Заседание правительства началось в Астане

Правительство
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Заседание правительства Республики Казахстан началось в Астане, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК

Фото: kazpravda.kz

На повестке заседания:

1. ход завершения уборочной кампании;

2. проект Плана законопроектных работ правительства на 2024 год.

Прямую трансляцию заседания правительства смотрите на сайте PrimeMinister.kz, (https://primeminister.kz/ru), официальном YouTube-канале (https://www.youtube.com/c/pmkz) и на Facebook (https://www.facebook.com/Primeminister.Kaz/).

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