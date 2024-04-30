Как будут работать автомобильные пункты пропуска, рассказали в КНБ

Речь идет о праздничных датах - 1,7 и 9 мая, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ

Фото: Погранслужба

В соответствии с Соглашением между правительствами Казахстана и Китая 1, 7 и 9 мая 2024 года пропуск лиц, транспортных средств и грузов в автомобильных пунктах пропуска на казахстанско-китайской границе будет временно приостановлен, за исключением Международного центра приграничного сотрудничества «Хоргос» и железнодорожных пунктов пропуска.

На казахстанско-узбекской границе в связи с проводимой реконструкцией закрыт пункт пропуска «Капланбек», ограничено движение лиц и транспортных средств в пунктах пропуска «Тажен», «Атамекен» и «Казыгурт».

Пункты пропуска на российском, кыргызском и туркменском направлениях функционируют в штатном режиме.

Гражданам рекомендуют заранее планировать свои маршруты.