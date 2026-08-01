Cathay Pacific Cargo запустила регулярные грузовые рейсы через Астану

Один из крупнейших мировых грузовых авиаперевозчиков будет выполнять пять рейсов в неделю через столичный аэропорт

Фото: Пресс-служба Международного аэропорта Астаны

В Международном аэропорту Астаны встретили первый регулярный грузовой рейс авиакомпании Cathay Pacific Cargo — одного из крупнейших мировых операторов грузовых авиаперевозок и национального авиаперевозчика Гонконга, передает Kazpravda.kz.

С 1 августа авиакомпания приступила к выполнению пяти регулярных грузовых рейсов в неделю через столичный аэропорт. Новый маршрут станет частью развития международной грузовой логистики Казахстана и будет способствовать укреплению транзитного потенциала страны.

«Запуск регулярных рейсов Cathay Pacific Cargo стал результатом двухлетней работы Международного аэропорта Астаны по привлечению одного из ведущих мировых грузовых авиаперевозчиков. Проект реализован после серии переговоров, рабочих встреч и консультаций с представителями авиакомпании. Регулярная транзитная программа через столичный аэропорт открывает новые возможности для развития грузовой авиации Казахстана», - сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Астаны.

В церемонии встречи первого рейса приняли участие представители Комитета гражданской авиации Министерства транспорта, руководства Международного аэропорта Астаны и авиакомпании Cathay Pacific Cargo.

По словам заместителя председателя Комитета гражданской авиации Бауыржана Умиралиева, приход одного из крупнейших мировых грузовых перевозчиков подтверждает растущую роль Казахстана как транспортно-логистического хаба между Азией и Европой и будет способствовать увеличению объемов грузовых авиаперевозок.

Cathay Pacific Cargo ежегодно перевозит более 1,5 млн тонн грузов и выполняет рейсы более чем по 40 грузовым направлениям собственной сети. Компания эксплуатирует парк из 20 грузовых самолетов Boeing 747 Freighter и специализируется на перевозке электроники, фармацевтической продукции, скоропортящихся товаров, ценных и срочных грузов.