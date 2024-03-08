Здоровое поколение – будущее нации

В преддверии Международного женского дня на диалоговой площадке «Bir Tolqynda» молодежного крыла «Жастар Рухы» партии «Amanat» прошла общественная дискуссия на тему «Здоровье женщины – здоровье нации».

В настоящее время одним из самых актуальных вопросов, широко обсуждающихся в обществе, является домашнее насилие. За последние 4,5 года от него погиб­ли 869 человек. Причинен тяжкий вред здоровью 2 086 граж­данам. Как отметила депутат Мажилиса, член фракции партии «Amanat» Жулдыз Сулейменова, наказание в отношении агрессоров будет ужесточаться, принят закон, нацеленный на усиление защиты прав женщин и обеспечение безопасности детей.

– Глава государства давал поручение ужесточить наказание за нарушение закона и порядка, – подчеркнула Жулдыз Сулейменова. – Если ранее статьи за умышленное причинение вреда здоровью и побои содержались в Административном кодексе, то теперь за такие преступления предусмотрена уголовная ответственность.

Особое внимание партия уделяет вопросам повышения качества медицины и системы здравоохранения. В частности, по инициа­тиве депутатов от «Amanat» приняты меры, призванные решить проблему нехватки врачей на селе: теперь при переезде для работы в сельскую местность врачам будут выплачиваться подъемные в размере до 10 млн тенге, отмечается в сообщении пресс-службы партии «Amanat».

В прошлом году партия «Amanat» создала женское крыло. Его основная цель – формирование правового, политического, экономического равенства мужчин и женщин.

– Женское крыло партии имеет 10 приоритетных направлений, одно из которых – здоровье, – отметила депутат Мажилиса, член фракции «Amanat» Гульдара Нурумова. – Задача заключается в том, чтобы улучшить качество жизни женщин, заботиться об их здоровье, укрепить семейные ценности. Для достижения этих целей был разработан системный план. Также среди подростков идет просветительская работа по различным важным темам: профилактика ранней беременности, обсуждение интимных воп­росов, поддержание здорового образа жизни.

Проблема бесплодия (как женского, так и мужского) сегодня стала одной из наиболее часто обсуждаемых тем в области здравоохранения. В ходе мероприятия профессор Медицинского университета Астаны Жанерке Ажетова также подняла вопрос репродуктивного здоровья.

– Число молодых семей, страдающих бесплодием в целом, растет из года в год. За последние три года на экстракорпоральное оплодотворение было выделено семь тысяч государственных квот. Многие также подают заявки на платную форму ЭКО. В том числе и девушки 22–23 лет. Они не могли зачать ребенка в течение двух-трех лет. Кроме того, многие девочки, которые учатся в школе, стесняются посещать врача. Мы провели анонимный опрос. Тогда многие школьницы сказали, что хотят обратиться в платную клинику или поискать нужную информацию в Интернете. Это говорит о том, что помощь нашей медицины не является полностью эффективной, – рассказала Жанерке Ажетова.

Секретарь партии Шолпан Каринова также отметила важность заботы о репродуктивном здоровье и рассказала о мерах, которые для этого принимаются. Так, она упомянула о создании в стране молодежных центров здоровья, где работают врачи, психологи и гинекологи, социальные работники и куда молодые люди могут обратиться анонимно.

– Но об этих центрах и предос­тавляемых услугах подавляющее большинство молодежи не знает. Необходимо провести масштабную информационную работу по данному вопросу. Также хочу отметить, что в настоящее время совместно с Министерством здравоохранения разрабатывается проект по укреплению репродуктивного здоровья молодежи, – отметила Шолпан Каринова.

К участию в общественной дискуссии были приглашены не только депутаты и эксперты, но и студенты, которые в ходе мероприятия могли задать волнующие их вопросы и получить компетентные ответы.