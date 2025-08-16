фото Игоря Бургандинова

Каждый год в третье воскресенье августа в Казахстане отмечают День спорта – праздник, который объединяет нас в стремлении к здоровому образу жизни, активным тренировкам и, конечно же, ярким достижениям на отечественных и мировых аренах.

Казахстанский спорт за годы независимости прошел большой путь, и теперь мы по праву имеем статус страны, чьи спортсмены во многих дисциплинах уважаемы и признаны международным сообществом.

Эти достижения – результат таланта спортсменов, труда тренеров и государственной поддерж­ки. Яркие победы не только укрепляют имидж страны, но и вдохновляют новое поколение на рекорды. Об этом говорит и количест­во завоеванных медалей (86) на самых главных стартах человечест­ва – Олимпийских играх. Из них 78 наг­рад (15 золотых, 24 серебря­ные, 39 бронзовых) в летних видах спорта и восемь (одно золото, три серебра, четыре бронзы) в зимних видах.

Казахстан по праву считается и одним из лидеров Азии. Наши атлеты за все время выступлений на Азиатских играх (как летних, так и зимних) завоевали 637 медалей (165 золотых, 180 серебряных и 292 бронзовые).

Особое внимание государство уделяет и нашим героям-параатлетам.­ Спортсменами с ограниченными возможностями (хотя таковыми их очень сложно назвать) на Паралимпийских играх было завое­вано 19 медалей (16 – в летних видах спорта и три – в зимних). На Азиатских параиграх они взяли 105 медалей (20 золотых, 35 серебряных и 50 бронзовых).

Что же касается наград по различным видам спорта, причем как олимпийским, так и неолим­пийским, счет уже идет на тысячи. Самыми медалеемкими видами спорта в нашей стране являются бокс, тяжелая атлетика, все виды борьбы (греко-­римская, вольная, женская) и единоборств (каратэ, дзюдо, таэквондо), велоспорт. Наши паралимпийцы прежде всего сильны в дзюдо, легкой атлетике, пауэрлифтинге, плавании, волейболе сидя.

Особое место в культурном наследии Казахстана, конечно же, занимают национальные виды спорта, которые сохраняют связь между поколениями и передают дух предков. Это көкпар, қазақ күресі, теңге ілу, алтыбақан, жамбы ату и другие, которые на протяжении веков были не только развлечением, но и важной частью подготовки к кочевой жизни.

После обретения независимости Казахстан уделяет особое внимание возрождению и популяризации этих дисциплин. Были созданы национальные федерации, организованы респуб­ликанские и международные турниры. Қазақ күресі получил статус официального вида спорта и вышел на мировой уровень благодаря проведению чемпионатов мира и кубков «Қазақстан Барысы».

Так, вчера в столичном легкоатлетическом комплексе Qazaqstan завершился первый в истории чемпионат мира по қазақ күресі среди военнослужащих под эгидой Международного совета военного спорта (CISM). В состязаниях принимали участие 150 военнослужащих из более чем 25 стран, представляющих четыре континента. Соревнования проводились в 16 весовых категориях – восемь среди мужчин и восемь среди женщин, в числе участников были призеры чемпионатов мира и континентальных турниров.

– Меня пригласили друзья из казахстанской делегации CISM, и благодаря этому я впервые смог не только увидеть казахскую борьбу, но и ближе познакомиться с культурой вашей удивительной страны. Я уже знал о значении этого вида спорта. Сегодня же мы становимся свидетелями нового этапа: в соревнованиях принимают участие более 25 стран, и это первый раз, когда казахская борьба проводится в рамках CISM. Для дебютного турнира это поистине впечатляющее число, – отметил на церемонии открытия президент CISM Нилтон Ролим Гомес Фильо.

В последние годы национальные игры все активнее инте­гри­руются в систему детско-юношеского­ спорта и школьных программ. Проводятся фестивали, посвященные традиционным видам спорта, их включают в международные культурные форумы. Развитие национальных видов спорта не только укрепляет физическое здоровье и спортивный дух, но и служит мощным инструментом сохранения национальной идентичности, объединяя казахстанцев вокруг общих традиций и ценностей.

Подлинным триумфом стало проведение в Казахстане 5-х Всемирных игр кочевников в сентябре прошлого года. На протяжении недели проходили соревнования по 21 виду спорта, ежедневная культурная программа в этноауле «Вселенная кочевников», состоялась научно-практическая конференция «Кочевники: история, знания, уроки». Всего в состязаниях приняли участие порядка 2 800 участников из 89 стран. Отметим, что сборная Казахстана выступила более чем успешно, заняв первое место в общекомандном зачете и завоевав 112 медалей, из которых 43 – золотые.

Но вернемся к развитию спорта в целом по стране. Министерством туризма и спорта представлены данные о самых востребованных видах по итогам 2024 года. Статистика охватывает как массовый, так и организованный спорт и отражает текущие приоритеты казахстанцев в выборе спортивных дисциплин.

На первом месте – футбол, которым в стране занимаются свыше 1,1 млн человек. Примечательно, что более половины из них проживают в сельской местности, что подтверждает высокую доступность и популярность этой игры на всей территории республики. Далее следует классический волейбол (свыше 760 тыс. человек) и баскетбол (свыше 540 тыс. человек). Также в топ-10 вошли легкая атлетика, настольный теннис и тоғызқұмалақ. Эти цифры свидетельствуют о высоком интересе как к традиционным, так и современным видам спорта и о растущем вовлечении населения в активный образ жизни.

В июне 2025-го вступил в силу Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Рес­публики Казахстан по вопросам физической культуры и спорта, а также исключения излишней законодательной регламентации», который направлен на модернизацию отрасли, повышение эффективности спортивной политики и оптимизацию бюджетного финансирования. В частности, были утверждены лимиты на содержание клубов в команд­ных видах спорта; определено свыше 60 приоритетных видов спорта, входящих в программу Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских, Азиатских, Паразиатских и национальных игр; уточнен статус спортивных федераций (республиканские и регио­нальные объединения переведены на уровень национальных); введена система ротации руководителей спортивных организаций.

Изменения касаются также массового и детско-юношеского спорта, которые становятся одной из приоритетных задач государственной политики. Сегодня в стране функционируют 912 детско-юношеских клубов и 521 специализированная спортивная школа, где занимаются более 700 тыс. подростков. Это означает, что значительная часть молодежи вовлечена в активный образ жизни, развивается физически и воспитывается в духе спортивных ценностей.

Отдельное внимание уделяется работе с одаренными детьми. В школах-интернатах олимпийского резерва обучаются свыше 6 тыс. детей, которые в будущем могут составить костяк национальных сборных. Это не просто поддержка талантов, а системная подготовка будущих чемпионов.

Кроме того, усилия государства направлены и на расширение доступности спорта. В рамках государственного заказа более 240 тыс. детей по всей стране бесплатно посещают занятия в 7 тыс. спортивных секций. Это делает спорт ближе к каждому ребенку, независимо от региона проживания и социального статуса семьи.

Как результат, доля детей, систематически занимающихся спортом, достигла 30,4% – это свыше 1,5 млн человек. Такой охват положительно влияет не только на здоровье молодежи, но и способствует формированию дисциплины, ответственности и командного духа – качеств, необходимых для будущих профессио­налов в любой сфере.