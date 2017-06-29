Зеленый пояс нужно расширять Статьи 678

В ходе встречи Главе государства было доложено о мерах по озеленению регионов страны, а также о состоянии и развитии лесопосадки в рамках зеленого пояса Астаны.



Нурсултан Назарбаев обратил внимание на необходимость посадки деревьев вдоль дорог республиканского значения, в частности трасс Астана – Щучинск и Астана – Караганда.



Также Президент был проинформирован о результатах исследования и подготовки лесопригодной почвы для дальнейшего озеленения, процессе посадки растений и адаптации животных на территории зеленого пояса.



Кроме того, Глава государства отметил важность проводимой работы по озеленению столицы, в том числе по облагораживанию городских парков и строительству ботанического сада на левобережье Астаны.



– В ботаническом саду должны расти все виды растений и деревьев. Необходимо создать условия для экзотичес­ких растений со всего мира, – сказал ­Нурсултан Назарбаев.



В завершение Президент Казахстана поручил продолжить работу по озеленению и лесопосадке, сообщила пресс-служба Главы государства.

