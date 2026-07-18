Прокуратура выявила свыше 80 водителей, состоявших на психиатрическом и наркоучете

Нарушения обнаружили в ходе проверки безопасности дорожного движения в Туркестанской области

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прокуратура Сарыагашского района выявила нарушения законодательства в сфере безопасности дорожного движения. В результате проверки права управления транспортными средствами лишились 89 человек, имевших медицинские противопоказания к вождению, передает Kazpravda.kz.

Как установили прокуроры, водители состояли на наркологическом и психиатрическом учете, однако продолжали обладать действующими водительскими удостоверениями и были допущены к управлению транспортными средствами.

«В ходе анализа установлено, что 89 лиц, состоящих на наркологическом и психиатрическом учете и имеющих медицинские противопоказания к управлению транспортными средствами, обладали водительскими удостоверениями и были допущены к управлению транспортными средствами», - сообщили в Генеральной прокуратуре.

В надзорном органе напомнили, что законодательством запрещено допускать к управлению транспортом лиц, страдающих психическими и поведенческими расстройствами, а также заболеваниями, связанными с употреблением психоактивных веществ, если имеются медицинские противопоказания.

По результатам прокурорского реагирования суды прекратили право указанных граждан на управление транспортными средствами. Кроме того, виновные должностные лица привлечены к ответственности в соответствии с законодательством.

В Генеральной прокуратуре отметили, что работа по выявлению и пресечению подобных нарушений продолжается.