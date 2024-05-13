Зампремьера Госсовета КНР посетит Казахстан

15-17 мая по приглашению казахстанской стороны состоится визит заместителя премьера Государственного совета Китайской Народной Республики Лю Гочжун в Республику Казахстан, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИД

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Основной целью визита является укрепление межправительственных связей, а также обсуждение текущего состояния и перспектив дальнейшего развития двустороннего торгово-экономического сотрудничества.

В рамках визита запланированы двусторонние встречи с руководством правительства РК и руководителями ряда регионов Казахстана.

Особый акцент в ходе переговоров будет сделан на расширении сотрудничества в сфере сельского хозяйства, в частности на увеличении экспорта казахстанской продукции и реализации совместных проектов в сфере агропромышленного комплекса.