Зеленый пояс нужно расширять

В ходе встречи Главе государства было доложено о мерах по озеленению регионов страны, а также о состоянии и развитии лесопосадки в рамках зеленого пояса Астаны.
Нурсултан Назарбаев обратил внимание на необходимость посадки деревьев вдоль дорог республиканского значения, в частности трасс Астана – Щучинск и Астана – Караганда.
Также Президент был проинформирован о результатах исследования и подготовки лесопригодной почвы для дальнейшего озеленения, процессе посадки растений и адаптации животных на территории зеленого пояса.
Кроме того, Глава государства отметил важность проводимой работы по озеленению столицы, в том числе по облагораживанию городских парков и строительству ботанического сада на левобережье Астаны.
– В ботаническом саду должны расти все виды растений и деревьев. Необходимо создать условия для экзотических растений со всего мира, – сказал Нурсултан Назарбаев.
В завершение Президент Казахстана поручил продолжить работу по озеленению и лесопосадке, сообщила пресс-служба Главы государства.