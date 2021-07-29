Засуха и маловодье толкают Казахстан к переводу водоемких отраслей на рельсы «зеленой» экономики

Как отмечают в Минэкологии, для сокращения этих неоправданных потерь требуются ремонт каналов и внедрение автоматизированного управления водными ресурсами.







Таким образом, сельское хозяйство, в частности земледелие, остается наиболее водоемкой отраслью экономики, потребности которой из года в год возрастают в соответствии с увеличением площадей под посевы, а также общими процессами развития.



В региональном разрезе почти 97% всего республиканского объема водозабора приходится на четверку южных областей – Алматинскую, Жамбылскую, Туркестанскую и Кызылординскую. Остальные регионы республики довольствуются малой толикой, опираясь в своей земледельческой практике на атмосферную осадочную влагу – дожди. При этом в связи с увеличением зоны поливного земледелия для всех регионов остаются актуальными вопросы внедрения новых технологий водосбережения.



Как известно, Глава государства Касым-Жомарт Токаев поставил перед Правительством задачу по доведению к 2030 году площади орошаемых земель в РК до 3 млн га. В связи с этим сегодня намечены общие контуры и детали ее реализации.



По расчетам специалистов Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК, при сохранении текущей тенденции водопотребления прогнозируемый дефицит воды к 2030 году составит 11,7 куб. км. Следовательно, уже сегодня необходимы меры по сокращению водопотребления.



При этом, как считает министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев, для недопущения дефицита воды необходимо уменьшить посевы риса на 29 тыс. га в Кызылординской, Алматинской и Туркестанской областях. Это позволит сэкономить до 1 куб. км воды. Другая кардинальная мера – внедрение водосберегающих технологий полива на площади не менее 750 тыс. га, что даст возможность сэкономить в среднем до 30%, или 2,2 куб. км гидроресурсов.



Кроме того, за счет реконструкции оросительных сетей протяженностью 6 тыс. км и масштабного внедрения цифровизации на 119 основных магистральных каналах предполагается ежегодно экономить еще не менее 2 кубокилометров воды.



На эти нужды в ближайшие годы планируется направить около 192 млрд тенге из республиканского бюджета и средств, предоставляемых международными финансовыми организациями.



В соответствии с этими планами в течение 10 лет в регионах должны быть построены 39 новых водохранилищ для аккумулирования воды в объеме 3,6 куб. км, что позволит, с одной стороны, снизить угрозу паводковых явлений для 70 населенных пунктов, а с другой – обеспечить водой не менее 394 тыс. га новых орошаемых сельхозплощадей.



В настоящее время в Туркестанской области ведется строительство водохранилища Кенсай-Коскорган-2, по 28 водохранилищам разрабатывается технико-экономическое обоснование, по трем – проектно-сметная документация.



Успешная реализация вышеуказанных мер позволит дополнительно аккумулировать до 8,8 куб. км воды. Как отмечают в ведомстве, с учетом текущего лимита водозабора в объеме 15 куб. км итоговый водный баланс в республике составит 23,8 куб. км. Это обеспечит поливной водой в объеме 19,8 куб. км орошаемые земли на площади 3 млн га.



Все эти планы сегодня обретают реальные контуры. Так, в Жамбылской области в рамках проекта по строительству и модернизации водохозяйственных объектов, финансируемого Европейским банком реконструкции и развития, планируется восстановить 264 канала и 46 скважин в Байзакском, Жамбылском, Жуалынском, Кордайском и Меркенском районах.



По данным РГП «Казводхоз», в настоящее время на всех водохозяйственных объектах области ведутся строительно-монтажные работы. После их завершения здесь будет восстановлена система орошения сельхозугодий на площади 53,965 тыс. га, что позволит перевести аграрную отрасль региона с экстенсивной на интенсивную основу.







Зеленые оазисы земледелия: вчера и сегодня

Комплексные исследования европейских ученых, проведенные в прежние годы в 119 городах Евросоюза, показали, что там, где эффективно проводились природоохранные мероприятия, рост ВВП на душу населения составил 20%.



Обуславливая потенциал «зеленого» развития Казахстана, эксперты оперируют следующими цифрами: использование ресурсосберегающих и экологически чистых технологий позволяет улучшить доступ к центральному водоснабжению до 94% населения в городах и 57% – в сельской местности.

Казахстан – одна из стран, где высока доля солончаковых и бросовых земель. Так, общая площадь засоленных почв в республике на сегодня составляет 111,55 млн га, или 41% от всей территории страны.



Проблематичность вовлечения в сельскохозяйственный оборот этих земель представляет собой один из актуальных вопросов отечественного земледелия. И здесь так же, как и по другим направлениям развития АПК, на помощь аграриям должны прийти новые технологии.



По официальным оценкам, в Кызылординской области орошаемые земли характеризуются низким техническим состоянием. Значительная часть инфраструктуры орошения здесь создана более полувека назад и, соответственно, требует кардинальной модернизации. В этих условиях для фермерских хозяйств региона все актуальнее становятся вопросы повышения урожайности сельхозпродукции и продуктивности животноводства.



Их решение на основе применения новых технологий «зеленого» роста может обеспечить хорошую основу для экономической и социальной стабильности области, расположенной в зоне масштабной экологической катастрофы, связанной с усыханием Аральского моря и последствиями этого явления.



В общем контексте теория «зеленой» экономики исходит из постулата, что экономика – это часть природы, а не наоборот, и поэтому нужно управлять экономикой природы, а не только заниматься охраной окружающей среды в рамках производственных процессов.



В конечном счете императивом новой «зеленой» дисциплины является создание экономики, работающей не только на благо людей, но и на сохранение чистой биосферы и природных богатств, главным из которых остаются водные ресурсы. А это уже культура, где речь идет о непротиворечивой деятельности человека по отношению к природе, частью которой он является сам. В связи с этим, очевидно, важно не только понимание сути этой истины, но и целеустремленность к формированию данной культуры в современном обществе.



Между тем исследования, проведенные учеными Университета Линкольна при поддержке Института географии и водной безопасности Алматы, показывают, что именно климатические изменения, а не орды Чингисхана в свое время стали причиной падения забытых речных цивилизаций Центральной Азии.



В VII и VIII веках местные оседлые оазисы, как отмечают исследователи, быстро восстановились благодаря более влажному климату. Однако спустя некоторое время периоды продолжительной засухи, имевшие место в регионе до и после монгольского вторжения, не дали возможности этим зеленым уголкам, располагавшимся вдоль русел Амударьи, Сырдарьи, Арыси и других источников, полностью восстановиться.



На основе анализа данных климатических изменений специалистами установлено, что в начале XIII века цивилизации региона Аральского моря и близлежащих рек в своей земледельческой практике в большей мере полагались на системы орошения, нежели на атмосферные осадки. К тому же они активно использовали паводковые воды, чтобы орошать зерновые и другие посевы.



Однако впоследствии из-за изменений климата количество доступной воды стало уменьшаться, и жителям пришлось покинуть города, от которых сегодня остались лишь древние руины, свидетельствующие о былой пульсации жизни в этих местах.

Сегодня применить к текущему аграрному сезону стандартную фразу, что он проходит «в сложных погодных условиях», значит не сказать ничего. Аномально жаркое лето нынешнего года опалило зноем не один регион нашей страны, превращая степные ландшафты южных и западных областей в сухие и пыльные «лунные» локации.И если бы в этом температурном мейнстриме не усматривались проблемы более глобального характера, то и беспокоиться было бы не о чем – бывали времена и похуже. Но неуклонное повышение средних температур, наблюдаемое за последние годы по всему миру, является тревожным симптомом, с которым лучше считаться сейчас, чем просчитаться в будущем.Как заявил Глава государства на недавнем расширенном заседании Правительства, в подобных обстоятельствах все зависит от оперативной реакции и умения руководителей в регионах принимать верные решения.Впрочем, бывает и так, что местные чиновники не реагируют на очевидные факты и сигналы от сельских предпринимателей до тех пор, пока солнце не спалит дотла весь травяной покров местных полей и пастбищ. В этой связи им явно ничего другого не остается, как отреагировать на это репликой одного из персонажей известного фильма «Служили два товарища» поручика Брусенцова: «Кто бы мог подумать, а?»При этом для Казахстана, как и других стран Центральной Азии, понятие аграрной стабильности сегодня во многом зависит от соблюдения оптимального водного режима в хозяйственной практике, где на смену прежним отношениям, технологиям и принципам водопользования в сфере АПК должны прийти новые системы и концепты ресурсосбережения.По данным Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК, в последние 3 года Казахстан находится в цикле маловодья. Суммарный речной сток в 2019-м составил 83 куб. км, что на 20% меньше среднего многолетнего показателя (100,5 куб. км).Из общего объема речного стока Казахстана только 56,5 куб. км формируется на территории республики, остальной объем (44 куб. км) водных ресурсов поступает из сопредельных государств – КНР, стран Центральной Азии.Общий объем водозабора в РК для нужд населения и отраслей экономики составляет около 25 куб. км. Из них на долю сельского хозяйства приходится до 15 куб. км (65%), промышленности – 6 куб. км (30%) и коммунальные нужды – 1 куб. км (5%). При этом потери при транспортировке водных ресурсов по коммуникациям достаточно высоки и достигают 3 куб. км. В сфере АПК они вообще доходят до 50%.