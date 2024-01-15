Знак глубокого уважения Общество 15 января 2024 г. 1:30 8 Асет Калымов Общественность Алматинской области широко отметила 112-летие выдающегося сына казахского народа Динмухамеда Кунаева. фото Жумабая Мусабекова и из открытых источников В минувшую пятницу в городах и селах региона состоялись памятные мероприятия, посвященные дню рождения видного государственного и общественного деятеля, трижды Героя Социалистического Труда, академика Академии наук КазССР Динмухамеда Кунаева. Торжества начались с возложения цветов к памятнику Кунаеву на центральной площади областного центра. Как отметили председатель городского совета ветеранов Амангельды Беспаев, первостроитель Капшагайской ГЭС Александр Чжен и другие участники церемонии, будучи во главе республики, Динмухамед Кунаев внес весомый вклад в строительство 43 городов, в том числе Капшагая, Балхаша, Темиртау, Рудного, Кентау, Экибастуза. Поэтому присвоение имени выдающегося политика одному из возведенных им городов – закономерное выражение благодарности народа. – Два года назад благодаря решению Главы государства и поддержке местных жителей историческая справедливость была восстановлена, ведь образование Капшагая, возведение здесь ГЭС и водохранилища – это прямая заслуга Динмухамеда Ахмедовича, – подчеркнул Амангельды Беспаев. – В последнее время город Конаев растет и преображается на глазах. Здесь развернулось масштабное строительство жилья, социальных объектов. Верим, что у областного центра впереди большое будущее! Он уже стоит в ряду самых перспективных городов страны! По словам аксакалов, лично встречавшихся с Димаш-ага, это был кристальной чистоты человек, высокообразованный, культурный, интеллигентный. Его отличали скромность, доброта, уважение к собеседнику. Димаш Ахмедович был наделен уникальными лидерскими качествами и вместе с тем оставался простым человеком. Предпочитал ходить на работу пешком, без охраны, редко пользовался служебным автомобилем. В памяти соотечественников он остался честным руководителем, олицетворяющим целую эпоху. В этот же день в регионе состоялись концерты, выставки, спортивные состязания, посвященные 112-летию Динмухамеда Кунаева. Особый интерес вызвала экспозиция, организованная в краеведческом музее села Баканас. Здесь хранится богатая коллекция одежды, личных вещей, фотографий и книг известного политика. Панорама на всю музейную стену отражает главные достопримечательности Алматы, построенные по инициативе Динмухамеда Кунаева. Это телебашня Коктобе, Дворец Республики, гостиница «Казахстан», цирк, Дворец бракосочетаний, КазГУград, банный комплекс «Арасан» и другие объекты. Память выдающегося политика почтили и на торжественной церемонии в Алматы, где собрались представители местной общественности, ученые-историки, а также родственники Динмухамеда Кунаева. Как отметили горожане, история страны неразрывно связана с деятельностью Динмухамеда Кунаева, благодаря усилиям которого экономический потенциал Казахстана вырос в семь раз. Его имя навсегда останется в сердце каждого казахстанца, его биография служит ярким примером подрастающему поколению. #память #празднование #Динмухамед Кунаев #113-лет