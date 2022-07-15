Жамбылские легенды могут стать новыми туристическими брендами

Край легенд

Туристская отрасль Жамбылской области постепенно выходит на новый виток своего развития.

Понимая, что в первую очередь необходимо создать то, что станет привлекать гостей из других регионов, а также из зарубежных стран, местные власти в первую очередь делают акцент на увеличении количества туристических объектов. Если в 2019 году их чис­ло составляло 37, то за последние три года оно выросло до 102.

Думается, в целом это верное направление, ведь то же самое неоднократно советовали и иностранные эксперты в сфере туризма, приезжавшие в область из Турции, Индии, Германии и Японии. И в данном вопросе, на мой взгляд, на помощь жамбылцам может прийти богатая история аулиеатинского края. В наследие от предшественников регион получил массу памятников археологии и культуры. Именно они являются главным козырем. Теперь надо подумать, как привлечь туристов к ним.

Легенды в бренды

Несколько лет назад на международном туристском форуме прозвучал дельный совет – жамбылцам необходимо создавать собственные бренды. Они могут быть основаны на национальных традициях или обычаях, привязаны к географическим особенностям, архитектурным сооружениям, международным культурно-массовым мероприятиям… Даже были приведены примеры небольших городов в Европе, которые смогли за короткие сроки благодаря созданным брендам и формированию сопутствующих условий выбиться в лидеры по развитию въездного туризма.

Для Жамбылской области такими брендами вполне могли бы стать, к примеру, легенды. Широко известна печальная история любви об Айше-биби и Карахане, которым не было суждено быть вместе. Сохранены и благодаря стараниям реставраторов дошли до наших дней уникальные одноименные мавзолеи. Эти немые свидетели истории могли бы стать еще популярнее, причем не только среди соотечественников, совершающих малый хадж по святым местам. Их потенциал до сих пор еще полностью не раскрыт.

Как заметила заместитель директора государственного историко-культурного заповедника-музея «Памятники древнего Тараза» Анна Крокошева, гости региона, к сожалению, не задерживаются надолго. Большинство бывает здесь проездом по пути в Туркестан. Чаще всего по дороге туристы заезжают на территорию мавзолеев Айши-биби и Бабаджи-хатун в Жамбылском районе, которые удобно расположены вдоль основной трассы. На этом, как правило, все.

По словам специалиста, в сравнении с этими объектами мавзолей Карахана в Таразе посещают значительно реже, хотя они тесно связаны между собой. Это говорит о том, что многие не знают легенду, которая крайне привлекательна по своему содержанию. Ведь можно буквально прикоснуться к ней, побывав на месте средневековых мазаров. Культовые сооружения отличают не только общая легенда, но и сама их конструкция, технология строительства, внешнее оформление. Это свидетельствует и о том, что, вероятно, недостаточно активно продвигается информация об имеющихся туробъектах на международном уровне. Люди знают о мавзолеях Айши-биби, Бабаджи-хатун и Карахана, но, к сожалению, не так хорошо, как, к примеру, о жемчужине мусульманского искусства в Индии – Мумтаз-Махале, более известном как Тадж-Махал. Хотя это тоже памятник, связанный с большой любовью и притягивающий гостей со всего мира.

Радует, что в последнее время стали видны подвижки по благоустройству и созданию условий для туристов и паломников на месте мавзолея Айши-биби. Как сообщили в управлении туризма, в скором времени здесь появится визит-центр.

Другая легенда, которая могла бы лечь в основу еще одного бренда, рассказывает об Айдахаре. С давних времен существовало поверье, что в высокогорном озере Кокколь в Меркенском районе, отличающемся аномальными явлениями, обитает древнее чудовище, похожее на дракона. Очевидцы говорили, что даже в безветренные дни на поверхности воды озера иногда появляются воронки, и складывается впечатление, что водоем буквально закипает, плюс ко всему они слышали какие-то странные звуки, похожие на шипение и рычание. В настоящее время известно, что на самом деле на дне Кокколя расположена сеть подводных пещер, из-за которых и происходят такие необычные процессы, напоминающие движения и звуки какого-то существа. Тем не менее многим все равно интересно увидеть все это собственными глазами, точно так же, как и знаменитое шотландское озеро Лох-Несс, где по преданию тоже обитает, судя по описанию, похожее водное чудовище, напоминающее доисторического динозавра. Местные власти, воспользовавшись легендой, до сих пор привлекают туристов со всех уголков земного шара. Для большей зрелищности и интереса на берегу озера даже построили музей лох-несского чудовища. Если это работает, то почему бы не пойти по их стопам?

К тому же озеро Кокколь считается священным и одновременно самым загадочным в Казахстане не только потому, что существует легенда, но и благодаря своим целительным свойствам. Местные аксакалы говорят, что в древние времена к нему приезжали страж­дущие, после чего получали исцеление. Кроме того, интересен тот факт, что вода в озере, издалека кажущаяся изумрудной, всегда прозрачная, и в него не впадает и из него не берет начало ни одна река. Было бы хорошо изучить состав воды, и если она на самом деле оказывает на человека оздоровительный эффект, почему бы не использовать ее в медицинском туризме?

В тех же меркенских горах находится еще одно уникальное мес­то – долина Сандыктас, которая буквально усыпана десятками каменных изваяний. Примечательно, что это древнее святилище тюрков сохранилось до наших дней в исконном виде. Дело в том, что туда попасть можно только в определенное время года. И это фишка, которая могла бы сыграть на руку развитию исторического направления туризма в регионе.

Еще одно предание рассказывает о красавице Туйме, ради которой воины проливали кровь в сражениях, а сын великана, строившего город для другой девушки, ослушался наказа своего отца, из-за чего работа не была завершена. Эта легенда связывает городище Туймекент, названное в честь дочери его правителя, а также известный дворцовый комплекс «Акыртас», который остался недостроенным. Несмотря на то что по каждому из них есть научные гипотезы, легенды всегда завораживали и притягивали любителей неизведанного и таинственного.

Думается, легенды, связанные с археологическими памятниками, могут сыграть значимую роль в продвижении области в международном туристском пространстве и развитии исторического направления, на которое взят курс местными властями.

Примеры и попытки

Между тем в Жуалынском районе вот уже несколько лет ведутся археологические раскопки городища Бурно-Октябрьское, которое отождествляют с одним из городов кангюйского государства – Баркуабом.

В прошлом году на эти цели из районного бюджета выделено 4,6 млн тенге. Кроме того, местными властями к данному объекту, включенному в региональную карту сакральных мест и турмаршрутов, построена автодорога. К сожалению, в текущем году финансирование из районного бюджета прекратилось, и ученые некоторое время находились в замешательстве. Недавно стало известно, что руководство региона обещало решить этот вопрос, что не может не радовать. Ведь, по словам местного археолога Искандербека Торбекова, занимающегося исследованием памятника истории, со временем это место может превратиться в еще один археологический парк под открытым небом, подобный Древнему Таразу, где туристы смог­ли бы увидеть не только результаты раскопок, но и понаблюдать за самим процессом работы ученых.

Вполне можно было бы предоставить гостям возможность на время почувствовать себя архео­логами и составить компанию исследователям с кисточкой в руках на каком-нибудь экспериментальном участке. Ведь такой шанс выпадает далеко не всегда. Сегодня здесь работы непочатый край, поскольку Баркуаб считался в свое время большим поселением с полями и пригородными постройками.

Также стало известно, что в ближайшей перспективе преду­смотрено проведение научно-исследовательских раскопок городищ Бектобе, Тамды и Саудакента. В будущем там планируется организовать аналогичные музеи под открытым небом.

Между тем Жуалынский район славится еще и редкими и исчезающими тюльпанами. Не секрет, что Жамбылская область считается родиной прекрасных цветов, некоторые виды которых занесены в Красную книгу Казахстана. Несколько лет назад региональное туристическое ведомство пыталось взять в разработку эту идею. Для ценителей природы, растений и цветов, любителей экологического туризма гвоздем программы должен был стать фестиваль тюльпанов. Но, видимо, из-за отсутствия должного опыта, задержки финансирования и ограниченности ресурсов, к сожалению, пока все попытки не принесли желаемого результата. Но руководство областного управления туризма не отступает от своего. В перспективе планируется разбить клумбы с тюльпанами в местах массового отдыха туристов и жителей города и все-таки сделать эти цветы туристическим брендом области.

Зато постепенно уже таковым становится Неделя моды Aspara Fashion week, которая два раза в год собирает в Таразе президентов зарубежных недель мод, специалистов швейной индустрии, ведущих и начинающих дизайнеров, модных экспертов, моделей, фотографов и журналистов. На семь дней город превращается в центр высокой моды, притягивающий взоры не только стран СНГ, но и Азии, Европы, Океании…

Конечно, это могут быть и другие интересные объекты или мероприятия. Самое главное – они должны быть уникальными. Взять хотя бы турецкую Каппадокию, известную интересным природным ландшафтом, который предлагают посмотреть с высоты птичьего полета. Десятки воздушных шаров на фоне горного пейзажа неземной красоты и древних построек оставляют однозначно неизгладимое впечатление у гостей.

В Китай люди едут посмотреть на Великую стену, называемую шедевром мировой крепостной архитектуры, и гробницу знаменитого императора Цинь Шихуанди, объединившего всю Поднебесную. Благодаря широкой информированности в глобальной Сети, а также успешному использованию кинематографа, во всем мире знают об уникальной подземной терракотовой армии, охраняющей покой усопшего правителя. Тысячи глиняных фигур, ни одна из которых не копирует другую, вызывают огромный интерес не только у исследователей, но и у простых любителей истории и загадок прошлого.

Одно из античных семи чудес света, единственное сохранившееся до сегодняшнего дня и самое древнее из них, – великие пирамиды Египта. Сотни лет каменные громады из известняка будоражат умы людей и невольно влекут к себе своей историей, легендами и загадками. Но ведь и в Жамбылской области есть похожий по технологии строительства объект – дворцовый комплекс «Акыртас». Подобно усыпальницам фараонов его сооружали из гигантских глыб, которые добывали в каменоломнях, расположенных неподалеку, обтесывали и доставляли практически идентичными методами. Кроме того, как и пирамиды, он тоже до конца не изучен и окутан множеством тайн, которые ждут своих открывателей.

Большие планы

Между тем большие надежды местные власти возлагают на инвестиционные проекты в туристской отрасли.

В их числе – горнолыжная база «Каралма», которая является масштабным спортивно-развлекательным комплексом стоимостью 6,3 млрд тенге. Объект возводится ТОО «Таразстрой-2004» в Жуалынском районе недалеко от трассы Западная Европа – Западный Китай. Инвестором уже вложено 4,3 млрд тенге. На сегодняшний день работы завершены примерно на 80%: построены канатная дорога, технический бокс, кафе, сервисный центр, подъездные и внутренние дороги. На поддерж­ку проекта в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2025» выделено еще 542,6 млн тенге.

В этом же районе на площади 40 га в урочище на склоне Таласского хребта Западного Тянь-Шаня строится этнотуристическая зона отдыха «Коксай», проектная стоимость которой составляет 4,5 млрд тенге. На сегодня здесь установлены юрты, построены места отдыха, кафе и бани. Инвес­тор уже вложил 200 млн тенге.

Оба проекта планируют реализовать в декабре следующего года.

Плюс к этому будет продолжено строительство этноисторического комплекса «Тектурмас», а также вскоре откроются база отдыха «Тасколь» и этнотуристский комплекс «Ак жол». Общая сумма пяти инвестпроектов, в результате реализации которых будет создано 260 новых рабочих мест, составляет более 12 млрд тенге.

В целом по объему инвестиций в основной капитал сферы туризма согласно рейтингу, проведенному Министерством культуры и спорта РК среди регионов, область заняла второе место.

Ожидается, что с запуском этих проектов число туристов увеличится в разы. В прошлом году область посетили чуть более 127 тыс. человек, что на 134,6% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Из числа прибывших в регион львиную долю (около 125,8 тыс.) составили гости из других регионов республики, порядка 1 385 человек – иностранные туристы. На 151,5% увеличился и доход в местах их размещения.

Примечательно, что за прошлый год показатель по созданию новых рабочих мест в сфере туризма перевыполнен и составил 112% (897 вакансий).

Ведется работа и по разработке турпродуктов. В 2021 году по­явились еще 12 новых маршрутов через основные туробъекты в регионе. В целом за последнее время областным ведомством путешествий разработано 45 новых турмаршрутов, благодаря чему теперь количество продуктов отрасли достигло 115.

На 86 историко-культурных объектах, расположенных на территории области, установлены QR-коды, с их помощью, а также мобильного приложения Taraz tour можно получить соответствующую информацию. В последнее время разработанная несколько лет назад программа, к сожалению, стала давать сбои, к тому же не по всем достопримечательностям доступна соответствующая информация на пяти языках. Думается, в целом идея очень хорошая, но, как говорится, необходимо довес­ти ее до ума.

В помощь гостям на территории историко-культурного комплекса «Древний Тараз» и мавзолея Айши-биби размещены информационные туристские киоски.

Помимо всего прочего запланированы возведение в Таразе гостиниц международного класса Inter Continental, Rixos и Hаyat, открытие торговых мест на туристских объектах с массовым пребыванием населения, развитие ремесленничества, выпуск рекламной печатной продукции, съемка материалов и видеофильмов для школьников по истории Тараза, проведение фестивалей, выставок и форумов на международном уровне, строительство комплекса «Керуен сарай», центра ремесленников, восточного рынка, кафе и мест отдыха, а также дороги, соединяющей комплексы «Тектурмас» и «Древний Тараз».

В 2021 году создана волонтерская группа «Молодежь туризма», деятельность которой направлена на повышение интереса подрастающего поколения к сфере туризма. На сегодня она включает около 100 добровольцев.

В целом у Жамбылской области есть все основания для того, чтобы стать по крайней мере центром исторического, экологического и даже спортивного туризма.

К сожалению, пока гости используют регион в основном как транзитную зону. Но даже это можно использовать во благо. Наглядным примером можно считать Кордайский район, который успешно развивается за счет своего географического положения как коридор, находящийся между Таразом, Бишкеком и Алматы. Думается, необходимо строить объекты придорожного сервиса высокого класса, ведь не секрет, что иностранцы любят путешествовать с комфортом. Определенные подвижки в этом направлении есть. К примеру, в текущем году к национальным стандартам РК в регионе запланировано привести 40 объектов придорожного сервиса. По 37 из них соответствующие работы уже проведены, до конца года этот список пополнят еще три комплекса.

Все эти и другие объекты, проекты региона еще ждут своего звездного часа, а пока остается только надеяться на лучшее.