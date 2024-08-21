«Заплету косы»: девушка снимала золотые серёжки с девочек в Шымкенте

Криминал
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Департамент полиции Шымкента сообщил о задержании серийной похитительницы детских серёжек, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как выяснилось, своих маленьких жертв злоумышленница находила во дворах многоквартирных домов. Уговаривала девочек заплести им косы и сделать красивую прическу, снимала с ушей золотые серьги и сразу же скрывалась.

За три дня она забрала обманным путем дорогостоящие украшения у 4-х юных жительниц города, причинив ущерб почти в 300 тысяч тенге.

Получив сообщения о преступлениях, оперативники Аль-Фарабийского РУП незамедлительно приступили к розыску подозреваемой. Полицейские расспросили о произошедшем всех возможных очевидцев и проверили записи с близрасположенных к местам преступления камер видеонаблюдения.

Принятыми мерами 20-летняя девушка была задержана на территории города. Выяснилось, что похищенное она сдала в ломбард.

Во избежание подобных преступлений, стражи порядка рекомендуют быть бдительными и не оставлять малолетних детей без присмотра.

О подобном преступлении сообщалось в сентябре прошлого года, когда так же, в Шымкенте девушка обманным путем забрала у 7-летней девочки золотые серьги.

#дети #арест #кражи #серьги

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