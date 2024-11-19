Жизнь в ритме дзюдо

Серик Онгарбаев стал единственным обладателем 8-го дана на постсоветском пространстве. Так Международная федерация дзюдо (IJF) оценила вклад казахстанца в развитие и популяризацию боевых искусств. Это большой успех и следствие достижений страны в развитии этого вида спорта, у истоков которого и стоял Серик Ануарович.

В этом году в Казахстане появился свой олимпийский чемпион в дзюдо – Елдос Сметов, равных которому не было на летних Играх-2024 в Париже. Акмарал Науатбек стала победительницей Паралимпийских игр во Франции, завоевав «золото».

– Дзюдо в мире по популярности занимает второе место после футбола, – говорит Серик Онгарбаев. – В ООН зарегистрировано 194 государства, а в борьбе дзюдо – 200 федераций. В Японии, Франции, Бельгии, Голландии дзюдо входит в школьную программу. Дети со второго класса занимаются этим видом спорта. На Олимпиаде в Париже залы были переполнены, был невиданный ажиотаж. И на этом фоне Елдос Сметов завоевал золотую медаль. Конечно, он станет примером для подростков и молодежи, которые выберут для себя этот вид спорта.

Серик Ануарович к спорту приобщился с детства. Семья жила рядом со стадионом «Динамо». Как все мальчишки, играл в футбол, немного занимался гимнастикой, қазақ күресі и другими национальными видами спорта. Со временем в перечне увлечений появилось самбо. Стремление овладеть приемами самообороны и борьбы привело в спортивную секцию. Первый тренер по вольной борьбе Евгений Борисов учил не только технике, но и выносливости, терпению. Затем мастерство начинающего спортсмена оттачивал Геннадий Трушков.

Заниматься самбо Серик Онгарбаев продолжил во время службы в армии. Попал в спортивный клуб армии в Новосибирске, участвовал в соревнованиях. В 19 лет осуществил свою мечту, став мастером спорта СССР.

– В это время в стране уже открылась Федерация дзюдо, – рассказывает Серик Онгарбаев. – Самбисты плавно переходили из самбо в дзюдо, параллельно участвуя в соревнованиях по обоим видам спорта, хотя правила сильно отличались. Были среди нас и те, кто оставался верен самбо. Меня же дзюдо как вид спорта привлекал тем, что там шло развитие выносливости и силы, исповедовалась строгая философия, был упор на духовные аспекты. У дзюдо были свои правила, своя методика, свой стиль – и все очень строго. Не все хотели перестраиваться.

Перспективного спортсмена пригласили в Омск в Институт физкультуры. Серик Онгарбаев окончил дневной факультет. Почти семь лет прожил в России. Там женился, там же родилась старшая дочь. В 1979 году вернулся в родной город. Пришел на работу тренером к Валерию Хлобутскому, родоначальнику дзюдо в Чимкенте.

Работа в Школе высшего спортивного мастерства и секции на стадионе «Динамо» носила командный характер. Валерий Хлобутский руководил тренировками и подготовкой спортсменов. Серик Онгарбаев и Александр Корольчук, кроме тренерской работы, выступали судьями на соревнованиях. С 1984 года Серик Ануарович начал судить всесоюзные соревнования. На тот момент ему исполнилось 30 лет, он был одним из самых молодых арбитров Союза.

В историю спорта Южно-Казахстанской области Серик Онгарбаев вошел как первый судья всесоюзной категории. К слову, последнюю Спартакиаду народов СССР в январе 1991 года в Минске судил именно он. В 1988 году одним из первых в Казахской ССР открыл и возглавил Федерацию дзюдо Южно-Казахстанской области. И только потом по его пути пошли другие регионы республики, вскоре ставшей суверенной.

Первый чемпионат независимого Казахстана в 1992 году состоялся в Шымкенте в зале ДК «Фосфор». Главным судьей соревнований был Серик Онгарбаев – председатель коллегии судей сначала Казахской ССР, а потом Республики Казахстан, заслуженный тренер РК, спортивный директор Федерации дзюдо Азии, первый казах, ставший судьей международной категории по дзюдо, первый рефери из нашей республики, судивший на Олимпийских играх в Сиднее (Австралия).

В 1994 году впервые сборная команда Казахстана приняла участие в Азиатских играх, которые проходили в Хиросиме (Япония). Это была первая поездка Серика Ануаровича на родину дзюдо в качестве арбитра. Дебют оказался фееричным: начинающего судью-международника признали лучшим арбитром Азиатских игр.

С тех пор началась активная судейская практика, продлившаяся до 2006 года. В его активе судейство на чемпионатах мира по дзюдо: в 1995 году – в японском городе Тиба, в 1997-м – в Париже, в 1999-м – в Бирмингеме (Англия), в 2001-м – в Мюнхене (Германия). Судейство на трех Азиатских играх: в Хиросиме в 1994-м, в Бангкоке (Таиланд) в 1998-м, в 2002-м в Пусане (Южная Корея). На столь крупных соревнованиях обычно в качестве главных судей работали только японцы или южнокорейцы, но наш земляк стал исключением.

В 2003 году Серик Онгарбаев возглавил департамент спорта Южно-Казахстанской области, переключившись на административную работу и сократив поездки по соревнованиям. В это время южноказахстанские спорт­смены стали призерами Азиатских игр, чемпионами Азии, на Олимпийских играх в Афинах участвовали 20 спортсменов региона, а Геннадий Лалиев вернулся из Греции с серебряной медалью.

Как тренер он воспитал много талантливых спортсменов. Это мастер спорта международного класса по дзюдо Муратбек Кипшакбаев – чемпион РК по дзюдо, чемпион Азии 2004 года, участник Олимпийских игр в Афинах. Иван Баглаев в Бангкоке на Азиатских играх завоевал серебряную медаль, затем представлял страну на Олимпийских играх в Сиднее. На тех Олимпийских играх пятый результат показал чемпион Азии по дзюдо, серебряный призер 13-х Азиатских игр Базарбек Донбай.

В 2004 году впервые чемпионат Азии проходил в нашей стране. И сразу три казахстанских спортсмена стали чемпионами, причем двое из них – из Шымкента. Это Базарбек Донбай (весовая категория до 60 кг), Марат Капакбаев (до 66 кг), Асхат Жеткеев (до 100 кг). К слову, Асхат стал первым призером чемпионата мира среди взрослых в 2001 году, завоевав бронзовую медаль в Мюнхене. И он же был первым призером Олимпийских игр 2008 года в Пекине, вернувшись на родину с серебряной медалью.

Серик Ануарович и сейчас не отошел от дзюдо. Его имя хорошо знакомо дзюдоистам всего мира. Его так же приглашают на крупные соревнования в качестве почетного гостя, в жюри. Благодаря дзюдо он объездил весь мир, был на всех континентах. Китай, Южная Корея и Япония стали чуть ли не домом родным.

– Дзюдо – это моя жизнь, я полностью посвятил себя этому виду спорта, – признается Серик Онгарбаев. – Это моя семья, моя любовь. И своим ученикам я всегда говорил и говорю: чтобы чего-то достичь в дзюдо, надо его любить. Если не любишь этот вид спорта, зачем им заниматься?

Серик Онгарбаев продолжает работать, хотя уже семь лет как на пенсии. Пару лет попробовал посвятить ничегонеделанью, но не смог сидеть дома и опять пришел на работу. Сейчас он заместитель директора спортивной школы по стрелковым видам спорта. Продолжает воспитывать спортсменов, получая удовольствие от работы.

В завершение беседы я спросила, какая из спортивных наград ему особенно дорога.

– Наверное, значок мастера спорта СССР, – на миг задумался Серик Онгарбаев. – В то время было очень мало мастеров спорта. Это была моя запредельная мечта. Я постоянно его рассматривал, радуясь, что добился такого успеха. Когда сдал экзамен на судью международного класса в Нью-Дели в марте 1994 года, это был тоже восторг. Надо было выучить всю терминологию на японском языке, говорить на английском, а в школе я изучал немецкий… В 1999 году в Бирмингеме на большой международной конференции делал доклад по дзюдо на англий­ском языке. Страшно переживал, что не пойму вопросов аудитории, это был большой стресс. И все это ради того, чтобы борьба дзюдо получила достаточное развитие в Казахстане.

Сейчас дзюдо в республике занимаются более 165 тыс. человек. Это много, но это не предел. Серик Онгарбаев не сомневается, что желающих будет еще больше после победы наших борцов на Олимпийских играх в Париже и визита в Казахстан президента Международной федерации дзюдо Мариуса Визера. Он приезжал этой осенью в Астану, чтобы обсудить проведение в нашей столице в 2027 году лицензионного чемпионата мира, а также вопрос открытия академии Международной федерации дзюдо. Это тоже является подтверждением того, что Казахстан занял достойное место в большой семье Международной федерации по дзюдо.