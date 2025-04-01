Житель Алматинской области модифицирует инвалидные коляски

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Асет Калымов
собственный корреспондент по Алматинской области

Сельчанин пытается облегчить жизнь людям с ограниченными возможностями. 

фото Юрия Беккера

Десять лет назад житель села ­Кокозек Карасайскоо района Жаксылык Сеитов в результате несчастного случая получил тяжелую травму, которая надолго приковала его к больничной койке. Но, оформив инвалидность, молодой человек не отчаялся. Помаленьку стал делать физические упражнения, пытаясь реанимировать поврежденные органы.

Энергичный парень не сидит без дела: возглавляет общество защиты прав инвалидов Алатауского района города Алматы, участвует в соревнованиях по шашкам и тоғызқұмалақ. Однажды, изу­чая технические новинки в Интернете, Жаксылык наткнулся на снимок электронного руля с колесом и мотором. Это устройство, похожее на переднюю часть велосипеда, соединяют с инвалидной коляской, и тогда она превращается в самодвижущийся агрегат, управляемый без посторонней помощи.

Спрос на такую технику достаточно высок, поскольку передвижение на ней дешевле, чем на такси. Правда, руль необходимо подзаряжать, полного заряда батареи хватает на 20–25 км.

– Здорово, подумал я, и решил срочно обзавестись подобным приспособлением, – вспоминает сельчанин. – Ведь с его помощью не нужно толкать колеса руками – от этого быстро устаешь и далеко не уедешь. А мне по делам часто приходится ездить в Алматы. Но больно кусалась цена электрического руля, доходившая до 500 тысяч тенге. Именно тогда пришла идея смастерить данное устройство самому.

На изготовление первого аппарата, собранного из бэушных запчастей и подручных материалов, ушло много времени. Результат эксперимента превзошел все ожидания. Сейчас тот агрегат Жаксылык хранит дома – как музейный экспонат.

В общей сложности за два года умелец изготовил 17 электроприставок. Продает он их по цене вдвое ниже рыночной – 250 тыс. тенге. Причем два аппарата мас­тер подарил собратьям по несчастью, понимая, что они не могут позволить себе такую роскошь.

– В сельской местности проживает немало инвалидов-колясочников, мечтающих быстро передвигаться без посторонней помощи, – продолжает мой собеседник. – Но не у всех есть возможность купить электропривод. Ищу спонсоров, желающих профинансировать мой проект и тем самым оказать поддержку людям с особыми потребностями. Если найдутся меценаты, многие инвалиды бесплатно получат эту чудо-технику.

К слову, аппарат похож на модный ныне электрический велосипед. Компоненты и запчасти на него продаются в специа­лизированных магазинах и на рынках.

Жаксылык мечтает, чтобы данное устройство внесли в портал социальных услуг, пользуясь которым, люди с ограниченными возможностями сами могли выбрать, у кого купить электроколяску, протез и другие спецсредства.

В числе других планов креативного мужчины – строительство реабилитационного центра для инвалидов в ­Елтайском сельском округе Карасайского района, где он проживает. С просьбой о содействии в решении данного вопроса Жаксылык неоднократно обращался в сельский акимат, но пока безрезультатно.

Одна из острых проблем – отсутствие помещения у общества защиты прав инвалидов Алатауского района Алматы. Здесь необходима поддержка городских властей.

По словам Жаксылыка, решение этих задач позволит людям с инвалидностью заниматься спортом, совместно проводить досуг, улучшит качество их жизни. Поверив в собственные силы, они способны принести обществу много пользы.

#Алматинская область #инвалидность #сельчанин #коляски

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