«Золотой» танец

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Рустам Алмазов

Артистка «Қазақконцерта» с триумфом вернулась с Международного хореографического конкурса в Германии.

фото пресс-службы МКИ

Акканат Смагулова, солистка ансамбля «Гүлдер» Государственной академической концертной организации «Қазақконцерт» им. Розы Баглановой, стала лау­реатом золотой медали в номинации «Народный танец» на престижном международном хореографическом конкурсе TANZOLYMP в Берлине. На суд жюри конкурса артистка представила два номера: «Аққу» в хореографии Анвары Садыковой и «Ерке бала» в постановке Алмата Шамшиева.

Как сообщает пресс-служба Министерства культуры и информации, в конкурсе приняли участие более 800 человек, только 34 из них прошли отбор и выступили на гала-концерте. Отметим, возможность выступать на гала-концерте в номинации «Народный танец» получила только Акканат Смагулова.

Фестиваль-конкурс TANZOLYMP проводится ежегодно и считается­ одним из самых престижных хореографических состязаний. Конкурсную программу оцени­вает независимое жюри, в составе которого – заслуженные деятели культуры, искусства и профессио­нальные педагоги танца.

Триумф Акканат Смагуловой на международной сцене еще раз подтвердил высокий профессио­нальный уровень казахского национального хореографического искусства.

#конкурс #хореография #Қазақконцерт #Гүлдер #Акканат Смагулова

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