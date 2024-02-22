«Золотой» танец Статьи 22 февраля 2024 г. 2:10 0 Рустам Алмазов Артистка «Қазақконцерта» с триумфом вернулась с Международного хореографического конкурса в Германии. фото пресс-службы МКИ Акканат Смагулова, солистка ансамбля «Гүлдер» Государственной академической концертной организации «Қазақконцерт» им. Розы Баглановой, стала лауреатом золотой медали в номинации «Народный танец» на престижном международном хореографическом конкурсе TANZOLYMP в Берлине. На суд жюри конкурса артистка представила два номера: «Аққу» в хореографии Анвары Садыковой и «Ерке бала» в постановке Алмата Шамшиева. Как сообщает пресс-служба Министерства культуры и информации, в конкурсе приняли участие более 800 человек, только 34 из них прошли отбор и выступили на гала-концерте. Отметим, возможность выступать на гала-концерте в номинации «Народный танец» получила только Акканат Смагулова. Фестиваль-конкурс TANZOLYMP проводится ежегодно и считается одним из самых престижных хореографических состязаний. Конкурсную программу оценивает независимое жюри, в составе которого – заслуженные деятели культуры, искусства и профессиональные педагоги танца. Триумф Акканат Смагуловой на международной сцене еще раз подтвердил высокий профессиональный уровень казахского национального хореографического искусства. #конкурс #хореография #Қазақконцерт #Гүлдер #Акканат Смагулова