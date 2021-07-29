Засуха и маловодье толкают Казахстан к переводу водоемких отраслей на рельсы «зеленой» экономики
Досжан Нургалиев
В условиях климатической нестабильности
Сегодня применить к текущему аграрному сезону стандартную фразу, что он проходит «в сложных погодных условиях», значит не сказать ничего. Аномально жаркое лето нынешнего года опалило зноем не один регион нашей страны, превращая степные ландшафты южных и западных областей в сухие и пыльные «лунные» локации.
И если бы в этом температурном мейнстриме не усматривались проблемы более глобального характера, то и беспокоиться было бы не о чем – бывали времена и похуже. Но неуклонное повышение средних температур, наблюдаемое за последние годы по всему миру, является тревожным симптомом, с которым лучше считаться сейчас, чем просчитаться в будущем.
Как заявил Глава государства на недавнем расширенном заседании Правительства, в подобных обстоятельствах все зависит от оперативной реакции и умения руководителей в регионах принимать верные решения.
Впрочем, бывает и так, что местные чиновники не реагируют на очевидные факты и сигналы от сельских предпринимателей до тех пор, пока солнце не спалит дотла весь травяной покров местных полей и пастбищ. В этой связи им явно ничего другого не остается, как отреагировать на это репликой одного из персонажей известного фильма «Служили два товарища» поручика Брусенцова: «Кто бы мог подумать, а?»
При этом для Казахстана, как и других стран Центральной Азии, понятие аграрной стабильности сегодня во многом зависит от соблюдения оптимального водного режима в хозяйственной практике, где на смену прежним отношениям, технологиям и принципам водопользования в сфере АПК должны прийти новые системы и концепты ресурсосбережения.
От расточительства – к рациональности
По данным Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК, в последние 3 года Казахстан находится в цикле маловодья. Суммарный речной сток в 2019-м составил 83 куб. км, что на 20% меньше среднего многолетнего показателя (100,5 куб. км).
Из общего объема речного стока Казахстана только 56,5 куб. км формируется на территории республики, остальной объем (44 куб. км) водных ресурсов поступает из сопредельных государств – КНР, стран Центральной Азии.
Общий объем водозабора в РК для нужд населения и отраслей экономики составляет около 25 куб. км. Из них на долю сельского хозяйства приходится до 15 куб. км (65%), промышленности – 6 куб. км (30%) и коммунальные нужды – 1 куб. км (5%). При этом потери при транспортировке водных ресурсов по коммуникациям достаточно высоки и достигают 3 куб. км. В сфере АПК они вообще доходят до 50%.