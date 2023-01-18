Зимний фестиваль пройдет в Астане

Принять участие в спортивных состязаниях может любой желающий с хорошим здоровьем.

Фото: Kazpravda.kz

19 февраля в Астане пройдет зимний фестиваль «Буркасын - 2023», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.

Данное мероприятие пройдет по 10-ти видам спорта в рамках ежегодной программы зимнего фестиваля - лыжные гонки, поднятие гири, армрестлинг, поясная борьба, перетягивание каната, пима-хоккей, соревнования по стрельбе, автоспорт, мотоспорт, зимний футбол.

Принять участие в спортивных состязаниях может любой желающий с хорошим здоровьем, отметили в акимате.

При прохождении регистрации необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

Регистрация на лыжные гонки организуется в месте проведения за 30 минут до старта согласно графику. Стартовые номера участников выдаются за 30 минут до старта по каждой возрастной группе.

Победители и призеры в каждой возрастной группе будут награждены дипломами, медалями и ценными призами.

Зимний фестиваль начнется 19 февраля в 11:00 на реке Есиль у амфитеатра.

Соревнования проводятся с соблюдением санитарных норм и техники безопасности, добавили в городской администрации.