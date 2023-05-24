Жительница Шымкента напала на сотрудницу авиакомпании в аэропорту

Теперь ей грозит штраф или административный арест до 15 суток.

Фото: Kazpravda.kz

Жительница Шымкента напала на представителя Air Astana из-за переноса рейса. Она повредила руку супервайзеру компании и обматерила её, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Otyrar.kz.

"В линейное отделение полиции в аэропорту Шымкента с заявлением обратилась 22-летняя сотрудница авиакомпании "Air Astana". Она рассказала, что на неё напала пассажирка, женщина вела себя агрессивно, распускала руки и выражалась в её адрес нецензурной бранью. Всё из-за задержки и переноса рейса Шымкент – Алматы", - говорится в сообщении.

Как стало известно, женщине 43 года. Она проживает в Шымкенте. В порыве гнева нападавшая нанесла телесные повреждения пострадавшей — ушиб кисти. Теперь ей грозит штраф или административный арест до 15 суток.

"В отношении женщины составлены два административных протокола: по статье 434 КоАП РК "Мелкое хулиганство" и статье 73-1 КоАП РК "Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью". Административные дела направлены в специализированный межрайонный адмсуд Шымкента для принятия процессуального решения", – сообщили в полиции.