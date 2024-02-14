Железобетонная курсовая
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Лаура Тусупбекова
В Мажилисе Парламента вчера был презентован новый Строительный кодекс. Позиция его автора – Министерства промышленности и строительства – о высокой ответственности застройщика за качество строительства не вызвала доверия и оптимизма у депутатов. Народные избранники считают, что не может быть «железобетонным» документ, который написан, по их мнению, «на коленке» и не учитывает того, что строительные материалы у нас не производят. Да и в целом депутаты назвали проект лоббистским.