в части первой пункта 1 статьи 42 слова «замкнутые водоемы,» исключить;

3) в части девятой пункта 2 статьи 43 слова «использования и охраны водного фонда, водоснабжения, водоотведения» заменить словами «бассейновых водных инспекций по охране и регулированию использования водных ресурсов»;

4) пункт 8 статьи 44 изложить в следующей редакции:

«8. Предоставление земельных участков, расположенных в пределах пятисот метров от уреза воды при среднемноголетнем меженном уровне,
за исключением земель особо охраняемых природных территорий, земель государственного лесного фонда, земель для размещения и обслуживания рыбного хозяйства и аквакультуры, осуществляется после установления водоохранных зон и полос, а также режима их хозяйственного использования либо с учетом особенностей охраны водных объектов, предусмотренных статьей 87 Водного кодекса Республики Казахстан.»;

5) в пункте 2 статьи 97 слова «замкнутыми водоемами,» исключить;

6) в статье 98:

в абзаце третьем пункта 8 слова «инспекцией по регулированию использования и охране водных ресурсов» заменить словами
«водной инспекцией по охране и регулированию использования водных ресурсов»;

в пункте 10 слова «использования и охраны водного фонда, водоснабжения, водоотведения» заменить словами «охраны и использования водного фонда»;

7) в части пятой пункта 3 статьи 107:

подпункт 4) изложить в следующей редакции:

«4) занятые поверхностными водными объектами, водоохранными зонами и полосами, а также земли, занятые водохозяйственными и гидротехническими сооружениями;»;

в подпункте 6) слово «водоемами,» исключить;

8) статью 109 дополнить пунктом 4 следующего содержания:

«4. Режим использования земель, занятых водными объектами, водоохранных зон и полос, а также земель, занятых водохозяйственными и гидротехническими сооружениями, входящих в иную функциональную зону населенных пунктов, регулируется водным законодательством Республики Казахстан.»;

9) в подпункте 2) части пятой пункта 2 статьи 122 слова «водохозяйственных сооружений, имеющих особое стратегическое значение» заменить словами «стратегических водохозяйственных и гидротехнических сооружений»;

10) статью 132 изложить в следующей редакции:

«Статья 132. Понятие и состав земель водного фонда

Землями водного фонда признаются земли, занятые поверхностными водными объектами, а также земли, выделенные под водоохранные полосы поверхностных водных объектов и зоны санитарной охраны водозаборных сооружений питьевого водоснабжения.»;

11) в статье 133:

заголовок изложить в следующей редакции:

«Статья 133. Право собственности на земли водного фонда и земельные участки, занятые водохозяйственными сооружениями»;

в пункте 2 слова «из состава земель водного фонда» исключить;

12) в статье 134:

в заголовке слова «по берегам водоемов» заменить словами «поверхностных водных объектов»;

в пункте 1:

в части первой слова «рек, озер, водохранилищ, каналов, внутренних вод, ледников, болот» заменить словами «поверхностных водных
объектов»;

часть вторую после слова «берегам» дополнить словом «поверхностных»;

13) в статье 135:

заголовок дополнить словами «и водоохранных зон»;

после слов «лесного фонда,» дополнить словами «а также земельные участки, занятые водоохранными зонами,»;

слова «уполномоченным государственным органом в области использования и охраны водного фонда, водоснабжения, водоотведения» заменить словами «бассейновыми водными инспекциями по охране и регулированию использования водных ресурсов»;

14) в пункте 2 статьи 145:

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«уполномоченный орган в области развития агропромышленного комплекса;»;

дополнить абзацами шестым, седьмым, восьмым, девятым и десятым следующего содержания:

«уполномоченный орган в области лесного хозяйства;

уполномоченный государственный орган в области охраны, воспроизводства и использования животного мира;

уполномоченный орган в области рыбного хозяйства;

уполномоченный орган в области особо охраняемых природных территорий;

уполномоченный орган в области охраны и использования водного фонда.».

3. В Лесной кодекс Республики Казахстан от 8 июля 2003 года:

1) в пункте 2 статьи 1 слова «водных объектов» заменить словами «водного фонда»;

2) в подпункте 7) части первой пункта 1-1 статьи 51 слова «водохозяйственных сооружений, имеющих особое стратегическое значение,» заменить словами «стратегических водохозяйственных и гидротехнических сооружений».

4. В Предпринимательский кодекс Республики Казахстан от
29 октября 2015 года:

1) пункт 4 статьи 129 дополнить подпунктом 12) следующего содержания:

«12) соблюдением требований в области охраны и использования водного фонда с целью осуществления государственного контроля за недопущением самовольного водопользования и соблюдением установленных Водным кодексом Республики Казахстан запретов на осуществление хозяйственной деятельности на водных объектах, в водоохранных зонах и полосах.»;

2) подпункт 26) статьи 138 изложить в следующей редакции:

«26) в области охраны и использования водного фонда;»;

3) статью 139 дополнить подпунктом 24) следующего содержания:

«24) в области охраны и использования водного фонда.»;

4) пункт 8 статьи 144 после слов «радиационных аварий» дополнить словами «, уничтожения и (или) загрязнения, засорения, истощения
водных объектов, дефицита водных ресурсов для орошаемого земледелия
в вегетационный период».

 

5. В Экологический кодекс Республики Казахстан от 2 января
2021 года:

1) абзац седьмой подпункта 2) пункта 1 статьи 112 исключить;

2) в подпункте 3) пункта 4 статьи 143 слова «и хозяйственно-бытового» исключить;

3) подпункт 2) пункта 2 статьи 160 после слова «объектов» дополнить словами «и водных ресурсов»;

4) в пункте 2 статьи 163 слова «рек, озер, морей, водохранилищ, каналов, иных» исключить;

5) в подпункте 1) пункта 5 статьи 166 слова «реках, озерах (морях), водохранилищах, каналах и иных» исключить;

6) в подпункте 2) статьи 171 слова «использования и охраны» заменить словами «охраны и использования»;

7) в статье 213:

в подпункте 3) пункта 2 слово «добытые» заменить словом «забранные»;

в подпункте 1) части первой пункта 3 слово «добытых» заменить словом «забранных»;

8) пункт 4 статьи 220 исключить;

9) статью 221 изложить в следующей редакции:

«Статья 221. Экологические требования по забору и (или) использованию вод

Забор и (или) использование поверхностных и подземных вод
в порядке специального водопользования должны осуществляться
в соответствии с условиями разрешения на специальное водопользование, предусмотренными водным законодательством Республики Казахстан,
а также при соблюдении экологических требований, предусмотренных настоящим Кодексом.»;

10) в статье 222:

в пункте 2 слова «искусственные водные объекты» заменить словом «сооружения»;

в подпункте 2) пункта 11 слова «использования и охраны» заменить словами «охраны и использования»;

11) статью 223 изложить в следующей редакции:

«Статья 223. Экологические требования по осуществлению

                       деятельности на поверхностных водных объектах,

                       в водоохранных зонах и полосах

1. Требования к хозяйственной деятельности на поверхностных водных объектах и их водоохранных полосах в части, не урегулированной настоящим Кодексом, устанавливаются водным законодательством Республики Казахстан.

2. В пределах водоохранной зоны запрещаются:

1) проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию новых и реконструируемых зданий, сооружений (за исключением противоселевых, противооползневых и противопаводковых) и их комплексов, не обеспеченных сооружениями и устройствами, предотвращающими загрязнение и засорение водных объектов и их водоохранных зон и полос;

2) размещение и строительство складов для хранения нефтепродуктов, пунктов технического обслуживания спецтехники, механических мастерских, моек транспортных средств и сельскохозяйственной техники, мест размещения отходов, а также размещение других объектов, оказывающих негативное воздействие на качество воды;

3) производство строительных, дноуглубительных и взрывных работ
(за исключением противоселевых, противооползневых и противопаводковых), добыча полезных ископаемых, прокладка кабелей, трубопроводов и других коммуникаций, проведение буровых, сельскохозяйственных и иных работ,
за исключением случаев, когда эти работы согласованы с уполномоченными органами в области охраны окружающей среды, охраны и использования водного фонда.

3. В черте населенных пунктов границы водоохранной зоны устанавливаются исходя из конкретных условий их планировки и застройки
при обязательном инженерном или лесомелиоративном обустройстве береговой зоны (парапеты, обвалование, лесокустарниковые полосы), исключающем засорение и загрязнение водного объекта.»;

 

12) в пункте 4 статьи 225 слова «использования и охраны» заменить словами «охраны и использования»;

13) в пункте 2 статьи 235 слова «уполномоченным государственным органом в области использования и охраны» заменить словами «уполномоченным органом в области охраны и использования»;

14) в статье 270 слова «пунктом 2» заменить словами «пунктом 3»;

15) в части первой статьи 273:

в подпункте 4) слова «использования и охраны» заменить словами «охраны и использования»;

в подпункте 9) слова «использования и охраны» заменить словами «охраны и использования»;

16) в пункте 11 статьи 278 слова «использования и охраны» заменить словами «охраны и использования»;

17) в подпункте 13) пункта 2 статьи 397 слова «использования и охраны» заменить словами «охраны и использования»;

18) в статье 398:

в заголовке и пункте 6 слова «, внутренних водоемах» исключить;

в пункте 7:

в части первой слова «, внутренних водоемах» исключить;

в абзаце первом части четвертой слова «использования и охраны водного фонда, водоснабжения, водоотведения» заменить словами «охраны и использования водного фонда»;

в части седьмой слова «, внутренних водоемах» исключить;

в пункте 9:

слова «использования и охраны водного фонда, водоснабжения, водоотведения» заменить словами «охраны и использования водного фонда»;

слова «, внутренних водоемах» исключить;

в пункте 10:

в части первой слова «и внутренних водоемах» исключить;

в частях второй, четвертой и пятой слова «, внутренних водоемах» исключить;

в части первой пункта 11 слова «, внутренних водоемах» исключить;

в пункте 12:

в подпунктах 1) и 3) слова «, внутренних водоемах» исключить;

в подпункте 2):

слова «, внутренних водоемах» исключить;

слова «использования и охраны водного фонда, водоснабжения, водоотведения» заменить словами «охраны и использования водного
фонда»;

 

 

 

19) в подпункте 8) пункта 2 приложения 4 слова «водохозяйственных сооружений и гидромелиоративных систем» заменить словами «водохозяйственных и гидротехнических сооружений».

 

6. В Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»:

1) в пункте 5 статьи 6 слово «источников» заменить словами «водных объектов (ежегодно)»;

2) в пункте 1 статьи 27:

подпункт 7-1) исключить;

дополнить подпунктами 7-5) и 7-6) следующего содержания:

«7-5) субсидирует затраты организаций по водоснабжению и (или) водоотведению на погашение и обслуживание займов международных финансовых организаций, привлеченных для реализации проектов
по расширению, модернизации, реконструкции, обновлению, поддержанию существующих активов и созданию новых активов в населенных пунктах,
в порядке, определяемом уполномоченным органом в сфере жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства;

7-6) субсидирует затраты организаций по водоснабжению и (или) водоотведению на погашение и обслуживание облигационных займов, привлеченных для реализации проектов строительства и реконструкции комплексов очистных сооружений сточных вод;».

 

7. В Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года
«Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности
в Республике Казахстан»:

1) в пункте 3 статьи 9:

часть вторую после слова «полосах» дополнить словами «поверхностных водных объектов»;

часть третью изложить в следующей редакции:

«В случае отсутствия установленных водоохранных зон и полос поверхностных водных объектов для планируемой территории заданием
на разработку указанных градостроительных проектов должна предусматриваться обязательность специального раздела по установлению границ водоохранных зон и полос поверхностных водных объектов.»;

2) подпункт 4-1) пункта 2 статьи 31 изложить в следующей редакции:

«4-1) бассейновых водных инспекций по охране и регулированию
использования водных ресурсов − в части ведения контроля за архитектурной, градостроительной и строительной деятельностью на водных объектах,
в водоохранных зонах и полосах;»;

 

3) часть первую пункта 2 статьи 44 дополнить подпунктом 6) следующего содержания:

«6) охрану водных объектов от загрязнения, засорения, истощения.»;

4) пункт 3 статьи 47 дополнить подпунктом 5-2) следующего содержания:

«5-2) меры по охране водных объектов от загрязнения, засорения, истощения;»;

5) пункт 3 статьи 47-1 дополнить подпунктом 2-1) следующего содержания:

«2-1) границы водоохранных зон и полос;»;

6) в статье 68:

пункт 11 дополнить частью второй следующего содержания:

«Разработанная проектная (проектно-сметная) документация для строительства объекта на водном объекте, территории водоохранных зон и полос подлежит согласованию в порядке, установленном водным законодательством Республики Казахстан.»;

пункт 12 дополнить частью второй следующего содержания:

«В случае, если производство строительно-монтажных работ планируется на водных объектах, территории водоохранных зон и полос, условия производства работ подлежат согласованию в порядке, установленном водным законодательством Республики Казахстан.».

 

8. В Закон Республики Казахстан от 9 июля 2004 года «Об электроэнергетике»:

1) в подпункте 1-2) части первой пункта 3-1 статьи 15-3 слова «водохозяйственных сооружений, имеющих особое стратегическое значение» заменить словами «стратегических водохозяйственных и гидротехнических сооружений»;

2) пункт 3 статьи 20 дополнить предложением вторым следующего содержания:

«При этом собственник (владелец) гидроэлектростанции в течение трех календарных дней после внесения изменений в утвержденные графики расходов воды через гидроузлы обязан уведомить бассейновую водную инспекцию по охране и регулированию использования водных ресурсов
о времени, продолжительности и расходах воды, сброшенной сверх утвержденного графика.».

 

9. В Закон Республики Казахстан от 9 июля 2004 года «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира»:

1) в пункте 2 статьи 17 слова «каналов, плотин и
иных водохозяйственных» заменить словами «водохозяйственных и гидротехнических»;

2) в пункте 1-1 статьи 21 слова «, внутренних водоемах» исключить;

3) в подпунктах 1) и 12) пункта 5 статьи 39 слово «плотин» заменить словами «водохозяйственных и гидротехнических сооружений»;

4) в статье 40:

пункт 1 дополнить частью шестой следующего содержания:

«Уполномоченный орган в области рыбного хозяйства формирует список резервных рыбохозяйственных водоемов и (или) участков, выставляемых на конкурс для ведения рыбного хозяйства, который  размещается на официальных интернет-ресурсах уполномоченного
органа в области рыбного хозяйства и местных исполнительных
органов областей, городов республиканского значения и столицы
после согласования с бассейновой водной инспекцией по охране
и регулированию использования водных ресурсов в порядке и сроки,
которые определяются уполномоченным органом в области рыбного хозяйства.»;

в пункте 2-1 слова «всем водным объектом» заменить словами
«и распоряжения всем водным объектом, его частью (частями), а также без права изъятия водных ресурсов, требующего разрешения на специальное водопользование в соответствии с водным законодательством Республики Казахстан».

 

10. В Закон Республики Казахстан от 8 июля 2005 года
«О государственном регулировании развития агропромышленного комплекса и сельских территорий»:

1) подпункты 17-17) и 17-18) пункта 2 статьи 7 исключить;

2) подпункт 11-1) пункта 2 статьи 9 исключить;

3) в пункте 6 статьи 11 слова «использования и охраны водного фонда, водоснабжения, водоотведения» заменить словами «охраны и использования водного фонда».

 

11. В Закон Республики Казахстан от 7 июля 2006 года «Об особо охраняемых природных территориях»:

1) в подпункте 6) статьи 1 слова «устранения неблагоприятного» заменить словами «предупреждения и ликвидации вредного»;

2) в статье 23:

предложение первое пункта 1 изложить в следующей редакции:

«1. Особо охраняемые природные территории, их земли, водные объекты и (или) их участки принадлежат народу Казахстана и не подлежат отчуждению.»;

 

в подпункте 2) части второй пункта 2 слова «водохозяйственных сооружений, имеющих особое стратегическое значение,» заменить
словами «стратегических водохозяйственных и гидротехнических сооружений»;

3) в подпункте 8) пункта 1 статьи 43 слова «плотин, дамб,»
исключить;

4) в подпункте 6) пункта 1 статьи 48 слова «плотин, дамб,»
исключить.

 

12. В Закон Республики Казахстан от 4 июля 2009 года «О поддержке использования возобновляемых источников энергии»:

1) в подпункте 1-4) статьи 1 слова «подземных вод, рек, водоемов» заменить словами «поверхностных и подземных водных объектов»;

2) в пункте 6-2 статьи 7-1 слова «использования и охраны» заменить словами «охраны и использования».

 

13. В Закон Республики Казахстан от 1 марта 2011 года
«О государственном имуществе»:

1) пункт 1 статьи 23 дополнить предложением третьим следующего содержания:

«При этом, в случаях, если бесхозяйная вещь является объектом жизнеобеспечения населения, законами Республики Казахстан может предусматриваться ее временная эксплуатация до признания судом этой вещи поступившей в коммунальную собственность.»;

2) в подпункте 9) пункта 2 статьи 134 слова «систем и» заменить словами «и гидротехнических».

 

14. В Закон Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года
«О гражданской защите»:

в пункте 2 статьи 2 слова «водохозяйственных систем и» заменить словом «гидротехнических».

 

15. В Закон Республики Казахстан от 16 мая 2014 года «О разрешениях и уведомлениях»:

строки 87 и 101 приложения 2 изложить в следующей редакции:

«

87.

Аттестация организаций на право проведения работ в области безопасности гидротехнических сооружений

Аттестат организации на право проведения работ в области безопасности гидротехнических сооружений

 

»;

 

«

101.

Согласование размещения, проектирования и строительства, реконструкции сооружений и других объектов, влияющих на состояние водных объектов, а также условий проведения работ, связанных со строительной деятельностью, лесоразведением, операциями по недропользованию, бурением скважин, санацией поверхностных водных объектов, рыбохозяйственной мелиорацией водных объектов, сельскохозяйственными и иными работами на водных объектах, в водоохранных зонах и полосах

Согласование размещения, проектирования и строительства, реконструкции сооружений и других объектов, влияющих на состояние водных объектов, а также условий проведения работ, связанных со строительной деятельностью, лесоразведением, операциями по недропользованию, бурением скважин, санацией поверхностных водных объектов, рыбохозяйственной мелиорацией водных объектов, сельскохозяйственными и иными работами на водных объектах, в водоохранных зонах и полосах

 

                                                                                                                      ».

 

16. В Закон Республики Казахстан от 29 октября 2015 года
«О сельскохозяйственных кооперативах»:

1) пункт 1 статьи 5 после слова «водообеспечении» дополнить словами «, эксплуатации, ремонте и реконструкции ирригационных и (или) дренажных систем»;

2) статью 11 после слова «водообеспечении,» дополнить словами «эксплуатации, ремонте и реконструкции ирригационных и (или) дренажных систем,».

 

17. В Закон Республики Казахстан от 20 февраля 2017 года
«О пастбищах»:

1) в статье 1:

в подпункте 11) внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется;

дополнить подпунктом 12-2) следующего содержания:

«12-2) копань − яма, ров, шурф, котлован, выкопанные для сбора и хранения дождевых или грунтовых вод в засушливых местах и предназначенные для водопоя сельскохозяйственных животных;»;

2) в подпункте 7) пункта 2 статьи 13 внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется.

 

 

18. Закон Республики Казахстан от 27 декабря 2018 года
«О естественных монополиях»:

1) в подпункте 4) пункта 1 статьи 5 слова «грунтовых вод, рек, водоемов» заменить словами «поверхностных и подземных водных объектов»;

2) в части второй подпункта 13) статьи 8:

после слова «каналам» дополнить словами «, подаче воды для орошения»;

слова «использования и охраны» заменить словами «охраны и использования»;

3) в статье 9:

в абзаце первом слова «использования и охраны водного фонда, водоснабжения, водоотведения» заменить словами «охраны и использования водного фонда»;

подпункты 2), 2-1), 2-2) и 2-3) после слова «каналам» дополнить словами «, подаче воды для орошения».

 

Статья 2.

  1. Настоящий Закон вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования,
    за исключением подпункта 1) пункта 18 статьи 1, который вводится в действие со 2 июля 2025 года.
  2. Приостановить до 1 января 2027 года действие подпункта 4)
    пункта 2 статьи 1 настоящего Закона, установив, что в период приостановления данный подпункт действует в следующей редакции:

«8. Предоставление земельных участков, расположенных в пределах пятисот метров от береговой линии водного объекта, осуществляется после определения границ водоохранных зон и полос, а также установления режима их хозяйственного использования, за исключением земель особо охраняемых природных территорий и государственного лесного фонда, земель для размещения и обслуживания рыбного хозяйства и аквакультуры.

Порядок определения береговой линии определяется правилами установления водоохранных зон и полос, утвержденными уполномоченным органом в области охраны и использования водного фонда.

Действие части первой настоящего пункта не распространяется на предоставление земельных участков для целей, не запрещенных пунктом 2 статьи 86 Водного кодекса Республики Казахстан, при наличии согласования бассейновой водной инспекции по охране и регулированию использования водных ресурсов.

Не допускается в последующем изменение целевого назначения
земель, предоставленных для целей, указанных в части третьей настоящего пункта.».

 

 

 

 

Президент

Республики Казахстан

 

           К. ТОКАЕВ

 

 

Астана, Акорда, 9 апреля 2025 года

 

                  № 179-VIII ЗРК

 

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