Жибек Куламбаева выиграла теннисный турнир в Сербии

Фото: пресс-служба ФТК

Казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева (472 WTA) стала победительницей турнира категории ITF W15 в Куршумлия-Бане (Сербия), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ФТК

В финале казахстанка одолела шведку Лизу Цаар (700-е место) — 2:6, 6:4, 6:2.

Таким образом, Жибек завоевала 5-й одиночный титул ITF в карьере.

Также, четвертая ракетка мира - казахстанка Елена Рыбакина вышла в 1/4 финала Уимблдонского теннисного турнира, где сыграет с украинкой Элиной Свитолиной.