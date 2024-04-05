Змеи узнают себя в «зеркальном тесте»

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Это выяснили канадские ученые во время «зеркального теста» на основе обоняния. Такое поведение животных предполагает наличие у них некой формы самоосознания, что противоречит ранее выдвинутому мнению, будто змеи не обладают когнитивными способностями.

В предыдущих исследованиях ученые выяснили, что некоторые виды животных, в том числе петухи, лошади и рыбы губаны-чистильщики, обладают способностью к самоузнаванию — один из этапов самоосознания. Это показал «зеркальный тест» с меткой, когда на часть тела животных наносят отметину, которую они не могут видеть напрямую, после чего помещают их перед зеркалом и наблюдают за поведением. Если животное прикасается к метке (или пытается стереть), когда смотрит в зеркало, значит, осознает, что это его отражение, а не кого-то другого.

Такие тесты прекрасно работают с животными, которые используют зрение в качестве основного органа чувств. Но как быть с теми, кто живет в мире обоняния, вроде собак? Понять с помощью зеркала, существует ли у таких видов представление о самих себе, довольно непросто. Нужны запахи.

Группа канадских психологов под руководством Ноама Миллера из Университета Уилфрида Лорье разработала «зеркальный тест» на основе обоняния и провела его с двумя видами змей: восточной подвязочной змеей и королевским питоном.