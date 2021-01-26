Защищаться от коронавируса ингаляциями с зубной пастой предлагают в Сети
Казахстанцы делятся советами о том, как обезопасить себя во время второй волны COVID-19. Пользователи Сети советуют необычный метод: ингаляции с зубной пастой. На самом деле, это не поможет, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Stopfake.kz.
Разводить зубную пасту в воде, а затем нагревать смесь и вдыхать ее советует доктор Картавенко, создатель собственной клиники-отеля, специализирующейся на лечении проблем со зрением, остеохондроза и похудении.
На сайте учреждения представлены дипломы академий китайской медицины и бессрочная лицензия, разрешающая деятельность клиники. Дипломы об окончании медицинских вузов по какой-либо специальности на платформе не представлены.
В Сети нет никакой информации о том, что вдыхание кипятка с разведенной в нем зубной пастой может иметь противовирусный эффект. В состав зубных паст обычно не входят компоненты, способные убивать вирусы. Однако пользователи Сети, которые случайно вдохнули зубную пасту во время чистки зубов, рассказывают о крайне неприятных ощущениях.
Врачи всего мира сходятся во мнении, что лучшими и наиболее эффективными мерами профилактики коронавирусной инфекции являются ношение масок, соблюдение социальной дистанции, частое мытье рук с мылом и отказ от посещения людных мест без необходимости.