Заслуженная награда Зарина НОКРАБЕКОВА

Заслуженную награду вручил Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Казахстан Михаил Бочарников, высказавший от имени правительства России самые теплые слова и пожелания в адрес ветерана. Дипломат отметил большой вклад Моисея Михайловича в дело сохранения и развития культурного наследия, его усилия в сближении и взаимообогащении культур наций и народностей Рес­публики Казахстан и Российской Федерации.



Поблагодарив представителей посольства Российской Федерации за внимание и награду, Мои­сей Гольд­берг также выразил благодарность Чрезвычайному и Полномочному Послу Государства Израиль в Рес­публике Казахстан Элияу Тасман, председателю правления АО "РГ "Казахстанская правда" Александру Таракову, присутствовавшим на церемонии награждения.



Жизнь Моисея Михайловича Гольдберга, родившегося 13 апреля 1926 года в Мелитополе Украинской ССР, с 1941 года, когда его семья была эвакуирована в Казахстан, неразрывно связана с нашей страной. Отсюда же он ушел на фронт, был серьезно ранен, получил инвалидность. Награжден медалью "За победу над Германией". Демобилизовавшись в апреле 1945-го, накануне Великой Победы, начал работать корреспондентом павлодарской областной газеты "Большевистский путь". И можно сказать, что с той поры, у Моисея Михайловича, будущего корифея отечественной журналистики, начался "роман с газетой" длиною в жизнь. В 1953 году он окончил факультет журналистики Казахского государственного университета им. С. Кирова. Больше десяти лет, с 1953 по 1965 год, был корреспондентом информационного агентства ТАСС по Акмолинской области. Почти 15 лет возглавлял Целино­градское областное радио. В мае 1975 года М. Гольдбергу Указом Президиума Верховного Совета Казахской ССР было присвоено звание заслуженного работника культуры КазССР.



Моисей Михайлович является внештатным корреспондентом ведущей республиканской газеты "Казахстанская правда". Его статьи на самые разные, но всегда животрепещущие темы можно увидеть и в других крупных периодических изданиях. Он также является автором первого альбома о целинниках «Хлеб» и первого альбома о новой столице Казахстана – Астане. Его вклад в творческое становление многих известных казахстанских журналистов, поэтов, писателей поистине неоценим.



Редакция газеты поздравляет Моисея Михайловича Гольдберга с заслуженной наградой, желает ему здоровья и долгих лет жизни!



