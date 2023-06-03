Притворялся холостым: стало известно за что водитель убил сотрудницу акимата Актобе

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Жестокий убийца сотрудницы акимата Актобе получил срок.

Фото: Диапазон

Актюбинец убил женщину на втором свидании и получил срок,передает Кazpravda.kz со ссылкой на "Диапазон".

Дело по убийству сотрудницы акимата Актюбинской области рассмотрели в суде. Оно поразило всех своей жестокостью. 29-летний мужчина нанес  35 ударов ножом матери двоих детей.  

23 февраля 47-летняя сотрудница управления культуры облакимата не вернулась домой. Два дня ее искали родные и волонтеры. 

25 февраля актюбинцы содрогнулись от ужасной новости – тело женщины нашли в багажнике 29-летнего актюбинца. Позже выяснилось, что он нанес ей 35 ударов ножом, и положил тело убитой в багажник, там оно пролежало два дня. 

Прокуратура предъявила ему обвинение в убийстве с особой жестокостью, гособвинитель на суде запросил для него 15 лет лишения свободы. Судья специализированного суда по уголовным делам решил, что особой жестокости не было и убрал этот пункт из обвинения. За убийство он приговорил обвиняемого к 11 годам лишения свободы и обязал его выплатить за моральный ущерб 8 миллионов.

У погибшей осталось две дочери, на момент смерти матери обе были несовершеннолетние. 

Незадолго до своей гибели она переехала из Бадамши в Актобе, здесь купила квартиру. Брат погибшей считает, что за убийство сестры назначили слишком мягкое наказание.  

"Они познакомились на сайте и встретились. Он говорил, что холостой, что ему 34 года, хотел серьезных отношений. Вторая встреча у них была 23 февраля около Автоцона, был мороз 35 градусов, поэтому они сидели в машине. В какой-то момент они поругались, потом ему кто-то позвонил, он взял сотовый. Сестра увидела на его телефоне фото детей, стала высказывать ему, что он женат, почему обманул. Он взял с переднего сиденья нож и ударил ее 35 раз. В печень бил, в шею в трех местах, сзади на шее до кости порез был. Она не сразу умерла, мучилась. И при этом суд решил, что особой жестокости не было. Убил и положил в багажник, потом говорят еще ездил с телом. Сестру два дня искали, 25 февраля нашли. Там все было в крови", - рассказал брат погибшей.

#суд #приговор #убийство #Актобе

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