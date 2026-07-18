Свыше 1 млрд теңге взыщут с осужденных по делу Air Astana

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Апелляционная коллегия по уголовным делам суда Алматы оставила без изменения приговор по резонансному делу о хищении более 1 млрд тенге в АО «Эйр Астана» и легализации преступных доходов, передает Kazpravda.kz.

По решению суда организатор преступной схемы приговорен к 9 годам лишения свободы. Еще двое фигурантов дела получили по 8 лет 6 месяцев заключения. Всем осужденным назначены конфискация имущества и запрет занимать должности в коммерческих организациях сроком на пять лет.

«Суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны на сумму свыше 1 млрд тенге. Конфискованное имущество будет направлено на возмещение причиненного ущерба. Апелляционная инстанция, рассмотрев доводы защиты, оставила приговор без изменения, а жалобы - без удовлетворения», - сообщила Главная транспортная прокуратура.

В надзорном органе отметили, что апелляционная коллегия не нашла оснований для изменения решения суда первой инстанции. Таким образом, вынесенный ранее обвинительный приговор в отношении всех осужденных оставлен в силе.