Жителей Темиртау напугало видео с разгуливающим тигром

Женщина, распространявшая ложную информацию о тигре в Карагандинской области, привлечена к ответственности, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на телеграм-канал МВД

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Жителей города Темиртау Карагандинской области напугало видео с разгуливающим вдоль дороги тигром.

Сотрудники полиции привлекли женщину к административной ответственности за распространение ложной информации. Она заплатит штраф на сумму 73 840 тенге.

В полиции отметили, что распространение фейков влечет административную, а в некоторых случаях уголовную ответственность. Они призвали граждан проявлять ответственность в своих публикациях и проверять достоверность информации перед ее распространением.