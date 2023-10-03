Здание акимата Алматы восстановили после январских событий

Культура и общество
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Искакова Айдана
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Работы по восстановлению здания начались с февраля 2022 года

Фото: пресс-служба акимата Алматы

В Алматы в срок завершилась реконструкция здания городского акимата, пострадавшего во время январских событий, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата. 

Работы по восстановлению здания начались с февраля 2022 года.

Зданию на 80% был нанесен ущерб от пожара, огнем были охвачены 6 этажей и 4 павильона, подвальные помещения пострадали от протечки воды с верхних этажей из-за срабатывания противопожарной системы и мародерства.  

"Исторический облик здания акимата Алматы сохранен, и оно было модернизировано с учетом современных технологий и стандартов строительства. На фасаде вместо звезд изображен шанырак, являющийся национальным символом целостности мира, первоосновы государства и семьи.  

При реконструкции в первую очередь учитывалась безопасность сотрудников и посетителей акимата. Эксперты КазНИИССА обследовали здание на сейсмостойкость и дали соответствующие рекомендации, все мероприятия по сейсмоусилению были проведены в полном объеме, так же как были соблюдены меры пожарной безопасности", – обозначили в акимате.

Отмечается, что при внутренней отделке здания использовались исключительно негорючие материалы, установлены новая система дымоудаления, адресная система пожарооповещения. При пожарной тревоге автоматически включаются специализированные клапаны, закрывающие доступ для распространения огня.

Для усиления мер безопасности здания были применены системы контроля доступа в здание и установлены огнеупорные двери, дополнительные ролл-ставни, ограничивающие несанкционированный доступ в здание через окна первых этажей, а также камеры видеонаблюдения на каждом этаже и по периметру.

Вход для сотрудников оборудован системой распознавания с устройством турникетов.

Как проинформировали в пресс-службе, в ходе строительства применены технологии бережного энергопотребления. Все инженерные коммуникации автоматизированы и выведены в единый диспетчерский пункт, что позволяет контролировать работу и обеспечивать энергоэффективность здания. Диспетчеры с помощью новейшей рабочей станции управляют всеми системами, оперативно реагируя в случае нештатных ситуаций.  

"Еще одним важным критерием при восстановлении здания являлось обеспечение комфорта и безбарьерной среды для всех категорий граждан через внедрение инклюзивных решений. В частности, появились лифты для маломобильных граждан, электрический подъемник, санузлы для лиц с инвалидностью и специальный инвентарь для маломобильных групп – разметка, пандусы, кнопки вызова, алфавит Брауля.

1-й этаж акимата был реконструирован под оpen space Almaty – это общественная приемная, где есть ресепшн, зона ожидания, переговорная, залы по приему населения, комната матери и ребенка, игровая зона для детей", – добавили в городской администрации.

После реконструкции площадь кабинетов осталась прежней. Были использованы преимущественно материалы казахстанского производства, в том числе мебель и двери. Конфигурация, размеры, расположение кабинетов остались прежними.  Всего в здании 360 кабинетов на 700 мест. Общая площадь объекта – более 33 тысяч квадратных метров.

В здании будут размещены 14 управлений и аппарат акима. Таким образом, здание акимата Алматы восстановлено и готово к эксплуатации.

#Алматы #акимат #ремонт #январские события #реконструкция

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