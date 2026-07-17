Подпольный мясной цех ликвидировали в Астане

Закон и Порядок,Столица

Изъято более трех тонн продукции

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В столице в ходе оперативно-профилактических мероприятий сотрудники полиции выявили незаконный цех по переработке мясной продукции, оборудованный в одном из частных домов, сообщает Kazpravda.kz 

Производство шло без каких-либо разрешительных документов. Готовая продукция поставлялась в частные магазины и кафе города, а значит, могла в любой момент оказаться на столах жителей столицы, отметили в МВД РК.

- В ходе проверки обнаружено свыше трех тонн мясной продукции неустановленного происхождения и качества. Установлено, что продукция производилась и хранилась с грубейшими нарушениями санитарных норм: не соблюдался температурный режим, продукция хранилась в антисанитарных условиях. Часть мяса имела явные признаки порчи: резкий характерный запах, скопления мух и другие признаки, свидетельствующие о его непригодности к употреблению, - сообщили правоохранители.

По результатам проведенных мероприятий вся обнаруженная продукция уничтожена. Благодаря своевременному вмешательству сотрудников полиции потенциально опасная продукция не поступила в продажу и не попала на столы жителей столицы, заверили в МВД.

Владельцы подпольного цеха привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Полиция напоминает, что незаконное производство и реализация продуктов питания с нарушением санитарных требований создают реальную угрозу жизни и здоровью граждан. Если вам стало известно о подобных фактах, незамедлительно сообщайте в правоохранительные органы, добавили в ведомстве.

 

#мясо #ликвидация #цех

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