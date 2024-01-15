Знак глубокого уважения

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Асет Калымов

Общественность Алматинской области широко отметила 112-летие выдающегося сына казахского народа Динмухамеда Кунаева.

фото Жумабая Мусабекова и из открытых источников

В минувшую пятницу в городах и селах региона состоялись памятные мероприятия, посвященные дню рождения видного государственного и общественного деятеля, трижды Героя Социалистического Труда, академика Академии наук КазССР Динмухамеда Кунаева. Торжества начались с возложения цветов к памятнику Кунаеву на центральной площади областного центра.

Как отметили председатель городского совета ветеранов Амангельды Беспаев, первостроитель Капшагайской ГЭС Александр Чжен и другие участники церемонии, будучи во главе респуб­лики, Динмухамед Кунаев внес весомый вклад в строительство 43 городов, в том числе Капшагая, Балхаша, Темиртау, Рудного, Кентау, Экибастуза. Поэтому присвоение имени выдающегося политика одному из возведенных им городов – закономерное выражение благодарности народа.

– Два года назад благодаря решению Главы государства и поддержке местных жителей историческая справедливость была восстановлена, ведь образование Капшагая, возведение здесь ГЭС и водохранилища – это прямая заслуга Динмухамеда Ахмедовича, – подчеркнул Амангельды Беспаев. – В последнее время город Конаев растет и преображается на глазах. Здесь развернулось масштабное строи­тельство жилья, социальных объектов. Верим, что у областного центра впереди большое будущее! Он уже стоит в ряду самых перспективных городов страны!

По словам аксакалов, лично встречавшихся с Димаш-ага, это был кристальной чистоты человек, высокообразованный, культурный, интеллигентный. Его отличали скромность, доб­рота, уважение к собеседнику. Димаш Ахмедович был наделен уникальными лидерскими качест­вами и вместе с тем оставался простым человеком. Предпочитал ходить на работу пешком, без охраны, редко пользовался служебным автомобилем. В памяти соотечест­венников он остался честным руководителем, олицетворяю­щим целую эпоху.

В этот же день в регионе состоя­лись концерты, выставки, спортивные состязания, посвященные 112-летию Динмухамеда Кунаева. Особый интерес вызвала экспозиция, организованная в краеведческом музее села Баканас. Здесь хранится богатая коллекция одеж­ды, личных вещей, фотографий и книг известного политика.

Панорама на всю музейную стену отражает главные досто­примечательности Алматы, построенные по инициа­тиве Динмухамеда Кунаева. Это телебашня Коктобе, Дворец Респуб­лики, гос­тиница «Казахстан», цирк, Дворец бракосочетаний, КазГУград, банный комплекс «Арасан» и другие объекты.

Память выдающегося политика почтили и на торжественной церемонии в Алматы, где собрались представители местной общественности, ученые-историки, а также родственники Динмухамеда Кунаева. Как отметили горожане, история страны неразрывно связана с деятельностью Динмухамеда Кунаева, благодаря усилиям которого экономический потенциал Казахстана вырос в семь раз. Его имя навсегда останется в сердце каждого казахстанца, его био­графия служит ярким примером подрастающему поколению.

#память #празднование #Динмухамед Кунаев #113-лет

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