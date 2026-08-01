На вершине Памира развернули Конституцию Казахстана и исполнили кюй

Фото: из архива героя.

Казахстанский альпинист, музыкант и артист Казахского национального музыкально-драматического театра имени Калибека Куанышбаева Алибек Кайырбек поднял действующую Конституцию Республики Казахстан и казахскую домбру на вершину Пик Раздельная высотой 6148 метров в Памире, передает Kazpravda.kz.

Восхождение состоялось в рамках международного культурно-патриотического проекта «Домбыра на вершинах мира», цель которого — популяризация Казахстана, его культуры, государственных символов и национальных ценностей.

На вершине Пика Раздельная Алибек Кайырбек исполнил казахские кюи на домбре, а также поднял действующую Конституцию Республики Казахстан. Во время международных экспедиций он знакомит альпинистов из разных стран с историей Казахстана, его культурой, государственными символами и Основным Законом страны.

За годы реализации проекта Алибек Кайырбек совершил восхождения на высочайшие вершины Европы, Африки, Гималаев, Тянь-Шаня и Памира. На каждой из них он исполняет произведения казахской музыкальной культуры, представляя Казахстан на международной арене.

В прошлом году, в честь 30-летия Конституции Республики Казахстан, альпинист впервые поднял Основной закон страны на вершину Айленд-Пик в Гималаях. В 2026 году он продолжил эту традицию, совершив восхождение на Памир.