В Павлодарской области сельхозземли передадут новым фермерам

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Иртышском районе Павлодарской области по итогам прокурорской проверки в государственную собственность возвращено 2 531,2 гектара пастбищных земель кадастровой стоимостью свыше 18 млн тенге, передает Kazpravda.kz.

В ходе проверки прокуратура установила факты неэффективного использования земель сельскохозяйственного назначения общей площадью 89 тыс гектаров. 54 землепользователя нарушали требования земельного законодательства, в том числе нормы по минимально допустимой нагрузке на пастбища.

«Проведенный прокуратурой анализ показал, что 54 землепользователя использовали сельхозугодья с нарушением требований земельного законодательства. По 15 фактам, касающимся земель общей площадью свыше 56 тысяч гектаров, материалы направлены в Департамент по управлению земельными ресурсами Павлодарской области для принятия мер и проведения проверок», - сообщает прокуратура.

Возвращенные участки включены в специальный земельный фонд Иртышского района. В дальнейшем они будут предоставлены гражданам для ведения крестьянских и фермерских хозяйств в порядке, установленном законодательством.