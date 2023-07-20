КНБ задержал замакима Шымкента

Задержан заместитель акима города Шымкента Максут Исахов, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета национальной безопасности Казахстана.

Фото: пресс-служба акимата Шымкента

20 июля КНБ при координации прокуратуры по подозрению в коррупции задержал замакима Шымкента Максута Исахова.

«По данному факту осуществляется досудебное расследование и проводятся все необходимые следственно-оперативные мероприятия. В соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению», – отметили в КНБ.

Максут Исахов занимает должность замакима Шымкента с февраля 2020 года. Ранее он занимал пост госинспектора в Администрации президента РК, а также работал руководителем управления энергетики и ЖКХ города Алматы.