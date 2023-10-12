Женщина с двойным гражданством почти 20 лет получала пенсию в Казахстане

Культура и общество
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Искакова Айдана
корреспондент

Тем самым она причинила ущерб государству в размере 13 млн тенге

Фото: polisia.kz

Женщина с двойным гражданством почти 20 лет получала пенсию в Казахстане, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ДП ВКО.

Нарушительницу закона с двойным гражданством выявили восточноказахстанские полицейские в начале октября этого года.

Установлено, что 76-летняя жительница района Алтай в ноябре 2002 года приобрела российское гражданство. Более того, в 2004 году, достигнув пенсионного возраста, женщина получала пенсионные выплаты с двух сторон. Ущерб государству составил более 13 млн тенге.

"В данное время у иностранной гражданки изъяты казахстанские документы и зарегистрирована утрата гражданства Республики Казахстан. Помимо этого, нарушительница привлечена к административной ответственности по части 1 статьи 496 КоАП РК в виде штрафа в размере 100 МРП", – отметил начальник УМС ДП ВКО Нурлан Женисканов.

Следует отметить, что на востоке Казахстана с начала года более 45 человек привлекли к административной ответственности за нарушение законодательства о гражданстве.

Миграционная служба ДП ВКО уведомляет, в случае приобретения гражданства другой страны необходимо в течение 30 календарных дней сообщить об этом в органы внутренних дел или загранучреждения РК.
 

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