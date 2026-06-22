Вице-премьер встретился в Кабуле с губернаторами провинций Герат и Кундуз

Как отметил Серик Жумангарин, Герат и Кундуз являются провинциями, с которыми Казахстан поддерживает наиболее тесные торгово-экономические связи

Фото: пресс-служба правительства РК

Заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Республики Казахстан Серик Жумангарин провел встречи с губернатором провинции Кундуз Маулави Насруллой Мати и губернатором провинции Герат Нуром Ахмадом Исламджаром, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

В ходе обсуждения с губернатором Герата обсуждены вопросы развития транспортно-логистического сотрудничества и расширения взаимной торговли. Серик Жумангарин напомнил, что в прошлом году Казахстан выступил с инициативой строительства железной дороги Тургунди – Герат. Кроме того, завершается строительство железнодорожной линии Хаф – Герат, в реализации которой также принимает участие казахстанская сторона.

Для увеличения взаимного товарооборота казахстанская сторона предложила нарастить поставки афганской плодоовощной продукции на рынок Казахстана. В свою очередь Казахстан готов увеличить экспорт муки в провинцию Герат. При содействии Торгового дома Казахстана в Герате в апреле и мае текущего года между АО «Продовольственная контрактная корпорация» и частными афганскими компаниями были заключены два контракта на поставку казахстанской муки.

«Мы рассматриваем Герат как один из ключевых узлов для продвижения казахстанской продукции на афганский рынок. Особый интерес для казахстанской стороны представляет развитие поставок зерна и муки, растительного масла, строительных материалов, металлургической продукции, сельскохозяйственной техники, химической продукции и удобрений, а также товаров глубокой переработки», — отметил Серик Жумангарин.

В ходе встречи губернатор Герата подчеркнул важность дальнейшего развития транспортной инфраструктуры и создания бесшовной логистики для экспорта афганской продукции через территорию Казахстана, в том числе через порт Актау. По его словам, развитие торговых маршрутов через Герат будет способствовать экономическому росту не только провинции, но и других регионов Афганистана.

На встрече с губернатором Кундуза обсуждены перспективы реализации совместных инвестиционных проектов. Глава провинции поднял вопрос возможного участия казахстанской стороны в строительстве цементного завода в Кундузе, отметив наличие в регионе необходимой сырьевой базы. Кроме того, инвесторы провинции заинтересованы в сотрудничестве с казахстанским бизнесом по импорту муки и подсолнечного масла. Также была отмечена потребность в расширении холодильных мощностей в регионе для хранения и экспорта плодоовощной продукции.

Отдельное внимание было уделено развитию агропромышленного комплекса. По словам губернатора, Кундуз является одним из крупнейших сельскохозяйственных регионов Афганистана и заинтересован в создании предприятия по производству минеральных удобрений. Инвесторы провинции готовы к реализации таких проектов совместно с казахстанскими партнерами.

Провинция Герат является важнейшим торгово-логистическим узлом западного Афганистана. Регион обеспечивает выход афганских товаров на рынки Ирана, стран Персидского залива и Центральной Азии. В Герате действует Торговый дом Казахстана, который рассматривается как один из ключевых инструментов расширения двусторонней торговли и продвижения казахстанской продукции на афганский рынок.

Административный центр провинции – Герат, один из крупнейших и наиболее экономически развитых городов страны. Население провинции составляет порядка 2–2,2 млн человек. В регионе функционирует свыше 200 промышленных предприятий, включая производства строительных материалов и солнечных панелей. Герат также является центром традиционного ковроткачества и производства шафрана – одного из важных экспортных товаров Афганистана.

Провинция Кундуз расположена на северо-востоке Афганистана и считается одним из наиболее плодородных регионов страны. Основу экономики составляет сельское хозяйство. Здесь выращиваются пшеница, рис, хлопок, кукуруза, ячмень, бобовые культуры, кунжут, овощи и фрукты. Значительную роль играет производство хлопка, который традиционно является одной из основных экспортных культур региона. Также развито животноводство и переработка сельскохозяйственной продукции. Экспортный потенциал провинции связан прежде всего с поставками хлопка и текстильной продукции, зерновых культур, фруктов, овощей и продукции животноводства.