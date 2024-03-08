Здоровое поколение – будущее нации

Свежий выпуск
55
Лилия Сыздыкова

Вопросы женского здоровья обсудили на площадке «Bir Tolqynda» партии «Amanat».

фото с сайта партии «Amanat»

В преддверии Международного женского дня на диалоговой площадке «Bir Tolqynda» молодежного крыла «Жастар Рухы» партии «Amanat» прошла общественная дискуссия на тему «Здоровье женщины – здоровье нации».

В настоящее время одним из самых актуальных вопросов, широко обсуждающихся в обществе, является домашнее насилие. За последние 4,5 года от него погиб­ли 869 человек. Причинен тяжкий вред здоровью 2 086 граж­данам. Как отметила депутат Мажилиса, член фракции партии «Amanat» Жулдыз Сулейменова, наказание в отношении агрессоров будет ужесточаться, принят закон, нацеленный на усиление защиты прав женщин и обеспечение безопасности детей.

– Глава государства давал поручение ужесточить наказание за нарушение закона и порядка, – подчеркнула Жулдыз Сулейменова. – Если ранее статьи за умышленное причинение вреда здоровью и побои содержались в Административном кодексе, то теперь за такие преступления предусмотрена уголовная ответственность.

Особое внимание партия уделяет вопросам повышения качества медицины и системы здравоохранения. В частности, по инициа­тиве депутатов от «Amanat» приняты меры, призванные решить проблему нехватки врачей на селе: теперь при переезде для работы в сельскую местность врачам будут выплачиваться подъемные в размере до 10 млн тенге, отмечается в сообщении пресс-службы партии «Amanat».

В прошлом году партия «Amanat» создала женское крыло. Его основная цель – формирование правового, политического, экономического равенства мужчин и женщин.

– Женское крыло партии имеет 10 приоритетных направлений, одно из которых – здоровье, – отметила депутат Мажилиса, член фракции «Amanat» Гульдара Нурумова. – Задача заключается в том, чтобы улучшить качество жизни женщин, заботиться об их здоровье, укрепить семейные ценности. Для достижения этих целей был разработан системный план. Также среди подростков идет просветительская работа по различным важным темам: профилактика ранней беременности, обсуждение интимных воп­росов, поддержание здорового образа жизни.

Проблема бесплодия (как женского, так и мужского) сегодня стала одной из наиболее часто обсуждаемых тем в области здравоохранения. В ходе мероприятия профессор Медицинского университета Астаны Жанерке Ажетова также подняла вопрос репродуктивного здоровья.

– Число молодых семей, страдающих бесплодием в целом, растет из года в год. За последние три года на экстракорпоральное оплодотворение было выделено семь тысяч государственных квот. Многие также подают заявки на платную форму ЭКО. В том числе и девушки 22–23 лет. Они не могли зачать ребенка в течение двух-трех лет. Кроме того, многие девочки, которые учатся в школе, стесняются посещать врача. Мы провели анонимный опрос. Тогда многие школьницы сказали, что хотят обратиться в платную клинику или поискать нужную информацию в Интернете. Это говорит о том, что помощь нашей медицины не является полностью эффективной, – рассказала Жанерке Ажетова.

Секретарь партии Шолпан Каринова также отметила важность заботы о репродуктивном здоровье и рассказала о мерах, которые для этого принимаются. Так, она упомянула о создании в стране молодежных центров здоровья, где работают врачи, психологи и гинекологи, социальные работники и куда молодые люди могут обратиться анонимно.

– Но об этих центрах и предос­тавляемых услугах подавляющее большинство молодежи не знает. Необходимо провести масштабную информационную работу по данному вопросу. Также хочу отметить, что в настоящее время совместно с Министерством здравоохранения разрабатывается проект по укреплению репродуктивного здоровья молодежи, – отметила Шолпан Каринова.

К участию в общественной дискуссии были приглашены не только депутаты и эксперты, но и студенты, которые в ходе мероприятия могли задать волнующие их вопросы и получить компетентные ответы.

#AMANAT #женщины #8 марта #женское здоровье #Bir Tolqynda

Популярное

Все
Любовь, дефиле и весна
Нашу страну захлестнула пандемия осознанных женщин
Пардон муа. Голос покоривший сети
Картинный лекарь
Ракеты стартуют в Астане
Судьба сильной женщины
Главная роль в жизни
Идите в театр, и будет вам счастье
Любимая работа про гендер забывает
Кузнечных дел мастерица
Девушка с характером
Счастье можно купить
Цветов много не бывает!
На пути к олимпийской мечте
Выводы будут сделаны
Красота – это тоже оружие!
Влюбленная в границу
И в семье все будет хорошо
Краски весны
Хрупкие женщины осваивают мужские профессии в горном деле и ни в чем не хотят уступать сильному полу
Казахстанский артист Ренат Басит заснял момент землетрясения - видео
Беременная девушка спрыгнула с 18-го этажа в Алматы
Торгующий на форуме самоубийц продавец яда найден в Украине
Касым-Жомарт Токаев принял акима области Абай
Турнир по паранастольному теннису впервые открылся в Астане
Арестован вице-министр культуры и спорта
Падеж лошадей в Акмолинской области: представители МСХ выехали в районы
Олжас Тулеуов, замглавы АСПиР: «Для Агентства важно разработать документ, отвечающий вызовам времени»
Несуществующие машины «продавал» казахстанцам астанчанин
Абиба Абужакынова завоевала серебряную медаль Grand Slam
Подозреваемых в вымогательстве денег у подростков задержали в Астане
Инцидент с лайнером FlyArystan едва не привел к трагедии в Индии
Артефакты о переселении в Казахстан представителей 16 этносов представили на выставке
Проект “Қарызсыз қоғам” формирует новую финансовую культуру в обществе
В ближайшие дни сильных землетрясений в РК не предвидится
«Андрюха, так не делается!»: Рублёв обматерил судью и был дисквалифицирован
Казахский проект «Школа аналитики» получил высокую оценку международных экспертов
Мурат Нуртлеу: «Казахстан играет особую роль в тюркском мире»
Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки
Количество людей с ожирением превысило 1 млрд
Ответственность перед предками и потомками
Назначен заместитель управделами президента
В трех мегаполисах страны возобновили требования по ношению масок
Академия наук: миссия выполнима
День всех влюбленных: какие вопросы следует обсудить паре до брака, рассказали психолог и юрист
Казахстан глазами американца в начале XX века
Выдающийся казахский режиссер Шакен Айманов сегодня отметил бы свое 110-летие
Беспощадное избиение мальчика в детсаду попало на видео в Алматы
Время разъяснений о времени
Детский сад горел в Семее
Олжас Бектенов - членам правительства: Никто не должен сорить деньгами
В ущелье Аюсай вспыхнули сотни огоньков, словно кто-то вспугнул армию огромных светлячков
Танцы выбрали меня: бразильский артист балета рассказал о жизни в Казахстане
«Барыс» прервал рекордную серию поражений, обыграв на выезде «Адмирал»
Алексей Навальный скончался в колонии
Какого цвета «честный» мед?
Доверие основывается на справедливости
Откуда берет корни название города Костанай
Думан Орынбеков, ректор Shakarim University: Трансформация регионального вуза: молодые ученые как ключевой фактор развития
Казахстанские НПЗ готовы к производству авиатоплива Jet A-1

Читайте также

Инклюзия, права, качество жизни
Прекратить огонь, разрешить кризис
Запас воды на дно не тянет
Комфорт на перспективу

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]