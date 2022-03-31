В Министерстве обороны под руководством генерал-лейтенанта Руслана Жаксылыкова состоялось заседание межведомственной комиссии Совета Безопасности Республики Казахстан по вопросам военной безопасности.

В заседании приняли участие представители Аппарата Совета Безопасности, руководство Вооруженных сил, Пограничной службы Комитета национальной безопасности, Национальной гвардии, а также центральных государственных и местных исполнительных органов.

Первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба генерал-лейтенант Марат Хусаинов доложил о ходе работы по перезагрузке Военной доктрины. Необходимость обновления документа подчеркнул Президент страны Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана.

В ходе заседания также рассмотрены дальнейшие меры по развитию территориальной обороны, а также другие актуальные вопросы в области обороны.

Межведомственная комиссия Совета Безопасности Республики Казахстан по вопросам военной безопасности является консультативно-совещательным органом, который рассматривает вопросы и основные направления обеспечения военной безопасности государства.