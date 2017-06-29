Зеленый пояс нужно расширять

Статьи
678
В ходе встречи Главе государства было доложено о мерах по озеленению регионов страны, а также о состоянии и развитии лесопосадки в рамках зеленого пояса Астаны.

Нурсултан Назарбаев обратил внимание на необходимость посадки деревьев вдоль дорог республиканского значения, в частности трасс Астана – Щучинск и Астана – Караганда.

Также Президент был проинформирован о результатах исследования и подготовки лесопригодной почвы для дальнейшего озеленения, процессе посадки растений и адаптации животных на территории зеленого пояса.

Кроме того, Глава государства отметил важность проводимой работы по озеленению столицы, в том числе по облагораживанию городских парков и строительству ботанического сада на левобережье Астаны.

– В ботаническом саду должны расти все виды растений и деревьев. Необходимо создать условия для экзотичес­ких растений со всего мира, – сказал ­Нурсултан Назарбаев.

В завершение Президент Казахстана поручил продолжить работу по озеленению и лесопосадке, сообщила пресс-служба Главы государства.

Популярное

Все
Куралбек Ордабаев: «Меня «били», роняли. Но я поднимался, чтобы побеждать!»
На карантин закрыли одно из сел в Костанайской области
Мировой рынок труда переживает серьезный кадровый кризис
Первая в истории киберспортивная олимпиада состоится в 2025 году
Заводчане в трех поколениях
Национальные виды спорта становятся все более популярными
В столице строятся студенческие общежития
Илья Синельников: журналист, поэт, наставник
Проблемы возрастающего дефицита воды нужно решать незамедлительно
К зиме готовятся на юге
Тридцать лет Айжан Токсеитова работает в сфере пассажирских перевозок
Износ сетей весьма высок
От этих сумм мороз по коже
Готовясь к паводкам загодя, можно избежать миллиардных вложений
Потери от большой воды компенсируются и гражданам, и бизнесу
Села – в центре внимания
Причина подземных толчков пока неясна
Senat Open: определились финалисты региона «Запад»
Привязали к гире и утопили в реке: братьев осудили за убийство в Павлодаре
Показатели продовольственной инфляции за полугодие обсудили в правительстве
Генеральная прокуратура подвела итоги работы за первое полугодие 2024 года
Токаев произвел назначения в своей администрации
Пилотный проект «Робот» запустят в августе в РК
Какие тайны знал Рашид ад-дин?
Боксер Нурбек Оралбай вышел в четвертьфинал Олимпиады - 2024
АЭС: быть или не быть?
Стали известны имена обладателей грантов на 2024-2025 учебный год
Гражданин США Мелвин Граф отправился в Северный Казахстан, чтобы восстановить историю жизни своего отца
Почему мир признал среднеазиатскую овчарку, а тазы и тобета – нет?
Две недели без газа и горячей воды
Маулен Ашимбаев принял участие в церемонии инаугурации президента Ирана
В селе Басыкара Казалинского района прошел оригинальный конкурс братьев «Іні – ағаның тынысы»
Снимок французского фотографа признали самым красивым на Олимпиаде
Этот ролик обжег сердца
Традиционные для юга арбузы и дыни научились выращивать в целинном климате близ столицы
Изучать язык на свежем воздухе предложили в Алматы
Президент принял Асламбека Мергалиева
Ержан Ертаев возглавил комитет в Министерстве энергетики
«Есть земля – и на ней живет славных воинов гордый род…»
Олимпиада в Париже: соревнования по триатлону могут отменить
УЕФА выбрал лучших футболистов Евро - 2024
Возвращение к истокам: как отметили праздник Сабантуй в Астане
Информацию о похищении судьи в Астане подтвердила полиция
На востоке республики вдвое увеличен объем ремонта дорог
Казахстан инициирует закон о семейно-бытовом насилии в рамках МПА СНГ
Гости из Поднебесной ознакомились с туристическим потенциалом края
Сколько выпускников набрало пороговый балл на ЕНТ
Неделя добра продолжается в регионах
У доброго хозяина и озеро икру мечет
Не сыпьте соль на сердце
В Таразе открылся филиал российского университета
Эпос Султана Раева
Представлена концепция развития искусственного интеллекта
Все, что вы еще не знали об ОСМС
Состоялся технический пуск Шатыркольской горно-обогатительной фабрики
«Цифра» на службе у недропользователей
Состоялся областной конкурс школьников «Менің шежірем»
С начала лета с территории заповедника «Бурабай» вывезено 152 тонны мусора
Популярное место отдыха шымкентцев возвращается в государственную собственность
В Шымкенте постоянно отодвигают сроки реконструкции базаров

Читайте также

В Астане при поддержке ФИДЕ прошла выставка Стева Бонхаге
Они тоже часть планеты
Слово и дело
Мурал посвятили машиностроителям

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]