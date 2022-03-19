В Национальном военно-патриотическом центре Вооруженных сил председатели республиканских общественных объединений «Жас сарбаз» и «Ассамблея жастары» подписали меморандум о сотрудничестве в сфере военно-патриотического воспитания молодежи.

В мероприятии приняли участие заместитель Председателя Ассамблеи народа Казахстана Марат Азильханов, заместитель министра обороны Республики Казахстан генерал-майор Мухамеджан Таласов, а также воспитанники объединений «Жас Сарбаз» и «Ассамблея жастары».





- Наши молодежные организации не просто подписывают документ, за этим будет стоять активная и слаженная работа. У нас одна цель, и меморандум станет хорошей базой для дальнейшего долгосрочного сотрудничества, - отметил заместитель Председателя Ассамблеи народа Казахстана Марат Азильханов.

Организация «Ассамблея жастары» поддержала развитие военно-патриотического воспитания, организовав проект «Қасиетті парыз».

Генерал-майор Мухамеджан Таласов подчеркнул, что строительство Нового Казахстана во многом зависит от молодого поколения, являющегося главным ресурсом дальнейшего развития и процветания государства, эффективного выполнения инициатив Президента страны Касым-Жомарта Токаева.

Подписание меморандума позволит установить взаимное сотрудничество между общественными объединениями, направить усилия на всестороннее развитие военно-патриотического воспитания подрастающего поколения, оказать поддержку молодежным инициативам, организовывать и реализовывать совместные проекты.