Исламский Банк «ADCB» (ранее — Al Hilal Bank) стал первым исламским банком, открывшимся в Казахстане и странах СНГ

Фото: пресс-служба правительства РК

Вице-премьер – министр национальной экономики Серик Жумангарин провел встречу с председателем правления АО «Исламский Банк «ADCB» Гордоном Хаскинсом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК

Банк был основан в 2010 году в соответствии с межправительственным соглашением между Республикой Казахстан и Объединенными Арабскими Эмиратами. За 15 лет деятельности банк профинансировал проекты в стране на сумму более $3 млрд. В числе крупнейших – строительство завода по производству полиэтилена в Атырауской области мощностью 1,25 млн тонн в год (проект Silleno), установки по производству водорода и азота на АНПЗ и ПНХЗ, проекты в сфере строительства модернизации железнодорожной инфраструктуры и другие.

В рамках работы с фондом «Даму» банк направил 25 млрд тенге на поддержку предпринимателей в приоритетных секторах экономики. По словам председателя правления фонда Фархата Сарсеекова, интерес со стороны бизнеса к исламским инструментам финансирования остается высоким.

Во время встречи участники обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества, в том числе вопросы взаимодействия исламского банкинга с налоговым законодательством Казахстана. Представители банка сообщили о планах по увеличению объема финансирования казахстанских проектов.

Серик Жумангарин предложил рассмотреть агропромышленный комплекс, особенно животноводство, как одно из наиболее перспективных направлений для инвестиций. Казахстан стабильно наращивает экспорт мяса в страны Ближнего Востока, где сохраняется высокий спрос на продукцию премиального качества.