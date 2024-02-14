Железобетонная курсовая

Экономика
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Лаура Тусупбекова

В Мажилисе Парламента вчера был презентован новый Строительный кодекс. Позиция его автора – Министерства промышленности и строительства – о высокой ответственности застройщика за качество строительства не вызвала доверия и оптимизма у депутатов. Народные избранники считают, что не может быть «железобетонным» документ, который написан, по их мнению, «на коленке» и не учитывает того, что строительные материалы у нас не производят. Да и в целом депутаты назвали проект лоббистским.

фото из архива "КП"

Но сначала расскажем, в чем, собственно, суть Строительного кодекса. Представил проект вице-министр промышленнос­ти и строительства РК Тимур Карагойшин. Он отметил, что в процессе разработки документа был изучен международный опыт, проведены обсуждения с профессиональным сообществом отрасли, проанализирована деятельность местных субъектов рынка, в результате определены следующие приоритетные направления: это сокращение подзаконного регулирования, определение регуляторных прио­ритетов, прозрачный механизм контроля, соотносимость строительных нормативов с международными стандартами и, конечно же, автоматизация процессов и минимизация человеческого фактора.

Так, в части новых подходов по усилению государственного контроля предлагается внедрение по опыту стран Европейского союза единого цифрового реестра с проведением сертификации специалистов (подтверждение квалификации). Также предлагается внедрение механизма «планового инспектирования» и участие органов ГАСК и ЧС в приемке объектов в эксплуатацию и проведение ревизии всех выданных разрешений.

– Особое внимание в проекте кодекса отведено вопросам цифровизации, которая стала самос­тоятельным направлением, зат­рагивающим практически все смежные области деятельности в строительстве – от предпроект­ной подготовки и вплоть до экс­плуатации объектов. Так, на площадке информационной системы e-Qurylys будут предусмотрены все этапы жизненного цикла строи­тельного объекта, основной упор которого сделан на этапе строительства, – мониторинг прозрач­ности процесса, контроль качества, отчеты технического надзора и авторского сопровож­дения, акты приемов и оплата за фактически выполненные работы и другое. Более того, на этой же площадке будут проводиться процедуры тес­тирования – сертификация специалистов строи­тельной сферы и автоматического ведения реес­тра, – пояснил Тимур Карагойшин.

Также в рамках работ по цифровизации законодательно зак­репляется обязанность информационного моделирования строительных объектов (BIM-технологии), которая должна обеспечить повышение уровня качества работ по проектированию.

– Действующая система аттес­тации экспертов и инженерно-технических работников недос­таточно эффективно отражает степень квалификации экспертов, прошедших аттестацию. В рамках изучения международного опыта планируется внедрить сертификацию инженеров строительной отрасли по аналогии успешной практики Евросоюза с учетом особенностей национального законодательства. Функция по проведению сертификации будет отдана в конкурентную среду и осуществляться участниками рынка, – отметил вице-министр.

Кроме того, планируется установление солидарной ответственности участников строительного рынка с возможностью запрета на осуществление дея­тельности в случае допущения грубых нарушений в сфере строи­тельства. Вводится мера оперативного реагирования – это новая форма контроля за строительством, которая зак­лючается в оперативном реа­гировании на выяв­ленные нарушения. Данный механизм позволит органам ГАСК своев­ременно реагировать на нарушения, приостанавливать строительство до их устранения. При этом, кроме посещения субъекта проверки, данная мера будет также применяться по результатам мониторинга информационных систем. В целом данный механизм позволит повысить качество строительства и обеспечит должный контроль за строи­тельными компаниями.

Проектом вводится механизм «планового инспектирования».

– Плановое инспектирование подразумевает осуществление проверки со стороны государства по графику, составленному самим заказчиком строительства и предоставленному вместе с уведомлением о начале строительно-монтажных работ. При наличии Плана инспектирования выезд инспекторов органов ГАСК будет осуществляться согласно графику (на каждом этапе) в течение всего периода, при этом органы ГАСК будут согласовывать заключение о качестве выполненных работ, без выезда на строительный объект. При отсутствии Плана инспектирования процедура согласования заключения о качестве выполненных работ будет осуществляться с выездом на строительный объект и проведением всех необходимых мер по проверке качества проведенных строительно-монтажных работ, – сказал вице-министр.

Отмечая цели внедрения единого цифрового реестра лицен­зиатов, вице-министр отметил, что это позволит провести ревизию всех выданных разрешений на предмет их соответствия квалификационным требованиям, что позволит очистить рынок от недобросовестных компаний.

– Реестр будет содержать сведения о конкретном субъекте, наличии опыта, квалификации, материальных ресурсов, наличии отраслевых экспертов и так далее.Это позволит обеспечить здоровую конкуренцию субъектов на строительном рынке и повысит компетенцию экспертов, – сказал Тимур Карагойшин.

Также вводится новая глава «Особенности проектирования и строительства в сейсмических зонах». Вопрос очень важный, поскольку порядка 45% территории отнесены к сейсмоопасным зонам по итогам исследования последних лет. Плани­руется принятие комплексных мер по применению строительными компаниями сейсмоизолирующих систем, заблаговременному проведению оценки сейсмической опасности, выбору площадки для строительства, проведения испытаний. Также вводятся новые инс­титуты регулирования – оценка сейсмической опасности и оценка сейсмического риска. В проекте кодекса предусмотрены нормы по паспортизации существующих объектов, направленные для определения износа, проверки качества конструкций, признанию объекта ветхим, возможность реновации.

– Местные исполнительные органы должны обеспечивать проведение паспортизации в сейс­моопасных регионах для оценки сейсмической опасности и сейс­мостойкости строительных объек­тов, – добавил вице-министр.

Тимур Карагойшин отметил, что принятие кодекса и сопутствующего закона будет способствовать приведению отечественных норм к международным стандартам, созданию приемлемых условий для благоприятной конкуренции, повышению качества проектирования и строительства, а также установлению эффективных мер государственного контро­ля за строительством.

– Особо хотелось бы подчеркнуть, что будут созданы условия для транс­формации нормативных документов в отрасли, количество которых будет сокращено как минимум в три раза – с 2,5 тысячи документов до 800, – дополнил достоинства проек­та кодекса Тимур Карагойшин.

Убаюкивающее выступление вице-министра все же не могло усыпить бдительность мажилисменов. Депутата Болатбека Нажиметдинулы возмутило, что за 2022–2023 годы частными компаниями выдано 28 тыс. экспертиз по строительным проектам. Почему направо и налево раздают­ экспертизы, кто стоит за этими компаниями, каковы условия прохождения экспертизы – все эти вопросы в проекте кодекса не учтены, считает депутат, а значит, качество строительства и безопасность зданий остаются под вопросом.

– Что вам мешало поставить зас­лон реализации всем проектам, которые прошли некомпетентно либо дефектно перед заказчиком, и привлечь всех проектировщиков к ответственности? – возмутился Болатбек Нажиметдинулы.

Вице-министра вопросы депутата почему-то возмутили, он назвал их некорректными, но попытался ответить.

– Насчет электронного портала государст­венной экспертизы. Частные экс­пертные организации – у них своя информационная система. И потом, как государственный орган я не имею права в их компетенцию лезть. Это предус­мотрено законом. Вневедомственная экспертиза – она вневедомственная. Поэтому сегодня дано Правительством поручение визуально мониторить, – ответил Тимур Карагойшин.

Депутаты существующим положением вещей с выдачей строи­тельной экспертизы остались недовольны.

Мажилисмен Бакытжан Базарбек достоинств кодекса тоже не узрел и даже раскритиковал его в пух и прах. Он заверил, что изучил законопроект «вдоль и поперек», однако вопросов у него только прибавилось. По словам депутата, многие статьи нового кодекса просто скопированы из старого закона.

– Никакого нового закона нет. Это старые нормы. То есть в старом законе какие были лоббистские нормы в интересах застройщика – они остаются. Я даже скажу больше – вот статья 84 «Жилая зона». В Алматы жилая зона застроена на сейсмоопасных, тектонических разломах, в селеопасных зонах. Единственная надежда была, что жилую зону нельзя размещать на селе-, оползнеопасных зонах. Смот­рим 84-ю статью – стопроцентный состав старого закона, никаких изменений, – уличил разработчиков Бакытжан Базарбек.

Депутат подверг критике и статью 86 законопроекта «Общественная зона», напомнив о сошедшей на дом в предгорьях Алматы оплывины.

– Четыре человека, целая семья­ погибла под селем. Знаете, что зона, где вот эти дома находились, где люди погибли, – это общественная зона. Научная общест­венность говорит: «Надеемся, министерство урегулировало, что общественную зону запрещается устанавливать на селе-, оползнеопасных зонах». Смотрим статью 86 – никаких изменений. Как была 86-я статья в интересах застройщика, так и остается, – продолжил развенчивать «железобетонность» кодекса депутат.

Бакытжан Базарбек отметил, что многие нормы разработчики скопировали из старого документа и что их мог бы написать даже школьник.

– В принципе, вот этот кодекс может сделать школьник десятого класса. Даже не будем говорить, что студент первого курса. Это реферат, курсовая работа. И ее преподносят нам как Строи­тельный кодекс, – возмутился Бакытжан Базарбек.

Депутат констатировал, что в документе не учитываются и воп­росы сейсмоаудита и сейсмообследования территорий.

– То есть, по сути дела, этот кодекс не отвечает на существующие риски и не защищает людей. Это всего лишь 200 страниц белой бумаги, – резюмировал Базарбек.

#заседание #презентация #Строительный кодекс #Мажилис Парламента

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