Женщина снимала золотые украшения с девочек в Шымкенте

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Как сообщается, в полицию обратилась жительница Туранского района с заявлением о девушке, которая обманным путем забрала у ее малолетней дочери золотые серьги. Неизвестная подошла к играющей во дворе 7-летней девочке и, представившись подругой мамы и пообещав купить мороженое, сняла с ее ушей дорогостоящие серьги и скрылась в неизвестном направлении. Факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье "Мошенничество".

В ходе розыскных мероприятий оперативники расспросили о произошедшем всех возможных очевидцев и проверили записи с близрасположенных к месту преступления камер видеонаблюдения. Принятыми мерами стражи порядка установили личность злоумышленницы и задержали ее на территории города в течение двух дней.

Со слов следователя Туранского РУП Нурдаулета Аязханова, 23-летняя подозревамая оказалась причастной и к другим уголовным правонарушениям. Ранее она аналогичным путем присвоила золотые сережки еще одной маленькой горожанки, а также перевела себе деньги пожилой дамы через онлайн-банкинг на ее телефоне.

"Задержанная водворена в ИВС департамента полиции. Проводятся следственные мероприятия, по окончанию которых материалы дела будут направлены в суд для принятия процессуального решения в отношении гражданки", – добавил Аязханов.