Названы самые популярные казахские имена

Бюро национальной статистики выпустило публикацию по популярным именам и фамилиям казахстанцев по итогам переписи 2021 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Бюро нацстатистики

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

63 тыс. мужчин по имени Азамат и 73 тыс. женщин с именем Аружан проживали на момент переписи 2021 года в Казахстане.

Так, согласно данным, более 33 тыс. имен встречаются больше 10 раз и 29 тыс. фамилий – больше 100 раз. Также в электронной таблице отражены популярные имена и фамилии русских и узбеков – наций, которые считаются многочисленными в Казахстане после казахов.

Больше 10 000 раз встречается 136 мужских и 146 женских казахских имен. Так, самыми популярными именами среди мужчин стали Азамат (63 тыс. человек), Серик (53 тыс. человек), Марат (50 тыс.), женщин – Аружан (73 тыс. человек), Мадина (59 тыс. человек), Динара (59 тыс. человек).

Именами, которые одномоментно популярны среди мужчин и женщин стали – Бахыт, Саулет. 585 тыс. человек носят унисекс имена.

Самое популярное добавочное слово «гүл» к женскому имени часто начало встречаться после 1950-х годов, вплоть до 2000-х годов.

По данным электронной таблицы, также можно определить, что казахи стали больше предпочитать более короткие имена. Интересно, что за исключением 70-80-х годов, мужские имена оказывались длиннее женских.

Также «бай», «бек», «жан», «хан» стали самыми популярными окончаниями казахских имен. Самое популярное окончание «бек» лидировало на протяжении прошлого столетия, но стало убывать после 2000-х. При этом окончание «хан» демонстрирует стабильный рост последние 30 лет.

Больше 10 000 раз в Казахстане встречается 69 казахских фамилий. Так в ТОП-3 казахских фамилий попали Ахметов (56 тыс.), Серік (39 тыс.), Омаров (36тыс.). Среди казахов фамилии с окончаниями -ов, ев, ин (ова, ева, ина) составляет 64%. Однако анализируя фамилии по годам рождения, можно заметить стабильное снижение в общей доле фамилий, которые имеют данные окончания.

Также в Казахстане немало граждан, которые являются двойными тезками, как по имени, так и фамилии. Так, самыми многочисленными стали Серик Ахметов (415) и Айзере Серік (517).