Заседание правительства началось в Астане
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Заседание правительства Республики Казахстан началось в Астане, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК
На повестке заседания:
1. ход завершения уборочной кампании;
2. проект Плана законопроектных работ правительства на 2024 год.
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